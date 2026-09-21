lunes 21  de  septiembre 2026
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Messi y Suárez anotan, pero el Inter Miami no pasa del empate como local

Por cuarto partido consecutivo en la MLS, el Inter Miami de Lionel Messi tuvo que conformarse con un empate, en esta ocasión ante el San Diego FC

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, celebra luego de anotar un gol para su club en un partido ante el San Diego FC, el 20 de septiembre de 2026.

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, celebra luego de anotar un gol para su club en un partido ante el San Diego FC, el 20 de septiembre de 2026.

CHANDAN KHANNA / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

MIAMI.- Pese a que Lionel Messi y Luis Suárez anotaron, el Inter Miami solo pudo empatar 2-2 como local ante el San Diego FC en el tradicional juego de domingo por la noche de la liga norteamericana (MLS), en la que el danés Anders Dreyer marcó doblete para la visita.

Una tarde lluviosa en el Nu Stadium de Miami fue el anticipo de un partido gris para las "Garzas", que registraron su cuarto empate consecutivo por el torneo de liga, un ritmo que los aleja más de Nashville en la lucha por el "Supporters’ Shield" y pone en riesgo su cupo en la Copa de Campeones de Concacaf.

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"El primer tiempo no fue bueno", inició diciendo el entrenador del Inter Miami, Cristian 'Kily González'. "En el entre tiempo corregimos y tuvimos seis situaciones, hace cuatro días que estamos acá y no pudimos entrenar".

"En la parte defensiva debemos ser más fuertes, no podemos cometer estos horrores defensivos".

San Diego, que dominó la pelota en la primera parte, tuvo un porcentaje de posesión por arriba del 60 por ciento, pero con pocas acciones dentro del área del cuadro local.

El danés Dreyer fue el encargado de abrir el marcador aprovechando un balón a la espalda de los centrales y definiendo con toque suave por encima del canadiense Dayne St. Clair.

Sin hacerse de la pelota, Miami encontró el empate y fue Messi nuevamente quien atendió el llamado urgente en un partido de vital importancia por el liderato del campeonato.

El astro argentino y subcampeón del mundo este año cobró un tiro libre que buscaba la cabeza del brasileño Casemiro, recorrió toda el área y dejó sin posibilidades al ex del Inter Miami, CJ Dos Santos.

Los ajustes de "Kily" González, en su primer partido en el torneo de liga, rindieron efecto de manera inmediata en el segundo tiempo y obligaron a San Diego a replegarse para dejar a Messi mucho más cerca del área.

"Estamos en un club con la obligación de ganar todos los partidos, ajustamos para que el equipo fluya. El conjunto generó pateando seis veces al arco y hay que seguir", dijo González, quien reiteró su preocupación por la actuación defensiva.

Al minuto 74 y luego de una estupenda triangulación, Suárez anotó el tanto que parecía definir el partido mediante un remate cruzado a pase de Rodrigo De Paul.

Se le escapó al final

El equipo del chileno Mikey Varas no pudo sacar ventaja de un Miami que presionó alto en el segundo tiempo. Un error en la salida de las "Garzas" le permitió a Dreyer marcar el empate a ocho minutos del final.

El danés, de 28 años y candidato al premio al Jugador Más Valioso (MVP) en la temporada 2025, llegó a 11 goles en 25 partidos en la presente campaña.

El resultado caló para Miami, pues ahora tiene a Nashville a 11 puntos de distancia y a falta de ocho partidos, con lo que prácticamente se despide de uno de los últimos dos trofeos en juego en el cierre de la temporada.

Además, cayó al cuarto lugar de la tabla general y ocupa el último puesto de clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf, al borde de quedar afuera.

FUENTE: AFP

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