domingo 20  de  septiembre 2026
Fútbol

Galarza revela que primo de Messi fue "clave" en su llegada a Miami

El paraguayo, recién llegado al Inter Miami, contó que su amistad con Maximiliano Biancucchi, primo de Messi, fue clave para negociar su fichaje.

El centrocampista paraguayo Matías Galarza, del Inter Miami, durante un juego de la MLS entre su club y el Nashville SC, el 12 de septiembre de 2026.&nbsp;

El centrocampista paraguayo Matías Galarza, del Inter Miami, durante un juego de la MLS entre su club y el Nashville SC, el 12 de septiembre de 2026. 

JC Ruiz / Getty Images vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Luego de superar algunos inconvenientes que habían postergado su estreno con el uniforme del Inter Miami, el paraguayo Matías Galarza finalmente subió el telón de su nueva etapa en la MLS este pasado fin de semana, en un partido en el que las "Garzas" igualaron como locales con el Nashville, líder de la Conferencia Este del circuito norteamericano.

Poco después de la conclusión del desafío, en el que Miami no pudo recortar distancia en su lucha por el "Supporters' Shield", Galarza reveló que el argentino Lionel Messi tuvo un gran impacto en su arribo a la institución surfloridana.

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Más allá de que la simple presencia de Messi resulta llamativa para cualquier jugador, en esta ocasión el mediocampista, que defendió los colores de Paraguay en la pasada Copa del Mundo de Norteamérica 2026, dio a conocer que Maximiliano Biancucchi, primo de la "Pulga", sirvió de intermediario para concretar su mudanza.

"Conozco a Maxi desde que estaba jugando con Olimpia", señaló Galarza en referencia al club paraguayo, en una charla con la prensa tras el choque del sábado. "Lo conozco desde que era un niño. Obviamente, él actuó como intermediario. Fue parte de todo esto porque es primo de Messi", añadió.

Biancucchi, oriundo de Rosario al igual que Messi, pasó una buena parte de su carrera en el fútbol guaraní, incluyendo etapas en el Olimpia en 2011-2012 y 2016, mientras un joven Galarza se desarrollaba en la academia del club.

Asimismo, Galarza aseguró que, cuando se le presentó la alternativa de vestir el uniforme del equipo rosa, no dudó ni un segundo en que era una oportunidad que no podía dejar pasar.

"Se presentó la oportunidad y el Inter estaba interesado. Yo no titubee. Hay grandes figuras y solo esperas jugar y continuar creciendo. Maxi fue clave para que esto pasara porque tener una línea directa con su primo significó que todo se dio bastante rápido al final de la ventana de transferencias", explicó.

El sudamericano ya conoce la MLS, pues tuvo una corta pasantía con el Atlanta United más temprano en el año. Sin embargo, fue su sólido rendimiento con la selección nacional de su país en el Mundial 2026 lo que llevó a que conjuntos europeos como el AC Milan, la Juventus y el Inter de Milán, entre otros, mostraran interés por hacerse de sus servicios.

Pero luego de que las ofertas del Viejo Continente no se materializaran, el Inter Miami puso toda la carne en el asador para intentar reclutarlo.

Quizás la incertidumbre con respecto a su futuro inmediato hizo algo estresante el proceso para Galarza, pero el centrocampista no podría estar más feliz con el desenlace.

"Es un excelente vestuario con jugadores estrellas. Me siento privilegiado y creo que Dios me puso en un lugar hermoso. Tomé la mejor decisión al venir al Inter Miami para estar con estrellas. Trato de aprender de cada una de ellas", sentenció.

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