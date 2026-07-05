Cristiano Ronaldo y la huella imborrable que dejó en el fútbol español

Cristiano Ronaldo tras la victoria de Portugal contra Croacia en el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026.

Cristiano Ronaldo volverá a cruzarse con España en los octavos de final del Mundial de 2026, un país donde construyó la etapa más exitosa de su carrera y dejó un legado que sigue siendo ampliamente reconocido. Más allá de la histórica rivalidad entre el Real Madrid y el Barcelona, periodistas y aficionados coinciden en destacar su profesionalismo, capacidad competitiva y longevidad como futbolista de élite.

Durante su paso por el Real Madrid, entre 2009 y 2018, el delantero portugués lideró una de las etapas más exitosas del club. Conquistó cuatro títulos de la Liga de Campeones, se convirtió en el máximo goleador histórico de la institución con 450 tantos en 438 partidos y sumó cuatro Balones de Oro durante su estancia en el conjunto blanco. Para el madridismo, su figura permanece al nivel de leyendas como Alfredo Di Stéfano y Raúl.

Aunque las comparaciones con Lionel Messi marcaron buena parte de su carrera en España, periodistas deportivos coinciden en que el paso del tiempo ha reforzado el reconocimiento hacia Cristiano por su disciplina, constancia y extraordinaria trayectoria. Incluso quienes lo vieron como un gran rival admiten la magnitud de su legado dentro del fútbol español.

La relación de Ronaldo con España también trasciende el ámbito deportivo. En Madrid conoció a Georgina Rodríguez, con quien formó una familia, y mantiene importantes inversiones en el país. Entre ellas destacan su participación accionaria en el Almería, además de negocios en hostelería, gimnasios, clínicas de trasplante capilar y el sector del agua embotellada.

En la antesala del duelo entre Portugal y España, la figura de Cristiano vuelve a ocupar un lugar central. Su historia en el fútbol español sigue siendo una referencia obligada para entender una de las carreras más exitosas de la era moderna y el impacto que dejó en una de las ligas más competitivas del mundo.

FUENTE: AFP