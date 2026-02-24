Christian Horner rompe el silencio y niega que Max Verstappen influyera en su salida de Red Bull

El director del equipo británico y CEO de Red Bull Racing, Christian Horner (izq.), y el piloto holandés de Red Bull, Max Verstappen, en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, Austria, el 28 de junio de 2025, previo al Gran Premio de Austria de Fórmula 1.

Christian Horner ofreció sus declaraciones más detalladas hasta ahora sobre su sorpresiva salida como jefe de equipo de Red Bull Racing, asegurando que Max Verstappen no tuvo ninguna responsabilidad en la decisión que puso fin a una etapa de 20 años al frente de la escudería.

El ex team principal, quien fue relevado de su cargo en julio y dejó oficialmente el equipo en septiembre, habló sobre el tema en la próxima temporada de la serie documental de Netflix Drive To Survive, donde explicó que el movimiento fue impulsado por cambios internos dentro de la compañía.

Horner apunta a decisiones corporativas tras la muerte de Mateschitz

Según Horner, la determinación de apartarlo habría sido tomada por Oliver Mintzlaff, jefe ejecutivo de proyectos corporativos e inversiones de Red Bull, con la influencia del entonces asesor Helmut Marko.

El británico reconoció que el padre de Verstappen nunca fue su mayor defensor, pero dejó claro que no considera que el piloto ni su entorno hayan provocado su salida.

Horner también vinculó su despido a la nueva estructura interna del grupo tras la muerte del cofundador Dietrich Mateschitz en 2022, señalando que dentro de la organización pudieron considerar que tenía demasiado control dentro del equipo.

La incertidumbre sobre Verstappen marcó el contexto de la decisión

Al momento del cambio de liderazgo, Max Verstappen aún no había confirmado su continuidad con Red Bull para la temporada 2026, algo que terminó resolviéndose semanas después de que Laurent Mekies asumiera como nuevo jefe de equipo.

Durante ese periodo, Helmut Marko expresó públicamente preocupación por el futuro del cuatro veces campeón del mundo, incluso mencionando posibles cláusulas de rendimiento en su contrato que podrían haber facilitado una salida.

Marko anunció su retiro en diciembre, cerrando otra etapa importante dentro de la estructura deportiva de la escudería.

Mekies logró mejorar el rendimiento en la segunda mitad del año

Tras la llegada de Mekies, Red Bull mostró una recuperación competitiva que permitió a Verstappen llevar la defensa de su título hasta la última carrera de la temporada. Sin embargo, el campeonato finalmente quedó en manos de Lando Norris, piloto de McLaren.

“Fue algo muy doloroso”: Horner recuerda su salida

En el documental, Horner describe su salida como un proceso repentino y emocionalmente difícil. El británico aseguró que no tuvo la oportunidad de despedirse adecuadamente del equipo que lideró durante dos décadas y con el que conquistó múltiples campeonatos.

El anuncio de su destitución llegó más de un año después de que fuera acusado de conducta inapropiada hacia una empleada del equipo. Una investigación interna encargada por la compañía desestimó las acusaciones, decisión que fue ratificada tras una apelación posterior. Horner se mantuvo al frente del equipo durante todo ese proceso.

Con sus nuevas declaraciones, el ex jefe de Red Bull intenta cerrar uno de los capítulos más polémicos recientes dentro de la Fórmula 1, dejando claro que, desde su perspectiva, su salida respondió a cambios estructurales dentro de la empresa y no a presiones deportivas externas.