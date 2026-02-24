martes 24  de  febrero 2026
FÚTBOL

Entrenador del Real Madrid asegura que la "UEFA tiene la oportunidad de hacer más" contra el racismo

Álvaro Arbeloa, director técnico del Real Madrid, señaló que el ente europeo no debe dejarlo en un "eslogan y una bonita pancarta antes de los partidos"

El nuevo entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, durante una sesión de práctica del equipo blanco, el 13 de enero de 2026.

El nuevo entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, durante una sesión de práctica del equipo blanco, el 13 de enero de 2026.

OSCAR DEL POZO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, llamó este martes a la UEFA a intensificar la lucha contra el racismo y "no dejarlo sólo en un eslogan", tras las acusaciones de su estrella Vinicius contra el argentino Gianluca Prestianni.

El lunes, la UEFA suspendió provisionalmente al delantero del Benfica, que no podrá jugar el miércoles la vuelta del playoff de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones, por haber llamado supuestamente "mono" al delantero brasileño en el encuentro de ida disputado la semana pasada en Lisboa y que acabó con la victoria blanca por 1-0.

Si finalmente la UEFA considera culpable a Prestianni de insultos racistas a Vinicius, durante un enfrentamiento entre ambos en el encuentro en el que el argentino se tapó la boca con su camiseta, el jugador del Benfica podría ser castigado con 10 partidos de suspensión.

"Estamos ante una gran oportunidad para marcar un antes y un después en la lucha contra el racismo", declaró Arbeloa este martes en la conferencia de prensa previa al duelo contra Benfica.

"La UEFA siempre ha sido abanderada en la lucha contra el racismo y tiene la oportunidad de no dejarlo solo en un eslogan y una bonita pancarta antes de los partidos. Espero que aproveche la oportunidad", añadió el técnico blanco.

Embed

Después de marcar el único tanto del partido, Vinicius lo celebró con un baile y antes de que se reanudara el encuentro mantuvo un intercambio dialéctico con Prestianni, tras el que acusó al argentino de haberle llamado "mono".

El árbitro aplicó el protocolo antirracista y el encuentro estuvo detenido durante un cuarto de hora. Al no existir imágenes concluyentes del incidente, Prestianni pudo continuar jugando.

Sobre el estado de Vinicius tras el incidente, Arbeloa destacó: "Cualquiera en su situación no sé cómo reaccionaría. Él siempre lo ha hecho de manera valiente, demostrando una grandísima personalidad (...) Mañana va a salir a luchar y a hacer un gran partido, a demostrar que es uno de los mejores jugadores del planeta".

"Nada justifica un acto racista"

El portero belga Thibaut Courtois, que acompañó a Arbeloa en la conferencia de prensa, también defendió a su compañero: "Estamos ante un gran momento para el fútbol para acabar con esas cosas".

"Nosotros en el vestuario sabemos lo que nos ha contado Vinicius y estamos al 100% con él", añadió.

Además, aplaudió la decisión de la UEFA de suspender cautelarmente a Prestianni: "Es un mensaje bueno".

Sobre las declaraciones del entrenador del Benfica, José Mourinho, en las que acusó a Vinicius de provocar con su celebración, Arbeloa reiteró lo que dijo hace una semana: "Nada de lo que pueda pasar en el terreno de juego justifica un acto de racismo".

El adjunto de Mourinho, Joao Tralhao, fue el que compareció ante los medios en Madrid: "Obviamente, él es nuestro líder y siempre se echa de menos a un líder (...), pero aunque Mourinho no pueda estar en el área técnica, está con nosotros".

Sobre Prestianni, Tralhao señaló: "No está por una situación que consideramos que no ha sido justa, pero si falta un jugador, otro lo dará todo".

FUENTE: AFP

