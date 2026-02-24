Venezuela suma otra baja sensible en la rotación y el pitcheo entra en alerta antes del Clásico Mundial

Germán Márquez #33 de los Padres de San Diego posa para un retrato durante el día de fotos en el Complejo Deportivo de Peoria el 18 de febrero de 2026 en Peoria, Arizona.

La selección de Venezuela sufrió otro golpe importante en su staff de lanzadores rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026. El derecho Germán Márquez no participará en el torneo, pese a haber sido incluido inicialmente en el roster para la fase de grupos, una decisión que debilita aún más la profundidad del pitcheo vinotinto.

El experimentado abridor, de 31 años, quedó fuera por una decisión personal y no por lesión ni por temas relacionados con el seguro médico del torneo.

VENEZUELA Rick Scott exige la liberación real de todos los presos políticos, "EEUU está observando", dijo

Germán Márquez prioriza su situación en MLB tras firmar con los Padres

Márquez llega a esta decisión luego de firmar recientemente un contrato de un año con los Padres de San Diego, organización con la que pelea por un puesto en la rotación durante el Spring Training 2026.

El derecho ha atravesado años complicados por lesiones, sumando apenas 31 aperturas en las últimas tres temporadas en Grandes Ligas. En la campaña 2025 registró 126.1 innings lanzados, con 6.70 de efectividad, 83 ponches y una ERA+ de 73 en 26 salidas.

Su ausencia representa un duro revés para una rotación que ya venía golpeada antes del inicio del torneo.

Venezuela suma tres nuevos lanzadores al roster

Tras las bajas de Oddanier Mosqueda, José Alvarado y Germán Márquez, el cuerpo técnico venezolano anunció tres incorporaciones al roster:

Christian Suárez

Luinder Ávila

Anthony Molina

Suárez llega sin experiencia en Grandes Ligas, pero después de una sólida actuación con los Tigres de Aragua en la temporada 2025-2026 de la LVBP, donde dejó 1.57 de efectividad en 23 innings.

Por su parte, Ávila debutó en MLB en 2025 con los Kansas City Royals, mostrando buenas credenciales al permitir solo dos carreras en 14 episodios con 16 ponches. En Ligas Menores acumuló 59.1 capítulos con 5.01 de efectividad y 71 abanicados.

Anthony Molina aporta experiencia en las Mayores, aunque con números irregulares tras permitir 73 carreras en 94.1 innings para una efectividad de 6.96 durante sus dos temporadas con los Rockies de Colorado.

Ocho bajas golpean el pitcheo venezolano

Con la salida de Márquez, ya son ocho las ausencias importantes que enfrenta Venezuela entre decisiones personales, problemas de seguro y lesiones. El equipo ha tenido que rehacer su planificación desde el anuncio inicial del roster.

Bajas confirmadas de Venezuela

Pablo López

José Alvarado

Oddanier Mosqueda

Germán Márquez

Robert Suárez

Martín Pérez

Edgardo Henríquez

Brusdar Graterol

La baja más reciente fue la del propio Márquez, cuyo caso fue catalogado como una decisión personal mientras intenta consolidar su rol con los Padres en la temporada MLB.

Así queda el cuerpo de lanzadores venezolano

Abridores restantes

Ranger Suárez

Eduardo Rodríguez

Keider Montero

Yoendrys Gómez

Antonio Senzatela

Ricardo Sánchez

Enmanuel De Jesús

Además, el zurdo Jesús Luzardo podría integrarse al equipo a partir de la ronda de cuartos de final.

Posible bullpen

Daniel Palencia (cerrador)

Eduard Bazardo

Andrés Machado

Ángel Zerpa

José Buttó

Anthony Molina

Luinder Ávila

Carlos Guzmán

Christian Suárez

Venezuela llega al Clásico con un staff en reconstrucción

El conjunto dirigido por Omar López aspiraba a contar con una de las rotaciones más sólidas del torneo, pero las constantes bajas han obligado a apostar por brazos jóvenes y opciones menos probadas.

La salida de Germán Márquez se suma a una serie de movimientos que han cambiado por completo el panorama del pitcheo venezolano a pocos días del inicio del Clásico Mundial, dejando interrogantes sobre la profundidad del equipo en un torneo donde el manejo del bullpen suele marcar la diferencia.