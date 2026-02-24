martes 24  de  febrero 2026
Exdirectivo del Barcelona asegura que el club rechazó oferta multimillonaria por Lamine Yamal

Joan Soler, antiguo miembro de las oficinas del Barcelona, reveló que la institución rechazó una oferta de 250 millones de euros por el joven atacante español

El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal, durante un partido ante la Real Sociedad, el 18 de enero de 2026.

ANDER GILLENEA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El FC Barcelona habría rechazado una oferta de 250 millones de euros por Lamine Yamal antes de la renovación del joven internacional español de 18 años, declaró este lunes en la cadena de radio SER el antiguo directivo del club culé Joan Soler.

"Tuvimos una oferta por Lamine de 250 millones. Se discutió entre los agentes. Llegó cuando Lamine estaba a punto de renovar, no tenemos que ocultarlo", declaró Soler, sin precisar la procedencia de la oferta.

También este lunes, según el medio especializado en el Barça "Jijantes", el presidente dimitido Joan Laporta, que aspira a presentarse a la reelección el 15 de marzo, habría mencionado la oferta de 250 millones por Yamal cuando éste contaba con 17 años.

AFP__20251125__86743ZC__v2__MidRes__TopshotFblEurC1ChelseaBarcelona
El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal, calienta antes del partido de la fase liguera de la UEFA Champions League entre el Chelsea y el Barcelona en Stamford Bridge, Londres, el 25 de noviembre de 2025.

En noviembre de 2024, Enric Masip, asesor de Laporta, ya había hecho alusión a una oferta del PSG por ese valor en la prensa española, antes de que el club francés la desmintiera al diario L'Équipe.

Laporta, de 63 años, dirigía el club catalán desde 2021, tras una primera etapa entre 2003 y 2010. Soler es considerado un hombre fuerte de la camada del expresidente y forma parte de su grupo en las elecciones.

Pero Laporta presentó su dimisión a principios de febrero para poder presentarse a la reelección el 15 de marzo. Es considerado el favorito en estos comicios.

Yamal, de 18 años, juega en el Barça desde las categorías inferiores. Tiene contrato con el club blaugrana hasta 2031.

Perú anuncia amistosos

La selección de fútbol de Perú, que dirige el brasileño Mano Menezes, enfrentará en partidos amistosos a sus similares de Senegal y Honduras durante la doble fecha FIFA de marzo, informó este lunes la Federación Peruana (FPF).

En el primer encuentro enfrentará a Senegal, vigente monarca de la Copa África y clasificado al Mundial, el 28 de marzo en el Stade de France, en París.

Tres días después la blanquirroja medirá fuerzas frente a la selección de Honduras en el Estadio Municipal de Butarque de Madrid.

"La bicolor vuelve a las canchas para disputar sus amistosos internacionales", indicó la FPF en referencia a los duelos de Perú, que no clasificó a la Copa del Mundo de Norteamérica y empieza su renovación pensando en la cita de 2030.

Menezes asumió como nuevo DT de Perú el 29 de enero, con el compromiso de que la selección peruana "sea protagonista".

Perú se clasificó a solo un Mundial en este siglo, el de Rusia 2018, con el argentino Ricardo Gareca como técnico.

En las pasadas eliminatorias selló la peor campaña de su historia, al quedar noveno entre diez selecciones.

FUENTE: AFP

