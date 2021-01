Cinco historias a seguir en la NBA

El valor comercial del “Bearded One” en el mercado de la NBA aumentó significativamente gracias a su actuación del pasado sábado a pesar de la derrota de Houston en tiempo extra ante Portland. Fue una actuación inspiradora considerando que se veía más gordo que nunca.

No obstante, el “redondo” Harden marcó 44 puntos con un 55% de tiros desde el campo y estuvo directamente involucrado en otros 38 puntos adicionales anotados por su equipo a través de sus 17 asistencias.

No importa que los Rockets perdieron este juego siendo su primer partido de temporada o que cayeran en el siguiente partido en Denver. Explicaciones hay, Houston perdió cuatro jugadores de rotación debido a la cuarentena obligatoria, que incluían al guardia titular John Wall, el ex Sexto Hombre del Año, Eric Gordon, el ex All-Star Demarcus Cousins ​​y el novato Mason Jones.

No puedo afirmar que los Rockets hubieran ganado estos partidos si esos jugadores hubiesen estado disponibles, pero sí potencialmente subestimé a este grupo debido al espectáculo que se vivió fuera de la cancha en medio de la demanda de canje por patrte de Harden.

No espero que Harden se mude pronto. El mercado de bases ya estaba establecido cuando Milwaukee cedió a Eric Bledsoe, George Hill y tres selecciones de primera ronda por Jrue Holiday, un jugador al que le quedaba un año de contrato, durante la temporada baja. Después de esta temporada, Harden seguirá bajo contrato durante los próximos dos años que lo hacen parte del equipo hasta el 2023.

Con sobrepeso o en forma, la producción de Harden en la cancha es una rareza que lo ha colocado en una posición extraordinaria al lado de los mejores anotadores que este juego haya visto. Si sigue funcionando como nos hemos acostumbrado, entonces se quedará definitivamente en Houston porque su precio seguirá subiendo.

Los Angeles Lakers

No creo que los Lakers sean el mismo equipo defensivo que el año pasado porque perdieron en la agencia libre a los bloqueadores Dwight Howard y Javale McGee y fueron reemplazados con jugadores más orientados a la ofensiva. En los primeros partidos se ha visto la diferencia.

Los Clippers y los Trail Blazers pusieron a Montrezl Harrell en una isla y lo atacaron repetidamente por el desajuste en las noches en que los Lakers perdieron.

Los Lakers siguen siendo un equipo muy profundo y posiblemente el mejor del Oeste. La clave de esta temporada será llegar a los playoffs lo más saludable posible. Es probable que veamos diferentes formas en la gestión de "aminorar la carga" de los Lakers debido al hecho de que hace menos de 80 días estaban jugando por el campeonato.

Comenzar la postemporada con Anthony Davis y LeBron James lo más saludables posible es la forma en que probablemente se tomarán las decisiones en el futuro en la rotación. A lo largo de cuatro partidos jugados esta temporada, Los Angeles promedia la quinta mayor cantidad de puntos por partido de los 30 equipos (120.3).

Miami Heat

Gran parte del éxito del Miami Heat en la pasada campaña se debió a la presencia de Jimmy Butler, por lo tanto, necesitan mantenerlo lo más saludable posible.

En la victoria del Día de Navidad sobre los los Pelicans de Nueva Orleans, Butler se torció el tobillo y no regresó para la segunda mitad. En la rueda de prensa posterior a la práctica del lunes, el entrenador Spoelstra dijo que Butler estaba en "duda" para el partido contra los Milwaukee Bucks, lo que podría indicar un período pequeño, pero significativo sin el mejor jugador del perímetro de Miami.

Si ese es el caso, Miami está construido para aguantar solo un corto tiempo sin su guardia All-Star aunque cuenta con alguna profundidad en la posición.

Después de la victoria el Día de Navidad, le pregunté en la conferencia de prensa a Bam Adebayo sobre el impacto defensivo de Butler en los primeros dos juegos debido a sus ocho robos.

Adebayo dijo que no se trataba solo de la defensa de Butler, sino que también "puede hacerse cargo de un juego". Ahí está la clave del Heat por eso necesitan cuidar a su estelar jugador para llegar a los playoffs y tratar de repetir la actuación de la pasada campaña.

El dúo Durant-Irving

Kevin Durant e Kyrie Irving solo han jugado un puñado de partidos como compañeros en los Nets de Brooklyn, pero ya han sido bautizados como “el Dúo Dinámico”.

Estoy de acuerdo con el entrenador de los Warriors, Steve Kerr cuando afirma que Durant "se ve exactamente igual" al jugador de antes del desgarre del Tendón de Aquiles.

Durant en la ofensiva durante la primera semana de la NBA se vio muy bien, pero creo que mejorará su defensa interior a medida que avance la temporada.

Será fundamental que Durant e Irving demuestren sus cualidades de superestrellas en el vestuario como lo hacen en la cancha, para asegurarse de que el resto de los jugadores se sientan cómodos en sus roles.

Este equipo parece haber perdido para el futuro al guardia Spencer Dinwiddie por un desgarre parcial del ligamento cruzado anterior en la derrota ante Charlotte, lo que es un golpe a la profundidad del equipo.

Golden State Warriors

Los Warriors no se han visto bien durante los primeros partidos de la temporada luego de ser derrotados por 26 en la noche inaugural ante los Nets y 39 ante los Bucks antes de lograr una victoria en Chicago contra uno de los equipos defensivos más débiles de la NBA.

En mis últimas predicciones sobre la próxima postemporada, puse a los Warriors llegaando a los playoffs como el octavo sembrado por respeto a Stephen Curry y al entrenador Kerr, pero debo admitir que el panorama resulta difícil.

En apenas tres juegos descubrí que el delantero Kelly Oubre tiene una curiosa “visión de túnel” y extraña a sus compañeros de equipo abiertos. He sido testigo de cómo Andrew Wiggins juega sin ganas y todavía parece que está en un “coma deportivo”.

Estoy seguro de que el segundo mejor jugador de este equipo es el novato James Wiseman. Sin embargo, más preocupante aún es que los oponentes de los Warriors están bloqueando a Curry a la defensiva con más eficiencia porque entienden que no hay necesidad de marcar a otros Warriors en la cancha.