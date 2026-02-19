LaMelo Ball sufre accidente de tráfico en Charlotte pero sale ileso

Lamelo Ball, número 1 de los Charlotte Hornets, celebra una canasta durante la segunda mitad contra los Oklahoma City Thunder en el Paycom Center el 5 de enero de 2026 en Oklahoma City, Oklahoma.

El base de los Charlotte Hornets, LaMelo Ball , estuvo involucrado este miércoles en un accidente de tránsito entre dos vehículos en el centro de Charlotte, aunque no sufrió lesiones.

El incidente ocurrió pocas horas después del entrenamiento del equipo y generó preocupación entre los aficionados, especialmente por el gran momento deportivo que atraviesa la franquicia antes de su regreso a la competición tras el All-Star.

¿Qué ocurrió en el accidente de LaMelo Ball?

De acuerdo con la información publicada en varios medios norteamericanos, Ball conducía su Hummer personalizado de color camuflaje cuando colisionó con otro vehículo en una intersección poco antes de las 5:00 p.m. Imágenes obtenidas por el canal WSOC-TV mostraron al jugador saliendo del automóvil, vestido con una sudadera aqua de los Hornets, y posteriormente subiendo a otro coche que lo retiró del lugar.

LaMelo Ball was involved in a car accident in Uptown Charlotte



Witnesses say Ball exited a Hummer and got into a Lamborghini. MEDIC reported that one person suffered non-life-threatening injuries.



(h/t @Fullcourtpass ) pic.twitter.com/PcwdpEziN1 — NBACentral (@TheDunkCentral) February 18, 2026

Hasta el momento, no se ha hecho público un informe policial oficial y tampoco se han ofrecido detalles sobre el conductor del segundo vehículo implicado. En los videos difundidos se observa que esa persona salió caminando con calma tras el impacto, mientras agentes policiales ya estaban presentes en la escena.

Uno de los aspectos más llamativos del choque fue el estado del vehículo del jugador: el neumático delantero izquierdo del Hummer no estaba en su lugar tras la colisión.

La reacción de los Hornets y el contexto deportivo

El accidente llega en un momento clave para Charlotte. El equipo ha ganado 10 de sus últimos 11 partidos y se prepara para recibir a los Houston Rockets este jueves por la noche, en el regreso oficial de la NBA tras el parón del All-Star.

Aunque la organización no emitió de inmediato un comunicado detallado, el hecho de que Ball no haya sufrido daños físicos representa una gran noticia para el equipo, que depende en gran medida de su base estrella para mantener la racha positiva.

Otros accidentes de deportistas en Charlotte

El caso de LaMelo Ball no es el primero que involucra a un atleta profesional en un accidente automovilístico en la ciudad. En 2014, el entonces quarterback de los Carolina Panthers, Cam Newton, sufrió una fractura en la espalda tras volcar su camioneta cerca del Bank of America Stadium, a menos de una milla de donde ocurrió el choque del base.

Más recientemente, en 2024, el actual mariscal de campo suplente Andy Dalton también estuvo implicado en un accidente de dos coches en Charlotte que le provocó una lesión en el pulgar.

¿Jugará LaMelo Ball contra los Rockets?

Por ahora no hay indicios de que el accidente afecte la disponibilidad de Ball para el próximo partido. Con los Hornets en uno de sus mejores momentos recientes, el equipo espera mantener la continuidad competitiva y evitar sobresaltos fuera de la cancha.

La evolución de cualquier información oficial dependerá de la publicación del reporte policial y de posibles declaraciones del club o del propio jugador en las próximas horas.