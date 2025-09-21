domingo 21  de  septiembre 2025
Béisbol

Clayton Kershaw se despide del Dodger Stadium con una ovación histórica

El ídolo de los Dodgers, Clayton Kershaw, lanzó su último juego en el Dodger Stadium. Entre lágrimas, ovaciones y abrazos de Ohtani y sus compañeros, selló una noche inolvidable antes de su retiro.

Clayton Kershaw #22 de los Dodgers de Los Ángeles saluda a la afición al ser retirado del juego durante la quinta entrada contra los Gigantes de San Francisco en el Dodger Stadium el 19 de septiembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Clayton Kershaw #22 de los Dodgers de Los Ángeles saluda a la afición al ser retirado del juego durante la quinta entrada contra los Gigantes de San Francisco en el Dodger Stadium el 19 de septiembre de 2025 en Los Ángeles, California. 

Ronald Martinez/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El legendario lanzador Clayton Kershaw vivió una noche inolvidable en su último juego de temporada regular en el Dodger Stadium. El zurdo de 37 años, que anunció su retiro al final de la campaña, salió ovacionado por más de 53 mil aficionados que corearon su nombre.

“Ganamos, aseguramos playoffs y pude estar en ese montículo una última vez. No puedo estar más agradecido”, dijo entre aplausos.

Clayton Kershaw #22 de los Dodgers de Los Ángeles en el dugout antes de un partido contra los Rockies de Colorado en el Dodger Stadium el 8 de septiembre de 2025 en Los Ángeles, California. 
Kershaw fue abrazado por sus compañeros, incluido Shohei Ohtani, y se despidió con un gesto de abrazo hacia la afición, mientras su esposa Ellen y sus hijos lo miraban emocionados.

Con tres Cy Young, dos Series Mundiales, un no-hitter y más de 3.000 ponches, Kershaw deja un legado imborrable con los Dodgers.

Aunque el inicio fue amargo con un jonrón de Heliot Ramos, los aplausos nunca se apagaron.

“Estaba peleando allá afuera, trabajando demasiado duro para sacar outs”, reconoció Kershaw tras su salida.

El momento más emotivo llegó en el quinto inning, cuando tras ponchar a Rafael Devers, el mánager Dave Roberts caminó al montículo para sustituirlo. En lugar de protesta, Kershaw recibió un abrazo del técnico y una ovación ensordecedora que incluyó a sus compañeros, a la afición y hasta a rivales.

“Le dije: ‘Puedes hacer lo que quieras, es tu noche’”, confesó Roberts, destacando el significado del momento.

Kershaw lanzó 4.1 entradas, con seis ponches, cuatro bases por bolas y dos carreras permitidas en 91 lanzamientos. Aunque los Dodgers perdían 2-1 cuando salió, el equipo remontó para ganar 6-3, asegurar su 13ª clasificación consecutiva a postemporada y darle al zurdo una despedida perfecta.

Con lágrimas en los ojos, su esposa Ellen —embarazada— y sus cuatro hijos lo acompañaron en la despedida. Los fanáticos, muchos con el dorsal 22 en la espalda, le brindaron un reconocimiento que trascendió lo deportivo.

“Tener cosas que celebrar solo vale la pena por la gente con la que celebras”, reflexionó Kershaw.

El lanzador texano deja un legado de tres premios Cy Young, dos títulos de Serie Mundial, un no-hitter en 2014 y más de 3,000 ponches con un mismo uniforme, algo que Roberts destacó como ejemplo de lealtad en tiempos modernos.

“Clayton vive por esos valores. Significa algo para él vestir el mismo uniforme toda su carrera. Ahí es donde gané un gran respeto por él”, aseguró el mánager.

Kershaw aún tiene previsto abrir un último partido en la temporada regular, en Seattle, pero su capítulo final en el Dodger Stadium ya quedó escrito: una noche de lágrimas, ovaciones y gratitud que quedará para siempre en la memoria del béisbol angelino.

