Messi lidera el triunfo de Inter Miami con una actuación estelar

Lionel Messi firmó un doblete y una asistencia en el triunfo 3-2 de Inter Miami ante DC United en la MLS. El argentino llegó a 22 goles en la temporada y sigue haciendo historia

El delantero argentino del Inter de Miami, Lionel Messi #10, celebra su primer gol durante el partido de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami CF y el DC United en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 20 de septiembre de 2025.

El delantero argentino del Inter de Miami, Lionel Messi #10, celebra su primer gol durante el partido de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami CF y el DC United en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 20 de septiembre de 2025.

Chris Arjoon / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Lionel Messi volvió a demostrar por qué es considerado el mejor futbolista del mundo. Con dos goles y una asistencia, fue la gran figura en la victoria de Inter Miami por 3-2 frente a DC United, resultado que afianza a las Garzas en zona de playoffs de la Major League Soccer (MLS).

El argentino dio el pase magistral que habilitó a Tadeo Allende para el primer tanto y, tras el empate parcial de Christian Benteke, se encargó de recuperar la ventaja con una definición precisa tras asistencia de Jordi Alba. En el tramo final, cerró su exhibición con un golazo al ángulo que sentenció el partido, pese al descuento tardío de Jacob Murrell.

"Fue otra noche normal de él, que es totalmente anormal para cualquier otro jugador de fútbol", dijo el técnico Javier Mascherano sobre su estrella.

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, abandona la cancha luego de sufrir una lesión en un partido, el 2 de agosto de 2025.

"Su capacidad no sólo de convertir sino de hacer jugar al equipo, de encontrar situaciones y cargarse al equipo al hombro cuando más lo necesitábamos... Es la ventaja de tenerlo y hoy lo pudimos aprovechar", añadió El Jefecito sobre su ex compañero en el Barcelona.

Messi supera su mejor registro goleador en la MLS y se acerca a Cristiano Ronaldo

Con este doblete, Messi llegó a 22 goles en la Temporada Regular 2025 de la MLS, superando los 21 que había marcado el año pasado. Se consolida como máximo artillero del torneo, por encima de Sam Surridge (21, Nashville).

El capitán de Inter Miami también continúa su pulseada estadística con Cristiano Ronaldo en la carrera por ser el máximo goleador de la historia del fútbol. Mientras CR7 llegó a 945 tantos con Al Nassr, Messi alcanzó 882 goles en 1123 partidos, quedando a 63 de distancia del portugués.

Lo que viene para Messi e Inter Miami

El calendario no da respiro: Inter Miami afrontará seis partidos en apenas 25 días, todos claves para asegurar la clasificación a playoffs y soñar con el Supporters’ Shield. La próxima cita será el miércoles ante New York City, donde Messi buscará seguir estirando su leyenda en la MLS.

