Clayton Kershaw anuncia su retiro oficial tras la temporada 2025 con los Dodgers

Clayton Kershaw #22 de los Dodgers de Los Ángeles en el dugout antes de un partido contra los Rockies de Colorado en el Dodger Stadium el 8 de septiembre de 2025 en Los Ángeles, California.

El legendario lanzador de los Los Ángeles Dodgers, Clayton Kershaw , anunció oficialmente que pondrá fin a su carrera al término de la temporada 2025. Tras 18 años en las Grandes Ligas, el zurdo deja el béisbol como uno de los lanzadores más dominantes y respetados en la historia de la MLB .

Con 37 años y después de superar varias lesiones, Kershaw volvió en 2025 para ofrecer una temporada sólida: 3.27 de efectividad en 99 entradas, 69 ponches y un récord brillante en agosto de 5-0 con ERA de 1.88. Además, el 2 de julio registró su ponche número 3,000, uniéndose a un grupo selecto de lanzadores y siendo apenas el cuarto zurdo en lograr la hazaña.

Aunque su recta ya no supera las 90 mph, el zurdo reinventó su forma de lanzar y se mantuvo como uno de los abridores más confiables de la rotación de los Dodgers, demostrando inteligencia y dominio hasta el último día.

Clayton Kershaw.jpg El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Clayton Kershaw, calienta antes del Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Padres de San Diego, el domingo 6 de octubre de 2024, en Los Ángeles. AP Foto/Ashley Landis

Kershaw, que firmó un contrato por un año y 7,5 millones de dólares antes de la campaña, decidió que esta será su última temporada como jugador activo.

Palmarés y logros de Clayton Kershaw

La carrera de Kershaw está marcada por un legado de consistencia y excelencia que lo coloca entre los mejores lanzadores de todos los tiempos:

3 veces ganador del premio Cy Young (2011, 2013, 2014).

MVP de la Liga Nacional en 2014.

Campeón de la Serie Mundial 2020 con los Dodgers.

10 selecciones al Juego de Estrellas (2011–2019, 2022).

5 títulos de efectividad (ERA leader) en la Liga Nacional.

3.000 ponches en su carrera, logrado en 2025.

94.6 WAR (Wins Above Replacement) a lo largo de su trayectoria.

210 victorias en temporada regular y múltiples apariciones en postemporada.

Considerado uno de los lanzadores más dominantes de su generación junto a leyendas como Sandy Koufax, Pedro Martínez y Randy Johnson.

Un futuro fuera del diamante

En declaraciones recientes, Kershaw adelantó que no tiene planes inmediatos de ser entrenador:

“Necesito estar en casa. Necesito estar con mis hijos. Ser entrenador implica el mismo ritmo de viajes, y al menos durante los primeros años, quiero dedicarme a mi familia”, dijo el zurdo.

Los fanáticos de los Dodgers y del béisbol en general disfrutan los últimos lanzamientos de un pitcher histórico. Clayton Kershaw cierra su carrera con un legado imborrable, que lo llevará directo al Salón de la Fama de Cooperstown cuando sea elegible.