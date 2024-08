Colombiana Valencia pierde en cuartos de final de París y anuncia su retiro

“Quiero pedir disculpas a las personas que esperaban esa medalla de oro”, dijo Valencia entre lágrimas. “Ya voy a dar un paso al costado, lo feliz que me siento es por poder retirarme en unas Olimpiadas”.

Valencia, de 35 años, se había retirado previamente, pero los dirigentes del boxeo colombiano la convencieron para intentar buscar su segunda medalla olímpica.

“La convencimos porque de verdad pensamos que podía ganar otra medalla y miren que se quedó muy cerca”, dijo el entrenador cubano Rafael Iznaga.

Previamente, la boxeadora colombiana había ganado el bronce en el peso mosca de los Juegos de Río 2016.

“No me afectó (el retirarse unos meses) porque llegué en buena condición, la decisión de retirarme ya estaba y ahora sólo la retomé”, agregó. “Estuve a punto de coger una medalla, mostré que había con qué, pero no se pudo, ahora sí doy un paso al costado y lo hago feliz”.

En París 2024, Valencia logró triunfos ante Yesugen Oyuntsetseg, de Mongolia, y la australiana Monique Suraci antes de caer contra Kyzaibay, a quien había derrotado en su enfrentamiento previo en el Mundial de Boxeo.

“Me siento orgullosa de haber sido una pionera en Colombia y en poder decir que hay buen boxeo femenino para Los Ángeles 2028”, añadió. “El retirarse es dejar un pedazo de corazón en el ring, ojalá las siguientes mujeres luchen por estar en un certamen así representado a Colombia”.

El último intento

Valencia era la última representante de Colombia en el boxeo de los Juegos Olímpicos en París.

“No puedo decir que se boxeó bien porque no tenemos los resultados”, dijo Iznaga. “Todos combatieron bien, pero no se dio el resultado, fallamos donde no teníamos que fallar”.

Iznaga dijo que previo a los Juegos Olímpicos estimaba que el equipo podría lograr un par de medallas.

“Los diplomas olímpicos en Colombia no nos valen, no queremos diplomas”, agregó Iznaga. “Tengo una enorme decepción, queríamos dos medallas, una de oro probablemente. Teníamos para dar un buen resultado”.

En lugar de eso se van con las manos vacías.

