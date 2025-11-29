sábado 29  de  noviembre 2025
FÚTBOL

Con gol de Neymar, Santos sale del descenso en abultada victoria

El atacante brasileño Neymar tuvo una participación muy activa en el triunfo por 3-0 del Santos ante el sotanero Sport Recife para alejarse del descenso

El delantero del Santos, Neymar, saluda a la multitud al salir del campo durante el partido de fútbol del Campeonato Paulista A1 entre Corinthians y Santos en el Arena Corinthians en Sao Paulo, el 12 de febrero de 2025.

AFP / NELSON ALMEIDA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

RÍO DE JANEIRO.- Con un gol y una participación muy activa de Neymar, el Santos salió este viernes de la zona de descenso del Brasileirao tras derrotar por 3-0 al colista Sport Recife, en un partido de la 36ª jornada del torneo.

Aunque durante la semana la prensa brasileña había asegurado que Neymar no jugaría más esta temporada debido a sus problemas en la rodilla, el capitán santista salió de inicio y lideró la victoria de su equipo.

Muy activo desde el inicio, Neymar abrió el marcador con un colocado disparo en el minuto 25 y sirvió un córner en el 67 que Joao Schmidt remató de cabeza a gol. Anteriormente, Lucas Kal había puesto el 2-0 con un gol en propia portería en la primera mitad.

Neymar lideró el ataque del Santos y dispuso de varias oportunidades para marcar otro tanto, antes de ser sustituido en el minuto 89, entre una gran ovación de la afición.

El internacional brasileño admitió que no está en su mejor condición física y criticó a quienes afirmaron que no volvería a jugar más esta temporada.

"Siendo sincero, no está todo bien, pero las personas necesitan saber lo que los médicos y yo sabemos. Son estas personas las que tienen que saber lo que sucedió. No voy a perjudicar mi carrera, busco lo mejor para mí y esto es lo que tengo que decir. Inventaron muchas cosas, y me dejan triste, muy enfadado", afirmó.

"Una decisión conjunta"

Neymar negó que hubiera impuesto su deseo de jugar a pesar de la alerta de los médicos que no lo hiciera. "Estas decisiones son internar. No pasé por encima de los médicos, fue una decisión conjunta. Quien tenía que tomar la decisión (de jugar) era yo", agregó el delantero, que avanzó que "con toda seguridad" estará disponible para el próximo partido, en casa del Juventude.

Con la victoria, el Santos sale de la zona de descenso y depende de sí mismo para lograr la salvación.

El Peixe visitará el miércoles al Juventude, que este viernes certificó su descenso a la Serie B, y finalizará la temporada recibiendo en casa al Cruzeiro.

FUENTE: AFP

