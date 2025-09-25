jueves 25  de  septiembre 2025
Neymar recibe el respaldo de Ronaldo para regresar a la selección de Brasil

El "Fenómeno" Ronaldo, uno de los grandes jugadores en la historia de Brasil, calificó a Neymar como un futbolista "determinante" para la selección

El delantero del Santos, Neymar, calienta antes de un partido de semifinal del Campeonato Paulista A1 ante el Corinthians en la Arena Corinthians de Sao Paulo, el 9 de marzo de 2025.&nbsp;

El delantero del Santos, Neymar, calienta antes de un partido de semifinal del Campeonato Paulista A1 ante el Corinthians en la Arena Corinthians de Sao Paulo, el 9 de marzo de 2025. 

Miguel SCHINCARIOL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAO PAULO.- El "Fenómeno" Ronaldo dio este miércoles respaldo a Neymar para que se sume a la selección de Brasil en camino al Mundial de 2026, al considerar que la Canarinha no tiene "otro futbolista" como él.

Neymar había recuperado continuidad en el Santos, pero la semana pasada volvió a sufrir una lesión muscular. No ha sido convocado aún en el ciclo del italiano Carlo Ancelotti como entrenador de los pentacampeones mundiales.

"Es un jugador determinante para la Seleção (...). No tenemos otro futbolista como Neymar y esperamos que esté al 100% para la Copa del Mundo", dijo Ronaldo Nazário de Lima en un acto publicitario en Sao Paulo junto al propio Neymar.

Embed

"Si él está, seguro tendremos mejores resultados que si no", agregó el legendario exdelantero, campeón mundial con Brasil en Estados Unidos 1994 y, como gran estrella, en Corea del Sur-Japón 2002.

Neymar, de 33 años, abandonó el viernes pasado los entrenamientos del Santos por una lesión en el muslo derecho, confirmó el equipo, sin dar estimaciones sobre el tiempo de recuperación que le espera.

El astro suma tres goles en 13 partidos disputados esta temporada en el Brasileirão.

Máximo anotador histórico de la selección de Brasil, con 79 dianas, el atacante jugó el último de sus 128 encuentros con el equipo nacional el 17 de octubre de 2023.

Ese día, se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda, lo que le sacó de acción por meses.

"Quien hace vida en el fútbol entiende perfectamente lo difícil que es volver de una lesión y retomar ritmo y confianza", comentó Ronaldo, quien enfrentó en su carrera graves lesiones de rodilla.

Santos ficha a Brahimi

El Santos de Brasil anunció este miércoles el fichaje del delantero francoargelino Bilal Brahimi, que refuerza al equipo de Neymar cuando se juega la permanencia en la primera división del Brasileirão.

Nacido en Francia e internacional por Argelia, el atacante de 25 años firmó contrato hasta el final de 2026, informó el club en un comunicado.

"El Santos es uno de los clubes más históricos de Brasil y del mundo, con leyendas como Pelé y Neymar (...). Esa tradición me motivó a venir", dijo Brahimi, citado en el texto.

FUENTE: AFP

