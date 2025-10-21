Neymar enciende las redes sociales tras nueva derrota del Santos

El atacante del Santos, Neymar, reacciona durante un partido de su club ante el Corinthians, el 12 de febrero de 2025.

SAO PAULO.- Con críticas al árbitro y un polémico "like" al video de un gol errado por su compañero, un todavía lesionado Neymar encendió las redes sociales tras un duro tropiezo del Santos el lunes en el Brasileirão.

El astro, de 33 años, estuvo en el estadio Vila Belmiro en el partido que Santos perdió 1-0 ante el Vitória, uno de los rivales directos del antiguo club de Pelé en la carrera por la permanencia en la primera división del fútbol brasileño.

"¡Tenemos que profesionalizar el arbitraje en Brasil, es para ayer!", publicó el atacante en X al cuestionar la actuación del principal Rafael Rodrigo Klein.

A la vez, fue blanco de críticas de torcedores por el "like" que le dio a un video que muestra el fallo sobre la línea de gol de Guilherme, atacante de su equipo.

"Soy un gran fan de Neymar (...), pero se equivocó", escribió un aficionado. "Darle 'me gusta' a un video donde Guilherme, su compañero, falla un cabezazo frente a la portería, especialmente con el Santos viviendo un momento tan difícil, suena a burla", agregó.

Sin embargo, el exdelantero de Barcelona y París Saint-Germain defendió a Guilherme en un post que pedía su salida del equipo.

"Calma, no es para tanto", comentó.

Matheuzinho, quien firmó de penalti el gol del Vitória, celebró imitando la tradicional celebración de Neymar, con las manos extendidas a los lados de la cabeza.

En recuperación tras una lesión muscular en la pierna derecha, la estrella santista aún no tiene fecha confirmada para su retorno, aunque se espera que reaparezca en noviembre.

Afectado por problemas físicos, el futbolista ha disputado solo 13 de los 28 partidos del Peixe esta temporada del Brasileirão, con tres goles.

Con 10 fechas por delante, el Santos ocupa la decimosexta posición -límite para la permanencia- con 31 puntos, los mismos que el Vitória.

¿Adiós a la vista?

Esta reciente polémica parece haber nutrido los reportes que señalan que el astro sudamericano abandonará el Santos cuando culmine su actual contrato en diciembre.

En los últimos días, volvió a correr información de que Neymar podría terminar en las filas del Inter Miami de su gran amigo Lionel Messi. Las "Garzas" ya fueron vinculadas al brasileño en el pasado, justo después de que el atacante abandonara Arabia Saudita y antes de que pactara su regreso al Santos.

FUENTE: Con información de AFP