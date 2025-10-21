jueves 23  de  octubre 2025
FÚTBOL

Neymar enciende las redes sociales tras nueva derrota del Santos

En recuperación luego de una lesión muscular en la pierna derecha, Neymar aún no tiene fecha confirmada para su retorno, aunque se espera que sea en noviembre

El atacante del Santos, Neymar, reacciona durante un partido de su club ante el Corinthians, el 12 de febrero de 2025.

El atacante del Santos, Neymar, reacciona durante un partido de su club ante el Corinthians, el 12 de febrero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAO PAULO.- Con críticas al árbitro y un polémico "like" al video de un gol errado por su compañero, un todavía lesionado Neymar encendió las redes sociales tras un duro tropiezo del Santos el lunes en el Brasileirão.

El astro, de 33 años, estuvo en el estadio Vila Belmiro en el partido que Santos perdió 1-0 ante el Vitória, uno de los rivales directos del antiguo club de Pelé en la carrera por la permanencia en la primera división del fútbol brasileño.

Lee además
El brasileño Raphinha, del Barcelona, hace un gesto durante un partido ante el Benfica, el 11 de marzo de 2025.
FÚTBOL

Neymar critica el quinto puesto de Raphinha en el Balón de Oro
El delantero del Santos, Neymar, calienta antes de un partido de semifinal del Campeonato Paulista A1 ante el Corinthians en la Arena Corinthians de Sao Paulo, el 9 de marzo de 2025. 
FÚTBOL

Neymar recibe el respaldo de Ronaldo para regresar a la selección de Brasil

"¡Tenemos que profesionalizar el arbitraje en Brasil, es para ayer!", publicó el atacante en X al cuestionar la actuación del principal Rafael Rodrigo Klein.

A la vez, fue blanco de críticas de torcedores por el "like" que le dio a un video que muestra el fallo sobre la línea de gol de Guilherme, atacante de su equipo.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Neymar Jr (@neymarjr)

"Soy un gran fan de Neymar (...), pero se equivocó", escribió un aficionado. "Darle 'me gusta' a un video donde Guilherme, su compañero, falla un cabezazo frente a la portería, especialmente con el Santos viviendo un momento tan difícil, suena a burla", agregó.

Sin embargo, el exdelantero de Barcelona y París Saint-Germain defendió a Guilherme en un post que pedía su salida del equipo.

"Calma, no es para tanto", comentó.

Matheuzinho, quien firmó de penalti el gol del Vitória, celebró imitando la tradicional celebración de Neymar, con las manos extendidas a los lados de la cabeza.

En recuperación tras una lesión muscular en la pierna derecha, la estrella santista aún no tiene fecha confirmada para su retorno, aunque se espera que reaparezca en noviembre.

Afectado por problemas físicos, el futbolista ha disputado solo 13 de los 28 partidos del Peixe esta temporada del Brasileirão, con tres goles.

Con 10 fechas por delante, el Santos ocupa la decimosexta posición -límite para la permanencia- con 31 puntos, los mismos que el Vitória.

¿Adiós a la vista?

Esta reciente polémica parece haber nutrido los reportes que señalan que el astro sudamericano abandonará el Santos cuando culmine su actual contrato en diciembre.

En los últimos días, volvió a correr información de que Neymar podría terminar en las filas del Inter Miami de su gran amigo Lionel Messi. Las "Garzas" ya fueron vinculadas al brasileño en el pasado, justo después de que el atacante abandonara Arabia Saudita y antes de que pactara su regreso al Santos.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Ancelotti abre de nuevo la puerta de la selección de Brasil para Neymar

Vuelven a surgir reportes de un interés del Inter Miami por Neymar

Inter Miami renueva a una perla hondureña que seguirá siendo pieza clave del club

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
CARTA DE RESPUESTA

Secretario del Tesoro reacciona ante cuestionamiento de senadora radical demócrata

El vicepresidente de Estados Unidos JD Vance junto al presidente de Israel Isaac Herzog
ALTO EL FUEGO

Estados Unidos defiende su plan para desarmar a Hamás y reconstruir Gaza

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
DINERO A LA VISTA

¿Tienes seguro con Progressive en Florida? Pronto recibirás un cheque de $300

Por DANIEL CASTROPÉ
Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.
BÉISBOL

Estrella dominicana, suspendida de por vida por MLB, firma para jugar en Venezuela

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"