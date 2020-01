Con Kansas City, Matt Moore llega al Super Bowl

Matt Moore puede tener la clave de lo que marca la diferencia entre un equipo exitoso y uno que va de fracaso en fracaso.Durante siete años, entre el 2011 y 2017 jugó con los Dolphins de Miami. Nunca ganó mayor cosa en ese lapso -casi nada- y en los 30 juegos en los que participó apenas logró ocho triunfos 30 touchdowns y sufrió 20 intercepciones.

Apenas una vez alcanzó los playoffs de la NFL con el conjunto de Miami, pero perdió ese único juego, contra los Steelers en Pittsburgh. Luego de la temporada del 2017, los Dolphins lo dejaron ir porque no les servía y en consecuencia en 2018 Moore no jugó con ningún equipo y se mudó a California, donde se desempeñaba como asistente de entrenador de un high school.

En agosto del 2019, luego que el quarterback suplente de los Chiefs Chad Henne se lesionara, el equipo de Kansas City consideró que Moore podía ser útil y lo contrató como reservista del titular Patrick Mahomes. En julio del 2012, Moore había llegado a los Dolphins para ser suplente de Henne, y lo reemplazó luego de tres fechas tras una lesión que dejó al abridor fuera de temporada.

En la campaña regular con Kansas City, Moore jugó en cuatro partidos en los cuales pasó para cuatro touchdowns y no fue interceptado.En apenas cinco meses con los Chiefs, Moore tuvo la bendición de lograr lo que jamás había podido conseguir en siete temporadas con los Dolphins. Quien mejor que el propio Moore, de 35 años de edad, para explicar la razón por la cual el equipo de Kansas City tiene éxito y el de Miami no, pues desde el 2008 solo ha clasificado una vez a los playoffs de la NFL y hace 35 que no llega al Super Bowl.

"La clave es tener los ingredientes, las piezas y en ese sentido los Chiefs poseen el talento, con lo cual no quiere decir que los Dolphins no lo tenga", explicó con diplomacia el quarterback nacido en Van Nuys, California. "Hay una combinación de factores como tener grandes jugadores, hacer grandes jugadas y también tener suerte".

No quiso referirse a detalles en la organización de ambos equipos ni sobre el trabajo de los entrenadores en Kansas City y Miami como factores vitales para conseguir éxitos o sufrir fracasos en la NFL, pero sí habló primores sobre su actual entrenador Andy Reid.

"Es sobre todo una buena persona y un fantástico entrenador, sabe elegir a los jugadores y ponerlos en el momento y en el lugar justos", dijo Moore. "Además es un entrenador que se preocupa mucho por sus jugadores, es cercano y se encuentra pendiente de todo lo que ocurre con nosotros".

También se mostró agradecido de jugar al lado de alguien como el quarterback Patrick Mahomes, quien se ha convertido en la gran figura de los Chiefs.

"La gente se asombra con las grandes jugadas que Patrick hace en los partidos, pero nosotros tenemos la suerte de ver muchas de esas cosas en los entrenamientos", explicó Moore. "Se trata de un jugador lleno de talento y es impresionante estar alrededor de él".

Para Moore volver a Miami ha sido un poco extraño. Pisar el gramado del Hard Rock Stadium, entrar en los camerinos, encontrarse con los empleados con los que trabajó durante tanto tiempo fue como remover los sedimentos del alma.

En los Dolphins, Moore fue el suplente durante seis años de Ryan Tannehill, otro de los jugadores que salió por la puerta trasera del club, y que acaba de tener una magnífica campaña con los Titans de Tennessee, a quienes llevó a la final de la Conferencia Americana que perdieron precisamente contra los Chiefs."Me dio inmensa alegría la sobresaliente actuación que tuvo Ryan [Tannehill] con los Titans", afirmó Moore. "Estoy orgulloso de él, de lo que hizo esta campaña, tiene mucho futuro".

Moore disfruta cada instante del Super Bowl LIV, y lo hace con mayor intensidad porque estos momentos los revive en la ciudad donde pasó una quinta parte de su vida. "Es una locura estar de nuevo aquí", sentenció.