viernes 10  de  octubre 2025
DEPORTES

Confirman cuál será la sede de los Juegos Panamericanos de 2031

Asunción, capital de Paraguay, fue seleccionada como la sede de los Juegos Panamericanos de 2031, venciendo en la carrera a dos ciudades de Brasil

La capital de Paraguay, Asunción, fue seleccionada como la sede de los Juegos Panamericanos de 2031.

La capital de Paraguay, Asunción, fue seleccionada como la sede de los Juegos Panamericanos de 2031.

RAUL ARBOLEDA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTIAGO.- Asunción será la sede de los Juegos Panamericanos de 2031, el mayor evento multideportivo del continente, tras superar la candidatura conjunta de las ciudades brasileñas de Río de Janeiro y Niterói.

Los comités olímpicos americanos se decantaron por la capital de Paraguay durante una asamblea extraordinaria de Panam Sports, encargada de organizar las justas, celebrada este viernes en Santiago de Chile.

Lee además
El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, habla durante una ceremonia, el 6 de febrero de 2025.
DEPORTES

COI anuncia nuevo acuerdo televisivo en EEUU con NBC Universal
Nenad Lalovic, miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), habla durante una sesión en Costa Navarino, el 20 de marzo de 2025.
DEPORTES

COI valida oficialmente la presencia del boxeo en Los Ángeles 2028

La capital paraguaya ya había competido por organizar los Juegos Panamericanos de 2027, los próximos a celebrarse, pero perdió por un puñado de votos ante Lima.

Esta vez Asunción se midió con la dupla de ciudades brasileñas de Río de Janeiro y Niterói, a las que venció por 28 votos contra 24.

Embed

"Paraguay resurge y muestra su grandeza al mundo", celebró en sus redes sociales el presidente paraguayo, Santiago Peña, tras la elección de su ciudad.

"Por primera vez en nuestra historia organizaremos esta cita continental poniendo a Paraguay en el centro del deporte mundial", agregó.

En la elección participaron 40 Comités Olímpicos Nacionales, de los cuales 12 tenían un voto extra por haber sido sedes previamente.

El comité de Dominica no llegó a la cita, por lo que el total de votos fue de 52.

Los representantes de cada candidatura tuvieron 40 minutos para exponer sus propuestas ante el Comité Ejecutivo de Panam Sports.

Asunción anunció un presupuesto operativo de casi 390 millones de dólares, mientras que Río-Niterói ofreció 667 millones de dólares.

Triunfo de los "pequeños"

La edición XXI de los Juegos Panamericanos tendrá lugar un año antes de que Los Ángeles celebre los Juegos Olímpicos, una de las máximas citas del deporte global.

"Queremos romper con el paradigma y mostrar que países pequeños en tamaño pueden organizar eventos de gran magnitud, con excelencia, planificación y visión", dijo en su presentación el presidente del Comité Olímpico de Paraguay, Camilo Pérez López, quien lloró de emoción tras la victoria.

Entre las propuestas de los vencedores están la de construir una villa panamericana, un estadio de atletismo y una nueva arena en el Parque Olímpico de Asunción.

El comité paraguayo destacó la experiencia de haber sido sede de la cita panamericana junior de agosto pasado y el hecho de que en esa ciudad se va a jugar uno de los partidos inaugurales del Mundial de fútbol de 2030.

La capital paraguaya ya había competido en una elección extraordinaria y de urgencia en 2024 luego de que la ciudad colombiana de Barranquilla, que iba a acoger los Juegos Panamericanos de 2027, perdiera la sede por incumplimiento en los pagos.

Embed

Lima y Asunción surgieron como candidatas para relevar a la urbe caribeña. Finalmente, la capital peruana fue elegida apenas cinco años después de haber organizado las justas en 2019.

Los más recientes Juegos Panamericanos se celebraron en Santiago de Chile entre octubre y noviembre de 2023.

Participaron 6.900 deportistas que pugnaron en 40 deportes y 59 disciplinas.

Estados Unidos se ha impuesto en la tabla de medallería en 17 de las 19 ediciones disputadas hasta el momento.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Putin dirige "sinceras felicitaciones" a Coventry, nueva presidenta del COI

Por primera vez en la historia, el COI será presidido por una mujer

Cuatro deportistas cubanos abandonan su delegación en Juegos Panamericanos de Asunción

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas
GALARDÓN

La líder venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz

British Airways, MIA.
TRAVEL

British Airways' new lounge at Miami International Airport

La fiscal general de Nueva York Letitia James acusada de fraude hipotecario.
JUSTICIA

Fiscal de Nueva York Letitia James acusada por fraude hipotecario

La líder opositora María Corina Machado tras se secuestrada y posteriormente liberada por el régimen
VENEZUELA

Líderes mundiales celebran reconocimiento a María Corina Machado

El nuevo presidente interino de Perú, José Jeri Oré, saludando tras su juramentación en el Congreso Nacional en Lima, después de que los legisladores destituyeran a la expresidenta Dina Boluarte.
GOBIERNO

José Jerí asume como nuevo presidente de Perú tras destitución de Dina Boluarte

Te puede interesar

Comisión de Miami-Dade en pleno 
DE CRISIS EN CRISIS

Miami-Dade prepara expropiación de activo crucial para el puerto de Miami

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Un vehículo del escuadrón antiexplosivos del Departamento de Policía Metropolitana de Nashville ingresa al área de la explosión en la fábrica de Accurate Energetic Systems el 10 de octubre de 2025 en McEwen, Tennessee.
Investigación

Al menos 19 desaparecidos por explosión en fábrica de Tennessee; Sheriff afirma que hay "víctimas mortales"

Vista panorámica del Puerto de Keelung, Taiwán.
CONFLICTO

Trump responde a hostilidad de China por nuevas acciones en sus prácticas comerciales

Panelistas compartiendo su experiencia y conocimiento durante Expo Latina Miami 2025
BIENESTAR

Expo Latina Miami 2025 abre sus puertas con énfasis en salud preventiva e inclusión

Carlos Giménez y María Corina Machado.
REACCIÓN

Giménez celebra el Nobel a Machado como "uno de los momentos más gratificantes" de su carrera