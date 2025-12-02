martes 2  de  diciembre 2025
Crece la preocupación en Monterrey por la posible partida de Sergio Ramos

La prensa internacional ha informado en los últimos días que Sergio Ramos, excapitán del Real Madrid, no renovará su contrato al final de temporada

El español Sergio Ramos, jugador de los Rayados de Monterrey, durante su presentación con el equipo, el 9 de febrero de 2025.

AFP

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MÉXICO.- ¿Monterrey perderá a su capitán? Antes del arranque el miércoles de las semifinales del Apertura mexicano, los Rayados temen la partida a final de año de Sergio Ramos, pieza clave para intentar detener el poderío del campeón defensor, Toluca, su rival por el pase a la final.

Las preocupaciones no son exclusivas del Monterrey que dirige el español Doménec Torrent, pues en el otro lado del cuadro, el Cruz Azul desafiará a Tigres, también en un duelo a ida y vuelta, días antes de lanzarse al asalto de la Copa Intercontinental.

El defensa español de Monterrey, Sergio Ramos, celebra después de anotar el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol del Clausura de la Liga MX ante el Santos en el Estadio BBVA.
Fútbol

Sergio Ramos debuta como goleador en México
El argentino German Berterame (7) celebra con el español Sergio Ramos luego de anotar un gol para el Monterrey, el 22 de febrero de 2025.
FÚTBOL

Critican a Sergio Ramos en México por dar "patada callejera" a un rival

La prensa internacional ha informado en los últimos días que Ramos, excapitán del Real Madrid y de la selección española, no renovará su contrato al final de temporada y busca nuevo equipo.

La noticia sobre el futuro del defensor central de 39 años ha alterado la normalidad en Monterrey, que llegó a la ronda de los cuatro mejores tras sufrir para eliminar al América del entrenador brasileño André Jardine en cuartos de final (victoria global 3-2).

"No es momento de hablar de eso", atajó Torrent, exayudante de campo de Pep Guardiola.

"Centrado en ganar"

Campeón del mundo con La Roja en 2010, Ramos aterrizó en el balompié mexicano en febrero tras pasar medio año sin equipo luego de su salida del Sevilla.

Su fichaje fue uno de los más sonados en el fútbol de América, y aunque ha tenido problemas físicos y sufrido expulsiones, se ha convertido en el líder absoluto de los Rayados en el camino hacia su primer título liguero desde 2019.

"Ya vimos cómo compite Sergio Ramos, está muy centrado en ganar este campeonato", afirmó Torrent, quien cuenta con otros dos españoles como baluartes de su equipo, los mediocampistas Sergio Canales y Oliver Torres.

Tras sobreponerse al duro escollo de las Águilas, ganadoras de tres de los últimos cuatro campeonatos, Monterrey empezará en casa la pugna con el campeón defensor, el Toluca del técnico argentino Antonio Mohamed.

ramossergiocelebr.jpg
El defensa español de Monterrey, Sergio Ramos, celebra después de anotar el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol del Clausura de la Liga MX ante el Santos en el Estadio BBVA.

El defensa español de Monterrey, Sergio Ramos, celebra después de anotar el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol del Clausura de la Liga MX ante el Santos en el Estadio BBVA.

Los Diablos Rojos son favoritos en esta eliminatoria, cuya vuelta se jugará el sábado, pero "hay que mejorar la contundencia", admitió el 'Turco'.

En cuartos, ante Juárez, Toluca resolvió la ida con un triunfo 2-1, pero en la vuelta no pudo romper el empate sin goles como local, a pesar de tener unas 25 llegadas a zona de definición.

"Hay que acertar al arco, nada más. Lo preocupante sería no tener ocasiones", matizó Mohamed.

La otra llave semifinal encontrará a Cruz Azul en días críticos: no solo deberá intentar domar desde el miércoles a los Tigres, sino que, pase lo que pase, la próxima semana comenzará la pugna por la Copa Intercontinental ante Flamengo en Catar.

FUENTE: AFP

