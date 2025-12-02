Trump anuncia que los ataques dentro de Venezuela comenzarán "muy pronto" y lanza advertencia a Colombia

El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de diciembre de 2025.

WASHINGTON - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó este martes que "muy pronto" comenzará a atacar objetivos dentro de Venezuela , en el marco de una escalada respecto de los bombardeos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico contra narcotraficantes.

"Vamos a empezar a realizar esos ataques también por tierra. Es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos, y vamos a empezar con eso muy pronto", declaró Trump durante una reunión de seguridad de su gabinete retransmitida por la Casa Blanca.

En su intervención, acusó a la Administración anterior, liderada por el demócrata Joe Biden, de aplicar una política migratoria que ha permitido un flujo de drogas y la entrada de "asesinos" sin "ningún control" que ha cobrado muchas vidas en Estados Unidos: "Estamos eliminando a esos hijos de puta", declaró.

No obstante, el magnate neoyorquino estaría barajando llevar a cabo bombardeos contra otros países bajo este mismo argumento, puesto que ha considerado que "cualquiera" que produzca o venda drogas a Estados Unidos "está sujeto a ataque".

La advertencia a Colombia

Trump declaró que no descarta atacar suelo colombiano para frenar el narcotráfico. "Cualquier país que produzca cocaína y la venda a Estados Unidos es 'susceptible de ser atacado'".

Colombia "está fabricando cocaína, tienen plantas de fabricación de cocaína y nos venden cocaína, lo cual agradecemos muchísimo", ironizó Trump.

"Cualquiera que haga eso y venda en nuestro país es susceptible de ser atacado (...) No solo Venezuela", añadió en una rueda de prensa.

"No amenace nuestra soberanía, porque despertará el jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra; no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas", dijo en X el mandatario izquierdista en medio de la peor crisis entre Bogotá y Washington propiciada por Petro, que rompió décadas de amistad.

Gustavo Petro, quien desde que retornó Trump a la Casa Blanca inició una campaña de ataques contra el mandatario estadounidense, entre ellos la exhortación a militares estadounidenses a desobedecer las órdenes del inquilino de la Casa Blanca, durante una visita que realizó a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas.

"Una amenaza real"

Las declaraciones de Trump llegan apenas unos días después de que mantuviera una conversación telefónica con el dictador venezolano, Nicolás Maduro, en medio de las tensiones bilaterales desde el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y el Pacífico, alegando una lucha contra el narcotráfico.

Donald Trump Jr., hijo del presidente Donald Trump, aseguró públicamente que su padre le dio un ultimátum a Maduro a través de un video difundido por la plataforma opositora venezolana Comando Con Venezuela.

En su mensaje, Trump Jr. afirmó que “tenemos una amenaza real para nuestro hemisferio, sentada al frente de nuestra costa, y los demócratas están tratando de sabotear nuestra capacidad para resolverlo”.

El hijo del mandatario estadounidense añadió que su padre “le dio un ultimátum: salir de Venezuela o algo más sucederá”, reforzando así la creciente presión de Washington sobre el gobernante venezolano.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP