Florida: Llegada de "superniebla" amenaza seguridad en autopistas estatales

MIAMI. — Con el inicio de los meses más fríos en Florida, específicamente entre diciembre y febrero, los conductores enfrentan un peligro latente conocido por los meteorólogos como "superniebla".

Este fenómeno atmosférico, resultado de la mezcla entre el humo de incendios o quemas controladas y la humedad nocturna, reduce la visibilidad a cero y transforma las principales autopistas del estado en trampas mortales.

La situación obliga a las autoridades a emitir advertencias para evitar tragedias como las ocurridas en décadas pasadas, pues la geografía plana del estado facilita la concentración de estos bancos de niebla densa sobre el pavimento.

Historial trágico

Las autopistas interestatales I-4 e I-75 figuran como los escenarios principales de este tipo de siniestros debido a su trazado por terrenos rurales bajos y pantanosos donde el aire frío se asienta con facilidad.

La historia vial del estado registra episodios oscuros, como el choque múltiple de enero de 2012 en la I-75, cerca de Gainesville, incidente que dejó once muertos tras la reapertura de la vía en condiciones adversas.

Otro caso emblemático ocurrió en 2008 en la I-4, arteria turística entre Orlando y Tampa, donde una pared de humo y niebla provocó una colisión masiva de setenta vehículos y cinco decesos.

Más recientemente, en marzo de 2022, la I-95 en el condado de Volusia fue testigo de una tragedia similar con tres fallecidos, hecho que evidencia la persistencia del problema.

Protocolos de supervivencia

Ante la aparición repentina de estos bancos de niebla, la Patrulla de Carreteras de Florida enfatiza pautas estrictas de actuación y advierte contra el instinto de frenar de golpe.

Los automovilistas deben encender las luces bajas de inmediato para evitar el "efecto espejo" de las luces altas y guiarse por la línea blanca sólida del pavimento derecho en lugar de seguir las luces del vehículo delantero.

Resulta imperativo mantener el movimiento y jamás detenerse en el carril de circulación.

En casos de visibilidad nula, la recomendación final es salir completamente de la vía hacia el césped o un estacionamiento, apagar todas las luces y retirar el pie del freno; esta acción evita que otros conductores sigan el vehículo detenido bajo la falsa creencia de que se trata de un carril activo.