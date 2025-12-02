Xabi Alonso resta importancia a los rumores sobre su futuro en el Real Madrid

El director técnico del Real Madrid, el español Xabi Alonso, durante un partido del Mundial de Clubes, el 18 de junio de 2025.

MADRID.- En el ojo del huracán tras empatar tres partidos seguidos en la LaLiga , el técnico del Real Madrid , Xabi Alonso , eludió este martes referirse a un posible relevo en el banquillo blanco, asegurando que queda mucha competición por delante.

"No son preguntas para mí. Lo mío es el partido de mañana (miércoles), prepararlo. Queda mucho y está todo igualado. Queda mucho por disputar y puede dar muchas vueltas", declaró Alonso en rueda prensa previa al choque frente al Athletic Bilbao en partido adelantado de la decimonovena jornada.

Sobre las dudas que ha generado al mando del equipo, el tolosarra respondió que convive "con la exigencia y las críticas" y que sólo está centrado en mejorar para luego llegar a abril y mayo para "poder disputar todo".

Ante la insistencia de los periodistas, Alonso negó responder a si cree que se juega el puesto en Bilbao, revelando que ha hablado con el presidente madridista, Florentino Pérez.

xabialonsorm.jpg El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, comparece en rueda de prensa durante su presentación oficial en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas, cerca de Madrid, el 26 de mayo de 2025. AFP / Thomas COEX

"He vuelto a hablar (con el presidente) y las conversaciones son muy positivas, en buen tono, queriendo revertir los resultados", indicó.

También reconoció que el equipo juega peor desde que ganó al Barcelona (2-1) en el Santiago Bernabéu a finales de octubre y al Valencia (4-0) a principios de noviembre.

"Hemos perdido un poco de calidad y energía, todos nos vemos afectados", explicó el preparador vasco.

El Real Madrid suma 33 puntos, a uno del líder Barcelona.

Al final, en una pregunta de AFP, Alonso destacó que Kylian Mbappé no sólo marca, sino que "hace muchas cosas fundamentales de liderazgo, de influencia, de ayudar a los compañeros y eso es muy importante en el día a día".

El astro francés lleva 53 goles en este 2025, 14 de ellos en LaLiga y 9 en Champions en esta temporada.

Mendy vuelve a lesionarse

Sólo seis días después de reaparecer, el defensa francés Ferland Mendy se volvió a lesionar, anunció este martes el Real Madrid, que no reveló el período de recuperación.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Ferland Mendy por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha", señaló la entidad madridista en un comunicado.

El jugador galo, que se sometió este martes a una resonancia, pasó siete meses de baja debido a una rotura del tendón proximal del recto anterior en el cuádriceps derecho durante la pasada final de Copa del Rey, que ganó el Barcelona.

FUENTE: AFP