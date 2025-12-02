martes 2  de  diciembre 2025
FÚTBOL

Xabi Alonso resta importancia a los rumores sobre su futuro en el Real Madrid

El director técnico español del Real Madrid, Xabi Alonso, aseguró que "queda mucho por disputar", en medio de rumores de una posible salida del club

El director técnico del Real Madrid, el español Xabi Alonso, durante un partido del Mundial de Clubes, el 18 de junio de 2025.

El director técnico del Real Madrid, el español Xabi Alonso, durante un partido del Mundial de Clubes, el 18 de junio de 2025.

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- En el ojo del huracán tras empatar tres partidos seguidos en la LaLiga, el técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, eludió este martes referirse a un posible relevo en el banquillo blanco, asegurando que queda mucha competición por delante.

"No son preguntas para mí. Lo mío es el partido de mañana (miércoles), prepararlo. Queda mucho y está todo igualado. Queda mucho por disputar y puede dar muchas vueltas", declaró Alonso en rueda prensa previa al choque frente al Athletic Bilbao en partido adelantado de la decimonovena jornada.

Lee además
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habla durante una conferencia de prensa en las afueras de Madrid, el 20 de diciembre de 2024.
FÚTBOL

Presidente del Real Madrid confirma que el club busca un accionista minoritario
El centrocampista inglés Jude Bellingham, del Real Madrid, celebra luego de anotar un gol en un partido de la Champions League, el 22 de octubre de 2025.
FÚTBOL

Real Madrid sufre en Elche para salvar un punto y el liderato

Sobre las dudas que ha generado al mando del equipo, el tolosarra respondió que convive "con la exigencia y las críticas" y que sólo está centrado en mejorar para luego llegar a abril y mayo para "poder disputar todo".

Ante la insistencia de los periodistas, Alonso negó responder a si cree que se juega el puesto en Bilbao, revelando que ha hablado con el presidente madridista, Florentino Pérez.

xabialonsorm.jpg
El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, comparece en rueda de prensa durante su presentación oficial en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas, cerca de Madrid, el 26 de mayo de 2025.

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, comparece en rueda de prensa durante su presentación oficial en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas, cerca de Madrid, el 26 de mayo de 2025.

"He vuelto a hablar (con el presidente) y las conversaciones son muy positivas, en buen tono, queriendo revertir los resultados", indicó.

También reconoció que el equipo juega peor desde que ganó al Barcelona (2-1) en el Santiago Bernabéu a finales de octubre y al Valencia (4-0) a principios de noviembre.

"Hemos perdido un poco de calidad y energía, todos nos vemos afectados", explicó el preparador vasco.

El Real Madrid suma 33 puntos, a uno del líder Barcelona.

Al final, en una pregunta de AFP, Alonso destacó que Kylian Mbappé no sólo marca, sino que "hace muchas cosas fundamentales de liderazgo, de influencia, de ayudar a los compañeros y eso es muy importante en el día a día".

El astro francés lleva 53 goles en este 2025, 14 de ellos en LaLiga y 9 en Champions en esta temporada.

Mendy vuelve a lesionarse

Sólo seis días después de reaparecer, el defensa francés Ferland Mendy se volvió a lesionar, anunció este martes el Real Madrid, que no reveló el período de recuperación.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Ferland Mendy por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha", señaló la entidad madridista en un comunicado.

El jugador galo, que se sometió este martes a una resonancia, pasó siete meses de baja debido a una rotura del tendón proximal del recto anterior en el cuádriceps derecho durante la pasada final de Copa del Rey, que ganó el Barcelona.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Un Real Madrid en apuros visita a un Olympiacos amenazado por la crisis

Mbappé firma un espectacular póker y el Real Madrid vence al Olympiacos en un partido de infarto

¿Kylian-dependencia en el Real Madrid? Los datos y el juego señalan que sí

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump reunido con su gabinete en la Casa Blanca.
TENSIÓN EN EL CARIBE

EEUU habría ordenado "cercar" el narcoestado de Venezuela mientras se analiza el tema, según Fox News

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla, un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro. video
ELECCIONES

Consejo Electoral de Honduras anuncia "escrutinio especial" ante el "empate técnico" entre candidatos

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
ELECCIONES

Trump asegura que habrá "consecuencias graves" ante cerrado duelo por presidencia de Honduras

Asilos son tramitados ante la Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés)   
Amenaza de deportaciones

Orden de pausar solicitudes de asilo desataría ola de demandas, advierte experta

Logo de la plataforma china TikTok, que ahora tiene posible o posibles compradores en EEUU.
REDES SOCIALES

Arrestan a joven en Florida tras amenazar con un tiroteo escolar para obtener atención en TikTok

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
ELECCIONES

Trump asegura que habrá "consecuencias graves" ante cerrado duelo por presidencia de Honduras
Imagen referencial. 
ALARMA SANITARIA

Florida se verá impactada por crisis epidémica en Cuba, según experto

Jorge Javier Rodríguez Cabrera junto al nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, apodado “El Cangrejo”, en una embarcación durante un viaje de placer.
INVESTIGACIÓN

Nieto de Raúl Castro utiliza Panamá como zona de operaciones para burlar embargo, revela investigación

Asilos son tramitados ante la Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés)   
Amenaza de deportaciones

Orden de pausar solicitudes de asilo desataría ola de demandas, advierte experta

Inmigrantes ilegales en Estados Unidos son deportados a Venezuela en uno de los 75 vuelos realizados hasta la fecha. 
INMIGRACIóN

Maduro reautoriza vuelos de deportación de inmigrantes venezolanos en EEUU