lunes 1  de  diciembre 2025
TENSIÓN EN EL CARIBE

EEUU habría ordenado "cercar" el narcoestado de Venezuela mientras se analiza el tema, según Fox News

Se espera que la reunión se lleve a cabo en la Oficina Oval a las 5:00 PM ET, según fuentes consultadas por CNN

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump reunido con su gabinete en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump reunido con su gabinete en la Casa Blanca.

BRENDAN SMIALOWSKI/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump ordenó a los buques de guerra de Estados Unidos que se encuentran en el Caribe "rodear el narcoestado de Venezuela" mientras el presidente realiza una reunión de alto nivel con el Consejo de Seguridad Nacional, según reportes de Fox News.

Trump se encuentra reunido este lunes, 1 de diciembre, con el Consejo de Seguridad Nacional para hablar sobre Venezuela, dijo la Casa Blanca en medio de la crisis actual entre Washington y el régimen de Nicolás Maduro.

Lee además
El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
CONFLICTO

Trump conversa con Maduro y le indica que EEUU multiplicará acciones militares, según reportes
Venezuela, el régimen de Maduro arreció prácticas de terrorismo de Estado, denunciadas por la CIDH, el 17 de agosto de 2024.
VENEZUELA

Régimen de Maduro arrecia represión y detiene a jefes sindicales de los trabajadores

"El presidente se reunirá con su equipo de seguridad nacional para tratar este tema y otros asuntos", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

La reunión ocurre en un momento crítico: Estados Unidos ha llevado a cabo desde septiembre varias operaciones contra embarcaciones que, según Washington, transportaban drogas en el Caribe, y acusa a Maduro de liderar el Cartel de los Soles, designada el pasado 24 de noviembre organización terrorista extranjera.

Estados Unidos movilizó al Caribe el portaviones más grande del mundo, junto a otros buques de guerra, aviones caza y miles de tropas. El despliegue, asegura, forma parte de operaciones contra el narcotráfico.

La dictadura rechaza las acusaciones y sostiene que el objetivo estadounidense es derrocar al dictador venezolano y hacerse del control del petróleo del país, que Maduro ya le habría ofrecido a Trump, según medios estadounidenses.

Confirman reunión de Trump con su equipo de seguridad

La Casa Blanca confirmó así la información que desde temprano circula en redes sociales. Se espera que la reunión se lleve a cabo en la Oficina Oval a las 5:00 PM ET, según fuentes consultadas por CNN.

Entre los asistentes previstos figurarían el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine; el secretario de Estado, Marco Rubio; la jefa de Gabinete, Susie Wiles, y el subjefe de Gabinete, Stephen Miller.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nicaraguainvest/status/1995588677930729974?t=sPZ2Q_U_WGnjRdQCxPbmFg&s=35&partner=&hide_thread=false

El anuncio se produce horas después de que el propio Trump confirmara públicamente que mantuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro. Consultado sobre el diálogo, el mandatario estadounidense respondió: “La respuesta es sí”. Agregó que no describiría la llamada como “buena o mala”, precisando que “fue una llamada telefónica”, en declaraciones ofrecidas desde el Air Force One.

Presión al régimen

Aunque no se han divulgado detalles oficiales sobre el contenido del intercambio, reportes de medios y sectores políticos sostienen que Trump habría planteado a Maduro la opción de partir al exilio junto con su familia hacia Rusia u otro país aliado, así como negociar una salida inmediata que permita una transición política en Venezuela.

Según esas versiones, la propuesta habría sido rechazada por el régimen chavista.

Pero Maduro continúa insistiendo en que quiere "paz". "Queremos paz, pero paz con soberanía, paz con igualdad, paz con libertad, no queremos la paz de los esclavos, ni queremos la paz de las colonias", dijo Maduro al encabezar una marcha en Caracas que congregó a sus seguidores. "Hemos vivido 22 semanas de una agresión que se puede calificar como terrorismo psicológico; son 22 semanas que nos han puesto a prueba".

La inminente reunión del Consejo de Seguridad Nacional, apenas horas después de la confirmación del contacto directo entre ambos líderes, evidencia el creciente nivel de presión de Washington sobre Caracas y el acelerado movimiento diplomático y militar en torno a la crisis venezolana, en momentos en que se especula sobre posibles acciones adicionales por parte del gobierno estadounidense.

El Consejo de Seguridad Nacional se reúne además dos días después de que Trump dijera que el espacio aéreo de Venezuela debía considerarse "totalmente cerrado" y que seis aerolíneas cancelaran sus operaciones a ese país. Días antes había señalado que Estados Unidos iba a comenzar "muy pronto" a apuntar a "narcotraficantes venezolanos" en operaciones "en tierra".

EEUU habría ordenado "cercar" el narcoestado de Venezuela mientras se analiza el tema, según Fox News

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Maduro y su grupo criminal pueden ir presos, fugar o morir, pero sus jefes los prefieren muerto

Trump afirma que suspensión de decisiones de asilo en EEUU tomará "mucho tiempo"

Ultimátum de Trump a Maduro: O hablamos o lo haremos "por las malas"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla, un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro. video
ELECCIONES

Consejo Electoral de Honduras anuncia "escrutinio especial" ante el "empate técnico" entre candidatos

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump reunido con su gabinete en la Casa Blanca.
TENSIÓN EN EL CARIBE

EEUU habría ordenado "cercar" el narcoestado de Venezuela mientras se analiza el tema, según Fox News

Imagen referencial de una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Estados Unidos.
IMPORTANTE

Estas son las fechas clave del pago del Seguro Social para cerrar el año 2025

Los republicanos María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
FUERTES REACCIONES

Líderes políticos del sur de Florida celebran virtual triunfo conservador en Honduras

Imagen referencial
DEBATE

Florida autoriza nueva caza de osos tras recurso conservacionista desestimado por la justicia

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump reunido con su gabinete en la Casa Blanca.
TENSIÓN EN EL CARIBE

EEUU habría ordenado "cercar" el narcoestado de Venezuela mientras se analiza el tema, según Fox News

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Asilos son tramitados ante la Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés)   
Amenaza de deportaciones

Orden de pausar solicitudes de asilo deja a inmigrantes en EEUU en un limbo; ya se preparan demandas

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla, un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro. video
ELECCIONES

Consejo Electoral de Honduras anuncia "escrutinio especial" ante el "empate técnico" entre candidatos

Imagen referencial de oficiales de la TSA realizando el chequeo a pasajeros.
ANUNCIO

Viajar por EEUU sin Real ID tendrá un costo: TSA anuncia tarifa de $45

Logo a la entrada de uno de los centros de la farmacéutica británica AstraZeneca.
COMERCIO

Reino Unido cierra acuerdo de "cero aranceles" con EEUU en productos farmacéuticos