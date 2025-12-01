EEUU habría ordenado "cercar" el narcoestado de Venezuela mientras se analiza el tema, según Fox News

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump reunido con su gabinete en la Casa Blanca.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump ordenó a los buques de guerra de Estados Unidos que se encuentran en el Caribe "rodear el narcoestado de Venezuela" mientras el presidente realiza una reunión de alto nivel con el Consejo de Seguridad Nacional, según reportes de Fox News.

Trump se encuentra reunido este lunes, 1 de diciembre, con el Consejo de Seguridad Nacional para hablar sobre Venezuela, dijo la Casa Blanca en medio de la crisis actual entre Washington y el régimen de Nicolás Maduro.

"El presidente se reunirá con su equipo de seguridad nacional para tratar este tema y otros asuntos", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

La reunión ocurre en un momento crítico: Estados Unidos ha llevado a cabo desde septiembre varias operaciones contra embarcaciones que, según Washington, transportaban drogas en el Caribe, y acusa a Maduro de liderar el Cartel de los Soles, designada el pasado 24 de noviembre organización terrorista extranjera.

Estados Unidos movilizó al Caribe el portaviones más grande del mundo, junto a otros buques de guerra, aviones caza y miles de tropas. El despliegue, asegura, forma parte de operaciones contra el narcotráfico.

La dictadura rechaza las acusaciones y sostiene que el objetivo estadounidense es derrocar al dictador venezolano y hacerse del control del petróleo del país, que Maduro ya le habría ofrecido a Trump, según medios estadounidenses.

Confirman reunión de Trump con su equipo de seguridad

La Casa Blanca confirmó así la información que desde temprano circula en redes sociales. Se espera que la reunión se lleve a cabo en la Oficina Oval a las 5:00 PM ET, según fuentes consultadas por CNN.

Entre los asistentes previstos figurarían el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine; el secretario de Estado, Marco Rubio; la jefa de Gabinete, Susie Wiles, y el subjefe de Gabinete, Stephen Miller.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nicaraguainvest/status/1995588677930729974?t=sPZ2Q_U_WGnjRdQCxPbmFg&s=35&partner=&hide_thread=false #EnVideo @PressSec ha confirmado este lunes que el presidente de EEUU, Donald Trump, tratará el asunto de Venezuela en la Casa Blanca https://t.co/mxjpvC79zN pic.twitter.com/S3GkFNgsMr — Nicaragua Investiga (@nicaraguainvest) December 1, 2025

El anuncio se produce horas después de que el propio Trump confirmara públicamente que mantuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro. Consultado sobre el diálogo, el mandatario estadounidense respondió: “La respuesta es sí”. Agregó que no describiría la llamada como “buena o mala”, precisando que “fue una llamada telefónica”, en declaraciones ofrecidas desde el Air Force One.

Presión al régimen

Aunque no se han divulgado detalles oficiales sobre el contenido del intercambio, reportes de medios y sectores políticos sostienen que Trump habría planteado a Maduro la opción de partir al exilio junto con su familia hacia Rusia u otro país aliado, así como negociar una salida inmediata que permita una transición política en Venezuela.

Según esas versiones, la propuesta habría sido rechazada por el régimen chavista.

Pero Maduro continúa insistiendo en que quiere "paz". "Queremos paz, pero paz con soberanía, paz con igualdad, paz con libertad, no queremos la paz de los esclavos, ni queremos la paz de las colonias", dijo Maduro al encabezar una marcha en Caracas que congregó a sus seguidores. "Hemos vivido 22 semanas de una agresión que se puede calificar como terrorismo psicológico; son 22 semanas que nos han puesto a prueba".

La inminente reunión del Consejo de Seguridad Nacional, apenas horas después de la confirmación del contacto directo entre ambos líderes, evidencia el creciente nivel de presión de Washington sobre Caracas y el acelerado movimiento diplomático y militar en torno a la crisis venezolana, en momentos en que se especula sobre posibles acciones adicionales por parte del gobierno estadounidense.

El Consejo de Seguridad Nacional se reúne además dos días después de que Trump dijera que el espacio aéreo de Venezuela debía considerarse "totalmente cerrado" y que seis aerolíneas cancelaran sus operaciones a ese país. Días antes había señalado que Estados Unidos iba a comenzar "muy pronto" a apuntar a "narcotraficantes venezolanos" en operaciones "en tierra".

EEUU habría ordenado "cercar" el narcoestado de Venezuela mientras se analiza el tema, según Fox News

FUENTE: Con información de AFP