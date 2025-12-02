Rusia afirma que todavía no hay "ningún compromiso" con el plan de EEUU para un alto el fuego en Ucrania

Edificios residenciales destruidos en la ciudad en primera línea de Kostyantynivka, en la región de Donetsk, en medio de la invasión rusa de Ucrania.

MOSCÚ — El Kremlin declaró el martes que no se alcanzó "ningún compromiso" sobre la cuestión clave del territorio en Ucrania durante el encuentro entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el emisario estadounidense Steve Witkoff, pero consideró que la reunión fue "útil".

El dirigente ruso se reunió durante cerca de cinco horas en Moscú con Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, para hablar del plan de Estados Unidos que busca poner fin a la guerra en Ucrania, presentado hace dos semanas y reelaborado desde entonces en consultas con los ucranianos.

Esta reunión en la capital rusa se produjo tras varios días de intensas gestiones diplomáticas para tratar de poner fin al conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

"Hasta ahora no hemos encontrado ningún compromiso, pero se pueden debatir algunas soluciones estadounidenses", declaró el principal asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, en respuesta a la pregunta de un periodista sobre los territorios ucranianos ocupados.

"La conversación fue muy útil y constructiva", aunque "queda mucho trabajo por delante tanto en Washington como en Moscú", agregó el asesor, quien participó en la reunión al igual que el enviado comercial del Kremlin, Kirill Dmitriev.

Tras este encuentro con los rusos en Moscú, Witkoff y Kushner podrían reunirse con una delegación ucraniana el miércoles, posiblemente en Bruselas, indicó un alto funcionario de Kiev.

El funcionario ruso confirmó que en el Kremlin han abordado "varias variantes del plan" propuesto por el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, para Ucrania, una propuesta que recibió críticas por parte de líderes europeos por las cesiones que Kiev tendría que hacer a Moscú.

No hay acuerdo

"No duró cinco minutos, sino cinco horas. Es decir, tuvimos la oportunidad de debatir a fondo las perspectivas de un mayor trabajo conjunto para lograr una solución pacífica y duradera a la crisis ucraniana", señaló en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias rusa TASS.

Sin embargo, reconoció que "todavía no se han comprometido al plan", porque "algunos" de los detalles propuestos "son aceptables" para Rusia, "mientras que otros no". A pesar de ello, aclaró que han discutido "la esencia" del plan, no las formulaciones específicas. Además, Putin --que ha transmitido saludos "amistosos" a Trump-- ha evaluado "las acciones destructivas de los europeos" en este sentido.

Por otro lado, Ushakov aseguró que "los contactos entre Rusia y Estados Unidos continuarán" y que ambos países "no se han distanciado" en su postura sobre la cuestión territorial. A su vez, han discutido las perspectivas de cooperación económica entre ambas potencias.

Antes del encuentro, Putin realizó una rueda de prensa en la que acusó a los países europeos de "obstaculizar" los esfuerzos impulsados por la Administración de Donald Trump para alcanzar un alto el fuego en Ucrania, con motivo de la invasión rusa lanzada en febrero de 2022.

Los escándalos de corrupción de Kiev

La reunión entre Estados Unidos y Rusia llega en un momento crítico para Ucrania.

Kiev se ha visto sacudida por escándalos de corrupción que terminaron con la dimisión del jefe de gabinete y mano derecha de Zelenski.

Moscú también ha intensificado en las últimas semanas los ataques con drones y misiles contra Ucrania.

El presidente ucraniano señaló que aún espera discutir cuestiones clave con el presidente estadounidense, incluidas territoriales, y sugirió que la verdadera motivación de Moscú para las conversaciones con Washington es aliviar las sanciones occidentales.

Putin ordenó el asalto militar a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022, calificándolo de "operación militar especial".

Decenas de miles de civiles y militares han muerto desde que comenzó la guerra, y millones de ucranianos se han visto obligados a abandonar sus hogares.

Avance ruso

Witkoff se ha reunido con Putin en múltiples ocasiones, pero medios estadounidenses informaron que era la primera vez que Kushner —quien ayudó a negociar el alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza a principios de este año— participaría en las conversaciones con Putin.

En el terreno, las fuerzas rusas lograron en noviembre su mayor avance en el frente ucraniano en un año, según el análisis de datos del Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra (ISW), que trabaja con el Critical Threats Project (CTP).

En un mes, Rusia arrebató 701 km2 a los ucranianos, el segundo avance más importante después del de noviembre de 2024 (725 km2), excluyendo los primeros meses de la guerra en la primavera de 2022.

El lunes, Rusia reivindicó la toma de la ciudad de Pokrovsk, en el este de Ucrania, un centro logístico clave para Kiev, así como la de Vovchansk, en el noreste. Sin embargo, Ucrania afirmó el martes que los combates en Pokrovsk continúan.

También en noviembre, Rusia lanzó más misiles y drones en sus ataques nocturnos contra Ucrania que el mes anterior, con un total de 5.660 misiles y drones de largo alcance (+2%).

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press