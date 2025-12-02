martes 2  de  diciembre 2025
ELECCIONES

Trump asegura que habrá "consecuencias graves" ante cerrado duelo por presidencia de Honduras

Trump emplazó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a concluir el escrutinio, que muestra a Asfura con una ventaja de 515 votos, tras el conteo digital de 57% de las actas.

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 

AFP

TEGUCIGALPA.- El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este lunes con "consecuencias graves" si se consolida un supuesto intento de "cambiar" los resultados de las elecciones presidenciales en Honduras, donde hay un empate técnico entre los derechistas Nasry Asfura, a quien apoya, y Salvador Nasralla.

Trump aseguró que recortará la cooperación con el empobrecido país latinoamericano si no gana Asfura, empresario de 67 años, del Partido Nacional (PN).

Un trabajador electoral maneja papeletas en un colegio electoral durante las elecciones generales en Tegucigalpa, el 30 de noviembre de 2025. 
COMICIOS

Jornada electoral en Honduras arranca entre acusaciones de fraude y amenazas
El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla, un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
ELECCIONES

Consejo Electoral de Honduras anuncia "escrutinio especial" ante el "empate técnico" entre candidatos

"Parece que Honduras está tratando de cambiar los resultados de su elección presidencial. ¡Si lo hacen, habrá consecuencias graves!", advirtió en su plataforma Truth Social.

El mandatario tilda a Nasralla, animador de televisión de 72 años y candidato del Partido Liberal, de "casi comunista" por haber ocupado un alto cargo en el gobierno de la presidenta izquierdista Xiomara Castro, con quien luego rompió.

Nasralla atribuyó los dichos de Trump a una "desinformación malintencionada" de sus adversarios. Asfura, en tanto, se dijo listo para colaborar con Estados Unidos, donde viven dos millones de hondureños y principal socio comercial del país.

Trump emplazó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a concluir el escrutinio, que muestra a Asfura con una ventaja de 515 votos, tras el conteo digital de 57% de las actas.

El CNE dijo más temprano que inició el escrutinio manual, sin detallar cuándo finalizará y pidiendo "paciencia".

"Los números van a hablar por sí solos", dijo este lunes Asfura, mientras Nasralla declaró que solo podría perder si le hacen "trampa".

FUENTE: Con información de AFP

