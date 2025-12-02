martes 2  de  diciembre 2025
RESERVA FEDERAL

Trump: "Ya tengo decidido quién será el sucesor de Jerome Powell"

El presidente Donald J. Trump afirmó que ya tiene decidido quién será el próximo presidente de la Reserva Federal cuando en mayo de 2026 expire el mandato del actual banquero central estadounidense, Jerome Powell

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump (der.) y el jefe de la Reserva Federal (Fed o Banco Central), Jerome Powell.

MANDEL NGAN/AFP

MANDEL NGAN/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo dará a conocer a principios 2026 al que será el sucesor de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal (Fed o Banco Central), una vez que en mayo de 2026 expire su mandato.

Trump afirmó que ya tiene decidido quién será el próximo presidente de la Reserva Federal cuando en mayo de 2026 expire el mandato del actual banquero central estadounidense, Jerome Powell, a quien el líder republicano ha criticado en múltiples ocasiones desde su primer mandato.

El estadounidense Donald Trump Jr. habla en la conferencia Future Investment Initiative (FII) en Riad el 29 de octubre de 2025.
PRESIÓN

Hijo de Donald Trump asegura que Maduro recibió un ultimátum: "Salir de Venezuela ahora o algo más sucederá"
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, durante su intervención en la ceremonia de apertura de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP26 en Glasgow, Escocia, el lunes 1 de noviembre de 2021. 
DECISIÓN

El expresidente hondureño Hernández sale de prisión en EEUU indultado por Trump

Powell, alineado indirectamente a la agenda radical de Joe Biden, permitió durante más de un año que la inflación llegara a récord de las últimas cinco décadas.

"Ya sé a quién voy a elegir", dijo Trump a bordo del Air Force One.

"Lo anunciaremos en su momento", se ha limitado a comentar Trump al ser cuestionado por las opciones de un candidato muy mentado.

"Comunicaremos esto a principios del próximo año", aseguró este martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado en la Casa Blanca.

De 11 candidatos, quedan cinco en la lista

El mandatario estadounidense ha evitado confirmar si el elegido sería Kevin Hassett, actual director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca. Su nombre ha sido señalado por los medios estadounidenses como el favorito para el relevo.

A Hassett se le considera alineado con la imperiosa necesidad de que la Fed debe ser más proactiva a la hora de regular, pero también de estimular el crecimiento económico y abaratar los costos de financiación del Gobierno.

A mediados de noviembre, Scott Bessent, secretario del Tesoro y encargado del proceso de selección del nuevo líder de la Fed, adelantó que el nombre elegido probablemente se haría público antes de Navidad, aunque recordó que dicho anuncio era una prerrogativa presidencial.

Para entonces, la lista de candidatos al Banco Central de EEUU se había reducido a cinco tras una primera ronda de entrevistas desde los 11 iniciales.

Los cinco finalistas eran los actuales miembros de la Junta de la Fed, Christopher Waller y Michelle Bowman; el exgobernador de la Fed Kevin Warsh; el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett; y el ejecutivo de BlackRock Rick Rieder.

FUENTE: Con información de Europa Press

