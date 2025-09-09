martes 9  de  septiembre 2025
Fútbol Americano

Crisis en Miami: la ofensiva de Tua Tagovailoa queda al descubierto y los Colts descifran a Dolphins

Dolphins arrancan con derrota 33-8 ante Colts. Tua Tagovailoa queda expuesto y Xavien Howard revela la clave del plan defensivo

Tua Tagovailoa, número 1 de los Miami Dolphins, lanza un pase contra los Indianapolis Colts durante el tercer cuarto del partido en el Lucas Oil Stadium el 7 de septiembre de 2025 en Indianápolis, Indiana. Michael&nbsp;

Hickey/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El inicio de temporada no pudo ser más complicado para Tua Tagovailoa y los Miami Dolphins, que cayeron 33-8 ante los Indianapolis Colts en la Semana 1 de la NFL. El esquinero Xavien Howard, exjugador de Miami, confesó tras el partido la clave del plan defensivo que neutralizó al mariscal de campo samoano.

Según Howard, la estrategia consistió en quitarle la primera lectura a Tagovailoa, lo que generó errores y apresuró sus decisiones: “Sabíamos que saca el balón rápido, pero cuando le quitamos la primera opción, entró en modo pánico. Y eso se vio ayer”, declaró a ESPN.

Picsart_25-07-11_16-52-40-411.png
Tua Tagovailoa demuestra que es un buen conductor de la ofensiva de los Dolphins.

El resultado fue contundente: Tua completó apenas 14 de 23 pases para 114 yardas, un touchdown, dos intercepciones y un fumble perdido, precisamente recuperado por Howard.

Los Colts dominaron en todos los apartados estadísticos, superando a Miami en yardas totales (418-211), primeros downs (27-12) y entregas de balón (3-0).

Tras la derrota, el entrenador Mike McDaniel calificó el partido como “una experiencia embarazosa”. El técnico, que había construido una ofensiva top-3 en 2022, vio cómo en 2024 el equipo cayó al puesto 22 en puntos anotados, reflejando una preocupante regresión.

La presión ahora recae sobre Tagovailoa y los Dolphins, que deberán ajustar rápidamente si quieren evitar que la temporada se descarrile desde el inicio.

Temas
