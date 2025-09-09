Crisis en Miami: la ofensiva de Tua Tagovailoa queda al descubierto y los Colts descifran a Dolphins

Tua Tagovailoa, número 1 de los Miami Dolphins, lanza un pase contra los Indianapolis Colts durante el tercer cuarto del partido en el Lucas Oil Stadium el 7 de septiembre de 2025 en Indianápolis, Indiana. Michael

El inicio de temporada no pudo ser más complicado para Tua Tagovailoa y los Miami Dolphins , que cayeron 33-8 ante los Indianapolis Colts en la Semana 1 de la NFL . El esquinero Xavien Howard, exjugador de Miami , confesó tras el partido la clave del plan defensivo que neutralizó al mariscal de campo samoano.

Según Howard, la estrategia consistió en quitarle la primera lectura a Tagovailoa, lo que generó errores y apresuró sus decisiones: “Sabíamos que saca el balón rápido, pero cuando le quitamos la primera opción, entró en modo pánico. Y eso se vio ayer”, declaró a ESPN.

El resultado fue contundente: Tua completó apenas 14 de 23 pases para 114 yardas, un touchdown, dos intercepciones y un fumble perdido, precisamente recuperado por Howard.

Los Colts dominaron en todos los apartados estadísticos, superando a Miami en yardas totales (418-211), primeros downs (27-12) y entregas de balón (3-0).

Tras la derrota, el entrenador Mike McDaniel calificó el partido como “una experiencia embarazosa”. El técnico, que había construido una ofensiva top-3 en 2022, vio cómo en 2024 el equipo cayó al puesto 22 en puntos anotados, reflejando una preocupante regresión.

La presión ahora recae sobre Tagovailoa y los Dolphins, que deberán ajustar rápidamente si quieren evitar que la temporada se descarrile desde el inicio.