Fútbol

Ancelotti anuncia cambios en la selección de Brasil para las próximas fechas

La selección de Brasil, ya clasificada al Mundial 2026, tendrá "cambios" en el partido del martes contra Bolivia en los 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto

El seleccionador italiano de Brasil, Carlo Ancelotti, observa a sus jugadores durante un entrenamiento en Teresópolis, estado de Río de Janeiro, Brasil, el 8 de septiembre de 2025, antes del partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Bolivia, que se disputará el 9 de septiembre en el Estadio Municipal El Alto, en El Alto, departamento de La Paz.

El seleccionador italiano de Brasil, Carlo Ancelotti, observa a sus jugadores durante un entrenamiento en Teresópolis, estado de Río de Janeiro, Brasil, el 8 de septiembre de 2025, antes del partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Bolivia, que se disputará el 9 de septiembre en el Estadio Municipal El Alto, en El Alto, departamento de La Paz. 

Mauro PIMENTEL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La selección de Brasil, ya clasificada al Mundial 2026, tendrá "cambios" en el partido del martes contra Bolivia en los 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto, adelantó este lunes su técnico, el italiano Carlo Ancelotti.

"La idea que tengo cambiar es un poco (...). Estamos evaluando el cansancio de los futbolistas", comentó Ancelotti en conferencia de prensa en Río de Janeiro, antes del viaje del plantel para la última fecha de la clasificatoria mundialista sudamericana.

Esta fotografía, publicada por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), muestra al nuevo entrenador de la selección brasileña, el italiano Carlo Ancelotti, llegando al Aeropuerto Internacional Galeao en Río de Janeiro, Brasil, el 25 de mayo de 2025.
FÚTBOL

Sigue la novela en Brasil: "Estamos evaluando cada día la condición física" de Neymar, dice Ancelotti
El delantero del Santos, Neymar, saluda a la multitud al salir del campo durante el partido de fútbol del Campeonato Paulista A1 entre Corinthians y Santos en el Arena Corinthians en Sao Paulo, el 12 de febrero de 2025.
FÚTBOL

Neymar refuta versión de Ancelotti y dice que quedó fuera de la lista de Brasil "por opción técnica"

El técnico, de 66 años, reconoció que trabajar en altura es algo "nuevo" para él, pero dijo confiar en su grupo de trabajo.

"No es nada nuevo para el equipo nacional, entonces tengo que confiar en las personas que tienen más información que yo", expresó Carletto, quien analiza cambios de jugadores y de dibujo táctico.

Aseguró que conversó con su hijo, Davide Ancelotti, entrenador de Botafogo, sobre su experiencia en altura en la Copa Libertadores. El club de Río de Janeiro fue eliminado del torneo en esas condiciones por la Liga ecuatoriana de Quito.

"Es una información más", indicó.

ancelottibrasil.jpg
Esta fotografía, publicada por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), muestra al nuevo entrenador de la selección brasileña, el italiano Carlo Ancelotti, llegando al Aeropuerto Internacional Galeao en Río de Janeiro, Brasil, el 25 de mayo de 2025.

Esta fotografía, publicada por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), muestra al nuevo entrenador de la selección brasileña, el italiano Carlo Ancelotti, llegando al Aeropuerto Internacional Galeao en Río de Janeiro, Brasil, el 25 de mayo de 2025.

Brasil, tras su victoria 3-0 del jueves ante Chile, subió al segundo puesto de la tabla del clasificatorio sudamericano, con 28 puntos, a diez del líder Argentina.

Ancelotti no podrá contar esta vez con el mediocentro Casemiro, quien deberá cumplir suspensión. Ha sido clave en los primeros partidos de su ciclo como seleccionador de Brasil, iniciado en junio.

"No hay otro jugador brasileño que tenga las características de Casemiro", reconoció el entrenador, aunque también encontró como alternativas a Andrey Santos, Bruno Guimarães e incluso un hombre más ofensivo como Lucas Paquetá.

Ancelotti pidió a sus jugadores "actitud": "La llave del éxito es talento más actitud. Talento y cero actitud, no ganan. Cero talento y mucha actitud, no ganan. Una combinación de talento y actitud es que puede ganar".

El seleccionador celebró los 100 partidos como internacionales alcanzados por el central Marquinhos. "Es un gran zaguero, uno de los mejores del mundo, con experiencia, con inteligencia, con carácter y con personalidad. Es un gran capitán (...). Merecido", comentó.

