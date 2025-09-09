Carlos Alcaraz revela los tatuajes que se hará tras ganar su sexto Grand Slam en el US Open

El español Carlos Alcaraz, campeón del US Open 2025, posa para una foto en la azotea del Hotel Lotte New York Palace con el trofeo individual masculino tras su victoria sobre el italiano Jannik Sinner en la final individual masculina el 8 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Carlos Alcaraz sigue escribiendo su nombre en la historia del tenis. El murciano conquistó su sexto título de Grand Slam al derrotar a Jannik Sinner en la final del US Open 2025 , sumando su segundo trofeo en Nueva York tras el logrado en 2022.

Pero más allá de la gloria deportiva, el número 1 del mundo mantiene una tradición muy especial: celebrar cada grande con un tatuaje conmemorativo. Tras vencer en la Arthur Ashe, Alcaraz reveló en una entrevista con ESPN que inmortalizará este triunfo con dos símbolos icónicos de la ciudad: la Estatua de la Libertad y el Puente de Brooklyn.

Los diseños estarán a cargo de Joaquín Ganga, el artista que ha tatuado todos los grandes logros de Carlitos. Entre ellos destacan la fresa de Wimbledon 2023 (con la fecha 16-07-23), la Torre Eiffel de Roland Garros 2024 (con la fecha 09-06-24) y la inscripción de su primer US Open en 2022 (11-09-22).

A todos ellos se suma el tatuaje más especial para Alcaraz: el famoso “CCC” en su antebrazo izquierdo, en honor al lema de su abuelo —Cabeza, Corazón y Cojones—, que se ha convertido en parte de su identidad dentro y fuera de la pista.

Con apenas 22 años, Alcaraz no solo agranda su palmarés, sino que también va dejando huella en su piel de cada capítulo de una carrera que ya apunta a ser legendaria.