Israel ataca Qatar en busca de Hamás

MIAMI.- Medios de prensa en Israel reportan que el Ejército israelí atacó un edificio en Qatar, donde se encontraba reunida buena parte de la cúpula del grupo terrorista Hamás.
Un comunicado de la fuerza militar israelí afirma que los terroristas atacados en Doha, la capital catarí, fueron responsables de la masacre del 7 de octubre de 2023
Un comunicado de la fuerza militar israelí afirma que los terroristas atacados en Doha, la capital catarí, fueron responsables de la masacre del 7 de octubre de 2023, en la que murieron unos 1.200 israelíes.
Khalil al-Hayya, líder de Hamás, fue uno de los objetivos de las operaciones, según confirmó un funcionario israelí a The Jerusalem Post. Su muerte no ha sido confirmada.
Precisamente en la capital catarí se realizan las rondas de conversaciones entre Hamás e Israel, en busca de un alto el fuego que conlleve a la liberación de la veintena de secuestrados que aún permanecen como rehenes en Gaza.
Entretanto, Qatar denuncia el ataque israelí como “acto de violación a la soberanía” y expone que “el cobarde ataque israelí tuvo como objetivo edificios residenciales que albergaban a varios miembros del Buró Político de Hamás en la capital de Qatar, Doha", señaló Majed al-Ansari, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar.
Funcionarios israelíes informaron a The Jerusalem Post que Estados Unidos conocía el ataque de antemano y le dio luz verde.
Por otra parte, la Embajada de Estados Unidos en Doha ha emitido una orden de confinamiento para todos los ciudadanos estadounidenses.
Noticia en desarrollo.