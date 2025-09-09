Israel ataca Qatar en busca de Hamás

MIAMI.- Medios de prensa en Israel reportan que el Ejército israelí atacó un edificio en Qatar , donde se encontraba reunida buena parte de la cúpula del grupo terrorista Hamás .

Un comunicado de la fuerza militar israelí afirma que los terroristas atacados en Doha , la capital catarí, fueron responsables de la masacre del 7 de octubre de 2023, en la que murieron unos 1.200 israelíes.

Política Trump recurre por la vía de urgencia al Supremo para mantener congelada la ayuda extranjera

Khalil al-Hayya, líder de Hamás, fue uno de los objetivos de las operaciones, según confirmó un funcionario israelí a The Jerusalem Post. Su muerte no ha sido confirmada.

Precisamente en la capital catarí se realizan las rondas de conversaciones entre Hamás e Israel, en busca de un alto el fuego que conlleve a la liberación de la veintena de secuestrados que aún permanecen como rehenes en Gaza.

Entretanto, Qatar denuncia el ataque israelí como “acto de violación a la soberanía” y expone que “el cobarde ataque israelí tuvo como objetivo edificios residenciales que albergaban a varios miembros del Buró Político de Hamás en la capital de Qatar, Doha", señaló Majed al-Ansari, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar.

Funcionarios israelíes informaron a The Jerusalem Post que Estados Unidos conocía el ataque de antemano y le dio luz verde.

Por otra parte, la Embajada de Estados Unidos en Doha ha emitido una orden de confinamiento para todos los ciudadanos estadounidenses.

Noticia en desarrollo.