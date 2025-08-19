martes 19  de  agosto 2025
FÚTBOL

Cristiano Ronaldo es aclamado en Hong Kong, donde Messi fue abucheado el año pasado

El portugués Cristiano Ronaldo no marcó para su Al Nassr, pero dio una asistencia en la victoria 2-1 de su equipo en semifinales de la Supercopa saudita

El portugués Cristiano Ronaldo, del Al Nassr, celebra luego de anotar un gol en un partido, el 14 de mayo de 2025.

El portugués Cristiano Ronaldo, del Al Nassr, celebra luego de anotar un gol en un partido, el 14 de mayo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

HONG KONG.- El futbolista portugués Cristiano Ronaldo tuvo un recibimiento digno de un héroe el martes en Hong Kong, siendo decisivo con su club saudita Al Nassr, en una ciudad en la que su gran rival Lionel Messi se convirtió en enemigo público hace un año tras no haber jugado con su Inter Miami.

El portugués, de 40 años, exestrella del Real Madrid y del Manchester United, entre otros, no marcó, pero dio una asistencia en la victoria 2-1 de su equipo en semifinales de la Supercopa saudita contra el Al Ittihad de Karim Benzema.

Lee además
El portugués Cristiano Ronaldo hace un gesto en el campo durante un partido entre su Al-Nassr y el Al-Fateh, el 26 de enero de 2025.
FÚTBOL

Arabia Saudita se esfuerza por mantener a Cristiano Ronaldo, pero es "difícil"
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi previo al juego de este martes entre el Barcelona y la Juventus en Champions League
Fútbol

Cristiano Ronaldo no descarta jugar con Messi: "Nunca digo de esta agua no beberé"

"Ronaldo, Ronaldo", resonó en el estadio en su entrada al juego, durante una jornada asfixiante y húmeda en el sur de China, donde varios aficionados del Al Nassr trataron de alcanzar en vano a su ídolo al final del partido.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por (@alnassr)

Una reacción totalmente opuesta a la que provocó Messi en febrero de 2024.

La superestrella argentina y su club estadounidense Inter Miami provocaron la ira de los espectadores cuando el argentino se quedó en el banquillo en un partido contra una selección local.

El ocho veces vencedor del Balón de Oro se justificó con una lesión.

Los espectadores habían llegado a pagar 4.800 dólares hongkoneses (570 euros, 666 dólares) por asistir al partido y muchos expresaron su descontento por la ausencia del jugador, pero sobre todo por su actitud, ya que no se dirigió al público para disculparse.

Messi tuvo que explicarse para asegurar que su ausencia en el terreno no era debido a "razones políticas" y recordar sus relaciones "muy buenas y estrechas" con China.

Una rivalidad como pocas

Messi y Ronaldo se disputan desde hace quince años el título no oficial de mejor jugador del mundo, aunque el argentino parece haber tomado la delantera en los últimos años.

Los dos siguen siendo populares en el crepúsculo de sus carreras, con aficionados que llegan a acampar delante del hotel de Ronaldo en Hong Kong para verlo.

Algunos incluso reservaron habitaciones en el hotel y el mes pasado se le dedicó un museo en la ciudad asiática.

Medios locales informaron esta semana que Ronaldo estaba "emocionado" tras ser informado del interés local que provoca, especialmente por parte de los aficionados más jóvenes.

"Eso significa más para mí que cualquier trofeo", habría declarado el luso.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Cristiano Ronaldo muestra su nuevo contrato en Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo recibe a un compañero de selección en el Al-Nassr

Crecen rumores de boda entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta fotografía publicada por la Presidencia venezolana muestra al dictador Nicolás Maduro (centro), pronunciando un discurso junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López (izq.), durante una reunión con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Caracas, el 28 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Buques de EEUU arriban a costas venezolanas, Maduro moviliza milicia

Pescadores aprovechan la crecida del Río Grande de Arecibo en su desembocadura tras el paso del huracán Erin, de categoría 3, por Puerto Rico, el 17 de agosto de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA EN AUGE

Nueva onda tropical apunta al Caribe, Erin agita el Atlántico con marejadas

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela
SEGURIDAD

Maduro, una amenaza declarada para la seguridad de EEUU

Esta imagen, tomada el 18 de agosto de 2025 y publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) vía KNS el 19 de agosto de 2025, muestra al líder norcoreano Kim Jong-un (centro) inspeccionando el destructor naval Choe Hyon en un lugar no revelado de Corea del Norte. El líder norcoreano Kim Jong-un instó el 19 de agosto a una rápida expansión de la capacidad de armas nucleares del país, citando los ejercicios militares en curso entre Estados Unidos y Corea del Sur que, según él, podrían provocar una guerra. 
TENSIONES

Kim Jong Un urge expansión de capacidad nuclear norcoreana frente a EEUU y Corea del Sur

Imagen referencial
JUSTICIA

Fraude millonario en Florida, 87 meses de prisión por estafa que apuntó a inversionistas venezolanos

Te puede interesar

Buque mercante atraca en Puerto para el descargue.
COMERCIO

EEUU amplía lista de aranceles para "productos derivados" del acero y aluminio

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El Departamento de Policía Metropolitana en el lugar de un doble tiroteo el 18 de agosto de 2025 en Washington, D.C.
PESQUISA

El Departamento de Justicia investiga si la Policía de Washington falsificó datos sobre delincuencia

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez.
ESPAÑA

Citan a la esposa de Pedro Sánchez por posible desvío de recursos públicos

Esta fotografía, publicada por la oficina de prensa del gobierno israelí (GPO), muestra al rehén recién liberado Yarden Bibas (centro), junto con su hermana y su padre a bordo de un helicóptero militar camino al hospital Sheba en Ramat Gan el 1 de febrero de 2025. 
MUNDO

Israel anuncia la muerte de miembro de Hamás vinculado al secuestro de Yarden Bibas

Esta fotografía publicada por la Presidencia venezolana muestra al dictador Nicolás Maduro (centro), pronunciando un discurso junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López (izq.), durante una reunión con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Caracas, el 28 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Buques de EEUU arriban a costas venezolanas, Maduro moviliza milicia