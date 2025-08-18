lunes 18  de  agosto 2025
FÚTBOL

Messi rompe marca mundial y supera a Cristiano con su gol más reciente

En su regreso a la actividad este pasado sábado, Lionel Messi anotó un tanto en la victoria para el Inter Miami, el 875 de su ilustre carrera profesional

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, reacciona después de la derrota de su equipo ante el FC Cincinnati, el 16 de julio de 2025.

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, reacciona después de la derrota de su equipo ante el FC Cincinnati, el 16 de julio de 2025.

JEFF DEAN / Getty Images vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

La magia de Lionel Messi volvió a quedar en evidencia este pasado sábado, en la victoria del Inter Miami por marcador de 3-1 sobre el Galaxy de Los Ángeles, el más reciente campeón de la MLS. La "Pulga" se había ausentado de los dos duelos previos de los rosas por una lesión y los dirigidos por Javier Mascherano habían sufrido una dolorosa goleada en la jornada anterior.

Pero el regreso de Messi, con gol y asistencia, enderezó el rumbo de la institución, que sigue en carrera por conseguir el primer título de su historia en el circuito norteamericano.

Lee además
Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami CF, llega antes del partido contra el Philadelphia Union en el Chase Stadium, el 29 de marzo de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. 
Fútbol

Javier Mascherano: “El responsable soy yo” – la dura autocrítica del DT de Inter Miami
El mediocampista Federico Redondo, en ese entonces del Inter Miami, controla el balón durante un partido, el 19 de julio de 2025.
FÚTBOL

Federico Redondo dice adiós al Inter Miami para fichar por este humilde club español

Asimismo, el argentino hizo historia en el desafío. Según informó el portal "World Soccer Talk", el tanto que anotó Messi en dicho compromiso fue el número 875 de su carrera profesional y le permitió superar al astro portugués Cristiano Ronaldo como el jugador más joven de todos los tiempos en alcanzar dicha cantidad de dianas.

Embed

El ocho veces ganador del Balón de Oro disputó apenas 45 minutos de ese choque, pues arrancó el mismo desde la banca.

Messi, de 38 años de edad, logró la gesta en su partido 1.116. Ahora, el sudamericano se encuentra a solo 63 tantos de alcanzar a Ronaldo, quien se mantiene como el líder goleador de la historia del fútbol con 938 dianas. La persecución por el récord agrega un capítulo adicional a la gran rivalidad deportiva entre ambos jugadores, que vivieron sus mejores momentos en la liga española: el argentino con el Barcelona y el luso con el Real Madrid.

El legado de Messi, no obstante, va mucho más allá de los goles. Su habilidad para crear oportunidades frente al arco de sus compañeros es igual de impresionante. A lo largo de su excelsa trayectoria, el fenómeno de Rosario registra 389 asistencias, lo que lleva su total de contribuciones directas a gol a una sorprendente marca de 1.263.

En números

Las estadísticas de Messi reflejan cuán dominante ha sido en cada equipo en el que ha jugado. En el Barcelona, en donde jugó la mayor parte de su carrera, anotó 672 goles con 269 asistencias en 778 partidos. Con la selección de Argentina, con la que fue campeón en el Mundial de Catar 2022, tiene 112 tantos y 58 asistencias en 193 encuentros.

En su breve paso por el París Saint-Germain, se adueñó de 32 dianas y 34 asistencias en 75 apariciones. Mientras que desde que se unió al Inter Miami, Messi ha contribuido con 59 goles y 28 asistencias en solo 71 duelos.

Temas
Te puede interesar

Oficializan el arribo de un exjugador del Inter Miami a la liga española

Inter Miami busca fichajes de última hora antes del cierre del mercado MLS 2025

Inter Miami recibe al campeón Galaxy en posible regreso de Lionel Messi

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta combinación de imágenes, creada el 17 de agosto de 2025, muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025.  video
GIRO A LA DERECHA

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga van a segunda vuelta

Madonna asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
CELEBRIDADES

Madonna celebra en Italia su cumpleaños 67

Esta combinación de imágenes, creada el 14 de agosto de 2025, muestra al candidato presidencial de Bolivia por la coalición Alianza Unidad, Samuel Doria Medina (izq.), hablando con sus simpatizantes durante su último acto de campaña en El Alto, departamento de La Paz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025. También muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (der.), hablando durante su último acto de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025.  
DECISIÓN

Conteo de votos en Bolivia para elegir presidente y Congreso

 Italia insiste  en emplear médicos cubanos a pesar de que muchos utilizan esa vía para escapar de su país.
MUNDO

Médicos cubanos en fuga impactan negativamente sistema de salud en Italia

El sacerdote Cirilo Castro Fuentes, párroco en el municipio de San Luis (Pinar del Río), participar en el desfile oficial portando la bandera del Vaticano junto a insignias comunistas.
CUBA

Sacerdote cubano desfila bajo banderas comunistas

Te puede interesar

El primer ministro de Gran Bretaña Keir Starmer arriba a la Casa Blanca para participar en la importante reunión con el presidente Donald J. Trump y Volodimir Zelenski.
CITA EN WASHINGTON

Trascendental reunión en la Casa Blanca por un acuerdo de paz definitivo en Ucrania

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El paquete sospechoso de ser un artefacto explosivo fue encontrado cerca de una estación policial en Nueva York.
úLTIMA HORA

Evacúan metro de Times Square tras detección de un paquete sospechoso

El alquiler resulta uno de los gastos mayores del mes.
TÚ DINERO

¿Qué puedes alquilar en el sur de Florida con $1.500, según informe?

Varias personas emiten su derecho al voto.
ELECCIONES DE MEDIO TéRMINO

Trump busca reajustes trascendentales en el voto por correo

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

Pago del Seguro Social por $5,108 llega el miércoles 20 de agosto, ¿quiénes lo reciben?