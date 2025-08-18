Messi rompe marca mundial y supera a Cristiano con su gol más reciente

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, reacciona después de la derrota de su equipo ante el FC Cincinnati, el 16 de julio de 2025.

La magia de Lionel Messi volvió a quedar en evidencia este pasado sábado, en la victoria del Inter Miami por marcador de 3-1 sobre el Galaxy de Los Ángeles , el más reciente campeón de la MLS . La "Pulga" se había ausentado de los dos duelos previos de los rosas por una lesión y los dirigidos por Javier Mascherano habían sufrido una dolorosa goleada en la jornada anterior.

Pero el regreso de Messi, con gol y asistencia, enderezó el rumbo de la institución, que sigue en carrera por conseguir el primer título de su historia en el circuito norteamericano.

Asimismo, el argentino hizo historia en el desafío. Según informó el portal "World Soccer Talk", el tanto que anotó Messi en dicho compromiso fue el número 875 de su carrera profesional y le permitió superar al astro portugués Cristiano Ronaldo como el jugador más joven de todos los tiempos en alcanzar dicha cantidad de dianas.

El ocho veces ganador del Balón de Oro disputó apenas 45 minutos de ese choque, pues arrancó el mismo desde la banca.

Messi, de 38 años de edad, logró la gesta en su partido 1.116. Ahora, el sudamericano se encuentra a solo 63 tantos de alcanzar a Ronaldo, quien se mantiene como el líder goleador de la historia del fútbol con 938 dianas. La persecución por el récord agrega un capítulo adicional a la gran rivalidad deportiva entre ambos jugadores, que vivieron sus mejores momentos en la liga española: el argentino con el Barcelona y el luso con el Real Madrid.

El legado de Messi, no obstante, va mucho más allá de los goles. Su habilidad para crear oportunidades frente al arco de sus compañeros es igual de impresionante. A lo largo de su excelsa trayectoria, el fenómeno de Rosario registra 389 asistencias, lo que lleva su total de contribuciones directas a gol a una sorprendente marca de 1.263.

En números

Las estadísticas de Messi reflejan cuán dominante ha sido en cada equipo en el que ha jugado. En el Barcelona, en donde jugó la mayor parte de su carrera, anotó 672 goles con 269 asistencias en 778 partidos. Con la selección de Argentina, con la que fue campeón en el Mundial de Catar 2022, tiene 112 tantos y 58 asistencias en 193 encuentros.

En su breve paso por el París Saint-Germain, se adueñó de 32 dianas y 34 asistencias en 75 apariciones. Mientras que desde que se unió al Inter Miami, Messi ha contribuido con 59 goles y 28 asistencias en solo 71 duelos.