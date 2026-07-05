domingo 5  de  julio 2026
Fútbol

Real Madrid anuncia el fichaje de Denzel Dumfries hasta 2030

El Real Madrid confirmó el fichaje de Denzel Dumfries hasta 2030. El lateral neerlandés llega desde el Inter de Milán para reforzar la defensa blanca

El defensa neerlandés Denzel Dumfries (número 22) y el centrocampista marroquí Bilal El Khannouss (número 23) luchan por el balón durante el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Países Bajos y Marruecos, disputado en el Estadio Monterrey de Guadalupe el 29 de junio de 2026.&nbsp;

El defensa neerlandés Denzel Dumfries (número 22) y el centrocampista marroquí Bilal El Khannouss (número 23) luchan por el balón durante el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Países Bajos y Marruecos, disputado en el Estadio Monterrey de Guadalupe el 29 de junio de 2026. 

Alfredo ESTRELLA / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Real Madrid continúa reforzando su plantilla de cara a la próxima temporada con la incorporación del lateral derecho neerlandés Denzel Dumfries. El club blanco anunció este domingo un acuerdo con el Inter de Milán para el traspaso del internacional de Países Bajos, quien firmó contrato hasta el 30 de junio de 2030.

Aunque la entidad madrileña no reveló el monto de la operación, diversos medios españoles aseguran que el traspaso se cerró por una cifra cercana a los 20 millones de euros.

Lee además
El defensor Ferland Mendy, del Real Madrid, durante un partido de su club.
FÚTBOL

Figura del Real Madrid irá a juicio por ataque de su perro a un menor de edad
El ex grandeliga Eliezer Alfonzo junto su hijo Eliezer Alfonzo Jr, su esposa Patricia Salazar y su hija Eliana Alfonzo
Béisbol

Hallan sin vida a la esposa e hija del exgrandeliga venezolano Eliezer Alfonzo

Dumfries, de 30 años, llega al Santiago Bernabéu tras cinco temporadas en el Inter de Milán, equipo al que se unió en 2021 procedente del PSV Eindhoven. Con el conjunto italiano conquistó dos títulos de la Serie A y disputó dos finales de la Liga de Campeones.

El defensor también fue parte de la selección de Países Bajos en el Mundial de 2026, donde alcanzó los dieciseisavos de final antes de caer en la tanda de penales frente a Marruecos.

Competencia con Alexander-Arnold

De perfil ofensivo y gran despliegue físico, Dumfries competirá por un lugar en el once titular con el inglés Trent Alexander-Arnold, otro de los refuerzos del equipo para la nueva campaña.

Con su llegada, el Real Madrid suma su cuarto fichaje del mercado, después de incorporar a Marc Cucurella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté, en una profunda renovación de la plantilla.

Además de los movimientos en el mercado, el conjunto merengue inició una nueva etapa con el regreso del técnico portugués José Mourinho, quien buscará devolver al club al camino de los títulos tras dos temporadas sin conquistar trofeos importantes.

Temas
Te puede interesar

Eliminación de Paraguay deja un vacío en el proyecto de Alfaro

Cristiano Ronaldo y la huella imborrable que dejó en el fútbol español

Charles Leclerc rompe la sequía y gana el GP de Gran Bretaña; Antonelli pierde terreno en el Mundial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Decreto de Emergencia permite la requisitoria de bienes y servicios para atender a la población afectada (EFE)
Terremotos

Interinato en Venezuela utilizaría decreto de emergencia para ocupar inmuebles amparados en la población

El piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, examina el trofeo en el podio tras ganar el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone, en el centro de Inglaterra, el 5 de julio de 2026. 
Fórmula 1

Charles Leclerc rompe la sequía y gana el GP de Gran Bretaña; Antonelli pierde terreno en el Mundial

Miles de personas observan el espectáculo de fuegos artificiales del Día de la Independencia cerca del Monumento a Washington en el National Mall en Washington, D. C., EEUU, el 5 de julio de 2026.
Conmemoración

Trump culmina festejo del 250 aniversario de EEUU entre fuegos artificiales y un nuevo llamado contra el comunismo

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, condecoró a rescatistas de siete países que colaboraron en las labores de búsqueda y salvamento.  (AFP)
Catástrofe

Delcy Rodríguez promete la "recuperación" de Venezuela; el precio del dólar se dispara

Joseph Hernández, aspira ocupar el cargo de contralor del Estado de Nueva York.
ELECCIONES

"Yo soy el sueño americano": Joseph Hernández se presenta como el "anti-Mamdani" en su carrera por la Contraloría de Nueva York

Te puede interesar

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, condecoró a rescatistas de siete países que colaboraron en las labores de búsqueda y salvamento.  (AFP)
Catástrofe

Delcy Rodríguez promete la "recuperación" de Venezuela; el precio del dólar se dispara

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Miles de personas observan el espectáculo de fuegos artificiales del Día de la Independencia cerca del Monumento a Washington en el National Mall en Washington, D. C., EEUU, el 5 de julio de 2026.
Conmemoración

Trump culmina festejo del 250 aniversario de EEUU entre fuegos artificiales y un nuevo llamado contra el comunismo

El piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, examina el trofeo en el podio tras ganar el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone, en el centro de Inglaterra, el 5 de julio de 2026. 
Fórmula 1

Charles Leclerc rompe la sequía y gana el GP de Gran Bretaña; Antonelli pierde terreno en el Mundial

El sur de la Florida se une para brindar alivio a los damnificados de los terremotos en Venezuela.
SOLIDARIDAD

Sur de Florida, un puente humanitario hacia Venezuela

Joseph Hernández, aspira ocupar el cargo de contralor del Estado de Nueva York.
ELECCIONES

"Yo soy el sueño americano": Joseph Hernández se presenta como el "anti-Mamdani" en su carrera por la Contraloría de Nueva York