Real Madrid anuncia el fichaje de Denzel Dumfries hasta 2030

El defensa neerlandés Denzel Dumfries (número 22) y el centrocampista marroquí Bilal El Khannouss (número 23) luchan por el balón durante el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Países Bajos y Marruecos, disputado en el Estadio Monterrey de Guadalupe el 29 de junio de 2026.

El Real Madrid continúa reforzando su plantilla de cara a la próxima temporada con la incorporación del lateral derecho neerlandés Denzel Dumfries. El club blanco anunció este domingo un acuerdo con el Inter de Milán para el traspaso del internacional de Países Bajos, quien firmó contrato hasta el 30 de junio de 2030.

Aunque la entidad madrileña no reveló el monto de la operación, diversos medios españoles aseguran que el traspaso se cerró por una cifra cercana a los 20 millones de euros.

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Dumfries, de 30 años, llega al Santiago Bernabéu tras cinco temporadas en el Inter de Milán, equipo al que se unió en 2021 procedente del PSV Eindhoven. Con el conjunto italiano conquistó dos títulos de la Serie A y disputó dos finales de la Liga de Campeones.

El defensor también fue parte de la selección de Países Bajos en el Mundial de 2026, donde alcanzó los dieciseisavos de final antes de caer en la tanda de penales frente a Marruecos.

Competencia con Alexander-Arnold

De perfil ofensivo y gran despliegue físico, Dumfries competirá por un lugar en el once titular con el inglés Trent Alexander-Arnold, otro de los refuerzos del equipo para la nueva campaña.

Con su llegada, el Real Madrid suma su cuarto fichaje del mercado, después de incorporar a Marc Cucurella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté, en una profunda renovación de la plantilla.

Además de los movimientos en el mercado, el conjunto merengue inició una nueva etapa con el regreso del técnico portugués José Mourinho, quien buscará devolver al club al camino de los títulos tras dos temporadas sin conquistar trofeos importantes.