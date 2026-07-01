Cristiano Ronaldo o Modric: el Mundial se prepara para decir adiós a una leyenda

Los capitanes de su selección, Luka Modric por Croacia y Cristiano Ronaldo por Portugal frente a frente en el Mundial 2026 de la FIFA.

El duelo entre Portugal y Croacia por un boleto a los octavos de final del Mundial 2026 tendrá un ingrediente especial: marcará la despedida mundialista de una de las mayores leyendas del fútbol. Cristiano Ronaldo , de 41 años, y Luka Modric , de 40, se enfrentarán en Toronto en un choque que garantiza que solo uno seguirá con vida en el torneo.

Ambos protagonizan un hecho inédito al convertirse en los primeros jugadores de campo mayores de 40 años en enfrentarse en una Copa del Mundo. Compañeros durante seis temporadas en el Real Madrid, donde conquistaron cuatro Ligas de Campeones, llegan a Norteamérica con el peso de sus exitosas carreras, pero también con dudas sobre si aún pueden liderar a sus selecciones.

Cristiano se convirtió en el primer futbolista en marcar en seis Mundiales tras firmar un doblete ante Uzbekistán, aunque su continuidad como titular ha sido cuestionada por el discreto rendimiento ofensivo de Portugal. Pese a las críticas, el seleccionador Roberto Martínez mantiene plena confianza en el capitán luso.

Modric, por su parte, también ha mostrado señales del paso del tiempo, aunque alcanzó los 200 partidos con la selección croata y aportó una asistencia en la victoria sobre Ghana que aseguró la clasificación. El mediocampista busca conducir a Croacia a otra actuación histórica, después del subcampeonato en Rusia 2018 y las semifinales en Catar 2022.

El ganador avanzará a octavos de final, donde se medirá con el vencedor del cruce entre España y Austria. Para el derrotado, en cambio, el Mundial 2026 pondrá punto final a una de las trayectorias más brillantes en la historia del fútbol.