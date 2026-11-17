El exfutbolista inglés y comentarista de televisión Wayne Rooney observa antes del inicio del partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League entre el Inter de Milán y el FC Barcelona en el estadio San Siro de Milán el 6 de mayo de 2025.

El exdelantero internacional inglés Wayne Rooney reveló que durante su etapa como futbolista del Manchester United atravesó graves problemas de salud mental y llegó a tener pensamientos suicidas, en una confesión realizada este martes en un pódcast británico.

El ahora comentarista deportivo, de 41 años, explicó que su estado emocional se deterioró después de contraer matrimonio, en junio de 2008, y del nacimiento de su primer hijo, Kai, en noviembre de 2009. Una etapa que coincidió con uno de los mejores momentos de su carrera profesional.

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Rooney reconoció que, pese a disfrutar del éxito deportivo, tenía dificultades para gestionar sus emociones y encontraba refugio en el alcohol. En ocasiones, llegaba a encerrarse durante dos días consecutivos para beber, intentando mantenerse alejado de las miradas de los demás.

"Con distancia, puedo decir que era egoísta, pero estaba viviendo algo que me costaba gestionar. No quería que Kai me viera en ese estado, por eso me escondía", explicó durante su participación en el pódcast 'Life At The Midpoint', presentado por la periodista británica Gabby Logan.

El exfutbolista también describió la gravedad de aquellos momentos: "Llegué a un punto en el que te planteas el suicidio. No quieres estar rodeado de nadie. No quería que la gente me viera por la calle. No quería entrar en una tienda".

El antiguo prodigio del fútbol inglés, que debutó profesionalmente con el Everton a los 16 años y se convirtió en internacional con apenas 17, reconoció que necesitó ayuda para afrontar aquella situación.

Primero habló con su madre y posteriormente con su esposa, Coleen. Después decidió acudir a un profesional para comprender lo que estaba sucediendo.

"Veía a un terapeuta para intentar entender qué es lo que no funcionaba porque con el tiempo veo que estaba en la cumbre de mi carrera. Acababa de tener un hijo, acababa de casarme. Tenía que ser el momento más feliz de mi vida y no lo era", relató.

Rooney llegó al Manchester United en 2004, procedente del Everton, y permaneció en el conjunto de Old Trafford hasta 2017. Durante ese periodo se convirtió en el máximo goleador histórico del club, además de conquistar numerosos títulos, entre ellos cinco Premier League y una Liga de Campeones, en 2008.

Posteriormente regresó al Everton, tuvo una experiencia en el DC United de Estados Unidos y cerró su carrera como jugador en el Derby County, equipo en el que también comenzó su trayectoria como entrenador.

Actualmente, Rooney es una de las voces más reconocidas del análisis futbolístico en la televisión británica.