El piloto español de Aston Martin, Fernando Alonso, asiste a una rueda de prensa en el circuito de Madring, el 10 de septiembre de 2026 en Madrid, antes del Gran Premio de España de Fórmula 1.

El piloto español Fernando Alonso volverá a disputar el Rally Dakar en 2027, esta vez al volante de uno de los vehículos de Aston Martin, que debutará en la prestigiosa prueba de resistencia con un equipo de tres coches.

El bicampeón mundial de Fórmula 1 (2005 y 2006), de 45 años, compartirá escudería con el francés Sébastien Loeb, nueve veces campeón mundial de rallies, y el brasileño Lucas Moraes, campeón mundial de rally campo a través en 2025. La noticia fue anunciada este martes por la marca británica.

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El proyecto, denominado Aston Martin Dreadnought, contará con el respaldo de Prodrive, estructura especializada en competiciones todoterreno.

Alonso afrontará así su segunda participación en el Dakar, después de su estreno en 2020 con Toyota, cuando consiguió un segundo puesto en una etapa y finalizó decimotercero en la clasificación general. El asturiano volverá a contar con su compatriota Marc Coma, cinco veces ganador del Dakar en motos, como copiloto.

«Quería este reto y competir de nuevo en el mismo año en la Fórmula 1 y en el Rally Dakar», explicó Alonso, quien confirmó que su prioridad seguirá siendo la máxima categoría del automovilismo, aunque reconoció su entusiasmo por afrontar este nuevo desafío.

El español tendrá una agenda especialmente exigente en 2027, ya que también continuará compitiendo en la Fórmula 1 con Aston Martin, cuya temporada comenzará en marzo.

Loeb persigue su primera victoria

Otro de los grandes atractivos del proyecto será la presencia de Sébastien Loeb, quien buscará conquistar por primera vez el Dakar. El francés acumula 28 victorias de etapa y cinco podios en la clasificación general, aunque todavía no ha conseguido levantar el trofeo de campeón.

Loeb terminó segundo en las ediciones de 2017, 2022 y 2023, y afrontará esta nueva aventura con el belga Fabian Lurquin como copiloto.

«Ganar el Dakar es algo muy importante para mí. Estuvimos cerca de conseguirlo en varias ocasiones y seguimos lo suficientemente motivados para continuar trabajando hasta que lo consigamos», señaló el piloto francés.

Por su parte, Lucas Moraes, tercero en el Dakar de 2023, estará acompañado por el español Pablo Moreno.

Portugal y Marruecos, nuevas sedes

La edición de 2027 tendrá un recorrido diferente al de los últimos años. Después de disputarse en Arabia Saudita desde 2020, el Dakar regresará a Europa y África debido a los conflictos bélicos y la inestabilidad en la región del Golfo.

La competición se celebrará del 9 al 23 de enero, con salida en Loulé, en el Algarve portugués, y llegada en Marrakech, Marruecos. Será el regreso de la prueba a África por primera vez desde 2007, tras su etapa sudamericana entre 2009 y 2019.