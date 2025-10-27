lunes 27  de  octubre 2025
Béisbol

Dave Roberts llega tarde al entrenamiento de los Dodgers por retraso de vuelo antes del Juego 3 de la Serie Mundial

Dave Roberts llegó tarde al entrenamiento de los Dodgers por un retraso aéreo antes del Juego 3 de la Serie Mundial 2025 en Los Ángeles.

El mánager Dave Roberts, de los Dodgers de Los Ángeles, observa durante la práctica de bateo antes del primer juego de la Serie Mundial contra los Azulejos de Toronto en el Rogers Center el 24 de octubre de 2025 en Toronto, Ontario.&nbsp;

El mánager Dave Roberts, de los Dodgers de Los Ángeles, observa durante la práctica de bateo antes del primer juego de la Serie Mundial contra los Azulejos de Toronto en el Rogers Center el 24 de octubre de 2025 en Toronto, Ontario. 

Mark Blinch/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El mánager de los Los Angeles Dodgers, Dave Roberts, llegó con retraso al entrenamiento del equipo este domingo debido a un vuelo demorado antes del Juego 3 de la Serie Mundial 2025.

Roberts explicó que alcanzó el Dodger Stadium alrededor de las 5 p.m., tras una jornada complicada de viaje:

Lee además
El Real Madrid derrotó al Barcelona este pasado domingo, luego de perder los cuatro Clásicos disputados durante la temporada anterior.
DEPORTES

El Deportivo: Real Madrid conquista el Clásico, Dodgers nivelan la Serie Mundial y Sinner se corona
El japonés Yoshinobu Yamamoto (18) celebra luego de completar la victoria de los Dodgers sobre los Azulejos en el segundo juego de la Serie Mundial, el 25 de octubre de 2025.
BÉISBOL

Dodgers nivelan la Serie Mundial con una nueva joya de Yamamoto

“Hubo algunos retrasos. No sé si fue intencional o no”, dijo el técnico. “El proceso internacional fue un verdadero caos. Pero llegamos, llegamos”.

El estratega californiano comentó que parte del tiempo perdido se debió a que su avión estuvo detenido en la pista durante varios minutos.

Los Dodgers viajaron en múltiples aviones hacia Los Ángeles, aunque no todos sufrieron el mismo destino. El lanzador Tyler Glasnow confirmó que su vuelo no tuvo demoras.

Por su parte, los Toronto Blue Jays arribaron a su hotel en California cerca de las 4 a.m. del domingo, tras partir de Toronto al finalizar el Juego 2, que concluyó con victoria 5-1 de los Dodgers para empatar la serie.

Ese encuentro, que terminó a las 10:45 p.m. (hora del Este) y duró apenas 2 horas y 36 minutos, fue el más rápido de una Serie Mundial desde 2017. El japonés Yoshinobu Yamamoto se destacó al lanzar un juego completo de cuatro hits, el primero en una Serie Mundial desde 2015.

La Serie Mundial 2025 se reanuda este lunes en Los Ángeles, con los Dodgers buscando tomar ventaja ante los Azulejos.

Temas
Te puede interesar

Toronto apuesta por un lanzador novato en su primer juego de Serie Mundial en 32 años

Como la cara del béisbol, Shohei Ohtani está listo para brillar en una nueva Serie Mundial

Vladimir Guerrero Jr. afronta su primera Serie Mundial con su padre entre ceja y ceja

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Voluntarios trabajan en la selección y empaque de las ayudas para los damnificados.
AYUDA

Sur de Florida se convierte en centro de acopio masivo para el Caribe ante furia del huracán Melissa

Melissa, el decimotercer fenómeno ciclónico de la temporada 2025.
TEMPORADA

El huracán Melissa sube a categoría máxima y se dirige a Jamaica

El campus de la Universidad de Florida
ENTRE LAS MEJORES

Dos universidades de Florida encabezan el ranking de la mejores universidades del país, según City Journal

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado asegura que Maduro inició la guerra contra los venezolanos: "Trump la está deteniendo"

Un tercio de los adolescentes encuestados por Common Sense Media dice afirma mantener intercambios con compañeros de IA que implican interacciones sociales, tecibir apoyo moral o vínculos afectivos
EMPRESAS

Acciones de Qualcomm se disparan por procesadores para Inteligencia Artificial

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.
Política

Los argumentos de Trump que descartan su postulación a la vicepresidencia en 2028

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial de la patrulla de la Policía de Miami-Dade.
SUCESOS

Familiares denuncian abandono en caso de joven apuñalado en Gladeview

Votantes en Miami-Dade acuden a las urnas.
ELECCIONES

Comienzan las votaciones anticipadas en Miami-Dade y Monroe

Un tercio de los adolescentes encuestados por Common Sense Media dice afirma mantener intercambios con compañeros de IA que implican interacciones sociales, tecibir apoyo moral o vínculos afectivos
EMPRESAS

Acciones de Qualcomm se disparan por procesadores para Inteligencia Artificial

El presidente Donald J. Trump recibe a su homólogo argentino Javier Milei.
CASA BLANCA

Trump felicita a Milei por su "victoria aplastante" en legislativas de Argentina