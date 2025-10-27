Dave Roberts llega tarde al entrenamiento de los Dodgers por retraso de vuelo antes del Juego 3 de la Serie Mundial

El mánager Dave Roberts, de los Dodgers de Los Ángeles, observa durante la práctica de bateo antes del primer juego de la Serie Mundial contra los Azulejos de Toronto en el Rogers Center el 24 de octubre de 2025 en Toronto, Ontario.

El mánager de los Los Angeles Dodgers, Dave Roberts , llegó con retraso al entrenamiento del equipo este domingo debido a un vuelo demorado antes del Juego 3 de la Serie Mundial 2025 .

Roberts explicó que alcanzó el Dodger Stadium alrededor de las 5 p.m., tras una jornada complicada de viaje:

“Hubo algunos retrasos. No sé si fue intencional o no”, dijo el técnico. “El proceso internacional fue un verdadero caos. Pero llegamos, llegamos”.

El estratega californiano comentó que parte del tiempo perdido se debió a que su avión estuvo detenido en la pista durante varios minutos.

Los Dodgers viajaron en múltiples aviones hacia Los Ángeles, aunque no todos sufrieron el mismo destino. El lanzador Tyler Glasnow confirmó que su vuelo no tuvo demoras.

Por su parte, los Toronto Blue Jays arribaron a su hotel en California cerca de las 4 a.m. del domingo, tras partir de Toronto al finalizar el Juego 2, que concluyó con victoria 5-1 de los Dodgers para empatar la serie.

Ese encuentro, que terminó a las 10:45 p.m. (hora del Este) y duró apenas 2 horas y 36 minutos, fue el más rápido de una Serie Mundial desde 2017. El japonés Yoshinobu Yamamoto se destacó al lanzar un juego completo de cuatro hits, el primero en una Serie Mundial desde 2015.

La Serie Mundial 2025 se reanuda este lunes en Los Ángeles, con los Dodgers buscando tomar ventaja ante los Azulejos.