BÉISBOL

Toronto apuesta por un lanzador novato en su primer juego de Serie Mundial en 32 años

El derecho Trey Yesavage, de los Azulejos de Toronto, se convertirá este viernes en el segundo lanzador más joven en abrir un primer juego de la Serie Mundial

El lanzador Trey Yesavage, de los Azulejos de Toronto, lanza una pelota durante una práctica previa al inicio de la Serie Mundial, el 23 de octubre de 2025.

El lanzador Trey Yesavage, de los Azulejos de Toronto, lanza una pelota durante una práctica previa al inicio de la Serie Mundial, el 23 de octubre de 2025.

VAUGHN RIDLEY / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TORONTO.- El novato Trey Yesavage, de los Azulejos de Toronto, se convertirá este viernes en el segundo lanzador más joven en la historia en abrir un juego inaugural de la Serie Mundial, cuando se enfrente al astro japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles.

Yesavage, de 22 años, fue nombrado el jueves para abrir el primer juego en la serie al mejor de siete, donde los Azulejos buscarán dar la pelea ante los vigentes campeones de las Grandes Ligas.

El potente diestro será el lanzador más joven en abrir un juego desde Ralph Branca, quien lo consiguió en la Serie Mundial de 1947 a los 21 años y 267 días.

La elección de Yesavage para abrir el viernes es la cereza del pastel para el novato, quien comenzó la temporada 2025 jugando en las ligas menores para Dunedin, filial de los Azulejos, en la quinta división del béisbol norteamericano.

Tras solo tres aperturas en la temporada regular, Yesavage ha brillado en la postemporada, en la que ponchó a 11 bateadores en una victoria por 13-7 sobre los Yanquis de Nueva York y ganó un decisivo sexto juego contra Seattle en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El viernes tendrá la prueba más dura de su joven carrera, ya que se enfrentará a una alineación de bateo de los Dodgers liderada por Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman.

En un abrir y cerrar de ojos

Yesavage admitió el jueves que aún no podía creer la evolución de su temporada. "Me despierto cada mañana y le doy gracias a Dios por estar aquí en esta situación", dijo.

"Es algo que nunca hubiera soñado, pero aquí estoy ahora y lo acepto plenamente", añadió.

Al preguntársele sobre su rival Ohtani, Yesavage respondió que "es un jugador especial".

"Puede causar daño en ambos lados del juego. Pero eso no quita el hecho de que nosotros también estamos en esta situación por una razón", agregó.

La aventura de Yesavage hacia la Serie Mundial se dio en medio de una temporada nómada, en la que fue de un lugar a otro en las ligas menores.

Su paso por Dunedin fue precedido por etapas con los Vancouver Canadians, los New Hampshire Fisher Cats y los Buffalo Bisons.

"Deberías ver mi camioneta ahora mismo. Parece una casa rodante", bromeó Yesavage el jueves.

"Muchas paradas diferentes. Ahora cambio de habitación de hotel cada vez que salimos y volvemos. Así que he tenido que adaptarme y solo llevar lo necesario en mi maleta", agregó.

FUENTE: AFP

