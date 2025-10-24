sábado 25  de  octubre 2025
Como la cara del béisbol, Shohei Ohtani está listo para brillar en una nueva Serie Mundial

Los Dodgers de Shohei Ohtani, actuales campeones de las Grandes Ligas, enfrentarán desde este viernes a los Azulejos en el "Clásico de Otoño"

El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, regresa al dugout en el tercer inning del tercer juego de la Serie Mundial, el 28 de octubre de 2024.

El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, regresa al dugout en el tercer inning del tercer juego de la Serie Mundial, el 28 de octubre de 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TORONTO.- El astro japonés Shohei Ohtani está listo para jugar una "gran" Serie Mundial para los Dodgers de Los Ángeles, aseguró este jueves el mánager de la novena californiana, Dave Roberts.

Los Dodgers, actuales campeones de las Grandes Ligas del béisbol norteamericano, enfrentarán el viernes a los Azulejos de Toronto en la urbe canadiense en el primer partido de la Serie Mundial.

Ohtani impulsó a los Dodgers al "Clásico de Otoño" la semana pasada con una impresionante obra maestra en solitario, en la que conectó tres jonrones y registró 10 ponches en la victoria por 5-1 sobre los Cerveceros de Milwaukee que decidió la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Roberts cree que esta actuación es un buen augurio para Ohtani, quien contribuyó modestamente a la victoria por 4 partidos a 1 en la Serie Mundial del año pasado sobre los Yanquis de Nueva York, tras sufrir una lesión en el hombro en el segundo juego.

Aunque Ohtani jugó en los cinco partidos contra los Yanquis, solo conectó dos hits en 19 turnos al bate y nunca se vio completamente cómodo después de su lesión.

Pero Roberts cree que la actuación de Ohtani contra los Cerveceros, aclamada por muchos como la mejor exhibición individual en la historia del béisbol, podría ser un catalizador para el éxito en la Serie Mundial.

"Tenerlo sano es genial", dijo Roberts.

"El año pasado, se trataba más de poder estar en la caja de bateo y hacer lo que pudiera para ayudarnos, mientras que este año creo que está preparado para una gran serie".

"Y simplemente tendrá que ser inteligente y disciplinado porque le van a lanzar con cuidado, y él simplemente tiene que ser inteligente y, si es disciplinado, será un buen augurio para él y para todos nosotros", aseguró el mánager angelino.

Ohtani, por su parte, declaró a la prensa el jueves que anticipa algunos nervios cuando salga al campo en el Rogers Centre, en Toronto, el viernes. "Preveo estar nervioso, especialmente al iniciar, pero es de esperar", dijo a través de un intérprete.

Los Azulejos "son un equipo muy completo, tanto en bateo como en pitcheo, así que espero una buena pelea", aseguró el nipón.

"Jugamos contra muchos equipos muy buenos para llegar a esta Serie Mundial. Pero lo más importante es que tengo mucha confianza en el equipo actual de los Dodgers. Hemos creado una conexión muy fuerte y espero que eso se refleje en el campo", afirmó Ohtani.

Excepcional

Su compañero en los Dodgers, Freddie Freeman, Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2024, duda que la combinación excepcional de Ohtani en pitcheo y bateo de élite se vuelva a ver en las Grandes Ligas.

"No sé si algún día veremos a otra persona capaz de hacerlo", dijo Freeman.

"La mayoría de la gente no ve lo que hace entre aperturas y aperturas. Es muy difícil de lograr. Son dos personas diferentes". agregó.

"No sé si hay palabras para describir a Shohei y lo que hace entre aperturas. Siempre me maravilló que se estuviera rehabilitando de una cirugía Tommy John el año pasado y tuviera un balance de 50/50", prosiguió Freeman, refiriéndose a la histórica temporada regular de Ohtani en 2024, que lo vio convertirse en el primer jugador en conectar 50 jonrones y registrar 50 bases robadas en el mismo año.

"Y ahora, este año, lo veo lanzar y conectar 50 jonrones más", afirmó.

FUENTE: AFP

