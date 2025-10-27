Detenido sospechoso del tiroteo que dejó tres heridos en La Pequeña Habana

Angelo García, de 38 años identificado como principal sospechoso de tiroteo en una fiesta de cumpleaños.

Miami —Tras una intensa operación policial, agentes del Departamento de Policía de Miami (MPD) arrestaron este sábado a Angelo García, de 38 años, señalado de haber abierto fuego durante una fiesta por el 75 cumpleaños de una mujer en una residencia de La Pequeña Habana , hecho que dejó tres personas heridas, incluida la homenajeada.

De acuerdo con las autoridades, detectives del MPD contaron con el apoyo de un equipo SWAT para ejecutar la detención del sospechoso en el hotel Comfort Suites, ubicado en la 117 avenida y la calle 39 al suroeste de la ciudad, en el área de Westchester.

Los registros del Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK) indican que García fue ingresado poco antes de la 1:35 p.m. del sábado, y enfrenta cuatro cargos de intento de asesinato en segundo grado o agresión agravada con un arma mortal, además de posesión de un arma por parte de un delincuente convicto, exhibición de un arma durante la comisión de un delito grave y descarga ilegal de un arma en una propiedad residencial.

Fuentes policiales confirmaron que el sospechoso cuenta con antecedentes por agresión mientras estaba bajo custodia, así como por posesión ilegal de armas y distribución de cocaína, en casos anteriores no relacionados con el tiroteo.

La investigación continúa abierta. Las autoridades piden a cualquier persona con información sobre el caso comunicarse de manera anónima con Crime Stoppers de Miami-Dade al (305) 471-TIPS (8477).