lunes 27  de  octubre 2025
TRAS LAS REJAS

Detenido sospechoso del tiroteo que dejó tres heridos en La Pequeña Habana

La detención ocurrió el pasado sábado según información compartida por las autoridades.

Angelo García, de 38 años identificado como principal sospechoso de tiroteo en una fiesta de cumpleaños.

Angelo García, de 38 años identificado como principal sospechoso de tiroteo en una fiesta de cumpleaños.

DEPARTAMENTO DE POLICIA MIAMI
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

Miami —Tras una intensa operación policial, agentes del Departamento de Policía de Miami (MPD) arrestaron este sábado a Angelo García, de 38 años, señalado de haber abierto fuego durante una fiesta por el 75 cumpleaños de una mujer en una residencia de La Pequeña Habana, hecho que dejó tres personas heridas, incluida la homenajeada.

De acuerdo con las autoridades, detectives del MPD contaron con el apoyo de un equipo SWAT para ejecutar la detención del sospechoso en el hotel Comfort Suites, ubicado en la 117 avenida y la calle 39 al suroeste de la ciudad, en el área de Westchester.

Lee además
Imagen referencial de la patrulla de la Policía de Miami-Dade.
SUCESOS

Familiares denuncian abandono en caso de joven apuñalado en Gladeview
Agentes de la policía francesa se encuentran frente al Museo del Louvre tras un robo en París el 19 de octubre de 2025.  
ARTES VISUALES

Capturan a dos sospechosos del robo de joyas en el Louvre

Los registros del Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK) indican que García fue ingresado poco antes de la 1:35 p.m. del sábado, y enfrenta cuatro cargos de intento de asesinato en segundo grado o agresión agravada con un arma mortal, además de posesión de un arma por parte de un delincuente convicto, exhibición de un arma durante la comisión de un delito grave y descarga ilegal de un arma en una propiedad residencial.

Fuentes policiales confirmaron que el sospechoso cuenta con antecedentes por agresión mientras estaba bajo custodia, así como por posesión ilegal de armas y distribución de cocaína, en casos anteriores no relacionados con el tiroteo.

La investigación continúa abierta. Las autoridades piden a cualquier persona con información sobre el caso comunicarse de manera anónima con Crime Stoppers de Miami-Dade al (305) 471-TIPS (8477).

Temas
Te puede interesar

Tiroteo en La Pequeña Habana deja tres heridos, entre ellos una mujer de 75 años

Estudiante de 11 años atropellada por una ambulancia cerca de su escuela en Miami

Policía francesa continúan investigación tras robo de joyas en el Louvre

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Voluntarios trabajan en la selección y empaque de las ayudas para los damnificados.
AYUDA

Sur de Florida se convierte en centro de acopio masivo para el Caribe ante furia del huracán Melissa

Melissa, el decimotercer fenómeno ciclónico de la temporada 2025.
TEMPORADA

El huracán Melissa sube a categoría máxima y se dirige a Jamaica

El campus de la Universidad de Florida
ENTRE LAS MEJORES

Dos universidades de Florida encabezan el ranking de la mejores universidades del país, según City Journal

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado asegura que Maduro inició la guerra contra los venezolanos: "Trump la está deteniendo"

Un tercio de los adolescentes encuestados por Common Sense Media dice afirma mantener intercambios con compañeros de IA que implican interacciones sociales, tecibir apoyo moral o vínculos afectivos
EMPRESAS

Acciones de Qualcomm se disparan por procesadores para Inteligencia Artificial

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.
Política

Los argumentos de Trump que descartan su postulación a la vicepresidencia en 2028

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial de la patrulla de la Policía de Miami-Dade.
SUCESOS

Familiares denuncian abandono en caso de joven apuñalado en Gladeview

Votantes en Miami-Dade acuden a las urnas.
ELECCIONES

Comienzan las votaciones anticipadas en Miami-Dade y Monroe

Un tercio de los adolescentes encuestados por Common Sense Media dice afirma mantener intercambios con compañeros de IA que implican interacciones sociales, tecibir apoyo moral o vínculos afectivos
EMPRESAS

Acciones de Qualcomm se disparan por procesadores para Inteligencia Artificial

El presidente Donald J. Trump recibe a su homólogo argentino Javier Milei.
CASA BLANCA

Trump felicita a Milei por su "victoria aplastante" en legislativas de Argentina