lunes 27  de  octubre 2025
Comienzan las votaciones anticipadas en Miami-Dade y Monroe

La atención se centra en la renovación de alcaldías en Miami, Miami Beach, Hialeah, y en la elección de concejales en cayo Marathon.

Votantes en Miami-Dade acuden a las urnas.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

Miami — Este lunes se abrieron oficialmente las votaciones anticipadas en los condados de Miami-Dade y Monroe, marcando el inicio de un nuevo ciclo electoral local en el sur de la Florida.

En esta jornada, los residentes de Miami, Miami Beach y Hialeah tendrán la oportunidad de elegir a sus próximos alcaldes y comisionados locales según correspondan en sus ciclos electorales, mientras que en el condado Monroe los votantes de cayo Marathon decidirán la composición del concejo municipal.

Centro de votación en Miami Beach. 
Entre los principales centros de votación anticipada se encuentran el Ayuntamiento de Miami Beach, abierto desde las 8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m.; la Biblioteca de Shenandoah, que ofrece servicio al público en un horario comprendido entre las 9:30 a. m. y las 8:00 p. m.; y la Biblioteca John F. Kennedy, que abre sus puertas a las 8:30 a. m. y cierra a las 8:00 p. m. en Hialeah. Además, existen otros puntos designados por las autoridades electorales para facilitar la participación ciudadana.

Las autoridades locales invitan a todos los residentes registrados a ejercer su derecho al voto de manera anticipada, una oportunidad que permite evitar aglomeraciones y participar con calma en el proceso democrático. Se recuerda a los votantes llevar una identificación válida con foto al momento de hacer el sufragio.

Los comicios municipales suelen ser un reflejo del pulso ciudadano y de las prioridades que marcan el rumbo de cada comunidad. En esta ocasión, las miradas están puestas en la renovación de liderazgos y en los temas que impactan la vida diaria de los vecinos de estas localidades.

