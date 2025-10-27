lunes 27  de  octubre 2025
POLíTICA EXTERIOR

China y EEUU alcanzan un "consenso" para resolver disputas comerciales

"A través de las conversaciones económicas y comerciales de Kuala Lumpur, ambas partes (...) llegaron a un consenso marco sobre soluciones recíprocas a los problemas económicos y comerciales actuales", afirmó Wang al secretario de Estado Marco Rubio

El presidente de Estados Unidos saluda al emperador japonés Naruhito.

ISEEI KATO/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El ministro de Relaciones Exteriores chino Wang Yi declaró el lunes que se alcanzó un "consenso" con Estados Unidos para resolver las disputas comerciales, informaron los medios estatales de Pekín.

"A través de las conversaciones económicas y comerciales de Kuala Lumpur, ambas partes (...) llegaron a un consenso marco sobre soluciones recíprocas a los problemas económicos y comerciales actuales", afirmó Wang a Marco Rubio, según un resumen de su conversación telefónica publicado por la cadena estatal CCTV.

Negociadores de ambas potencias buscan ultimar los detalles de un acuerdo sobre aranceles y otras cuestiones comerciales espinosas antes de la reunión prevista el jueves entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

Trump partió en la mañana del lunes de Kuala Lumpur hacia Tokio, la segunda escala de su gira asiática, que continuará posteriormente en Corea del Sur para la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) y el encuentro con el presidente chino Xi Jinping.

Encuentro con Lula

"Deberíamos llegar a acuerdos satisfactorios para nuestros dos países", aseguró Trump al presidente brasileño en la capital malasia, Kuala Lumpur. "Creo que acabaremos teniendo una muy buena relación", subrayó.

Durante su encuentro, Lula urgió a su par estadounidense a levantar los aranceles de 50% que su país impuso sobre los productos brasileños, declaró el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira.

"El presidente Trump declaró que daría instrucciones a su equipo para iniciar hoy mismo una negociación, porque espera que esto se resuelva muy rápidamente", afirmó Vieira.

El canciller indicó además que Lula pidió al líder republicano suspender la aplicación de la ley Magnitsky contra el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, su esposa y otros brasileños.

FUENTE: Con información de AFP.

