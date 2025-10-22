jueves 23  de  octubre 2025
BÉISBOL

Vladimir Guerrero Jr. afronta su primera Serie Mundial con su padre entre ceja y ceja

A partir de este viernes, los Azulejos de Toronto de Vladimir Guerrero Jr. se medirán a los Dodgers de Los Ángeles para definir al campeón de la MLB

Vladimir Guerrero Jr., número 27 de los Azulejos de Toronto, saluda a sus compañeros antes de un encuentro.

Vladimir Guerrero Jr., número 27 de los Azulejos de Toronto, saluda a sus compañeros antes de un encuentro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- Cuando salte al campo el viernes ante los Dodgers de Shohei Ohtani, Vladimir Guerrero Jr. no solo liderará a Toronto en su primera Serie Mundial en tres décadas, sino que agrandará uno de los más destacados legados familiares del béisbol.

La estrella de los Azulejos guarda vivo en el recuerdo cómo vio con 11 años a su padre, el dominicano Vladimir Guerrero, vivir su única oportunidad en la final de las Grandes Ligas de 2010.

Lee además
El patrullero Dane Myers, de los Marlins de Miami, batea durante un encuentro ante los Rockies de Colorado, el 16 de septiembre de 2025.
BÉISBOL

Marlins pierden a uno de sus jugadores para la recta final, pero respiran tras su diagnóstico
Orion Kerkering #50 de los Filis de Filadelfia no pudo fildear un rodado bateado por Andy Pages #44 de los Dodgers de Los Ángeles durante la undécima entrada del cuarto juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional en el Dodger Stadium el 9 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California.
Béisbol

Dodgers avanzan a la NLCS tras un error histórico de los Filis; los Cubs fuerzan el Juego 5 ante Brewers

Sus Rangers de Texas cayeron entonces ante los Gigantes de San Francisco, pero la falta de un título no empañó el camino de Guerrero hasta el Salón de la Fama.

Ahora es su hijo "Vladdy" quien persigue una hazaña que lo ponga en ruta a Cooperstown, donde ninguna pareja de padre e hijo ha sido todavía inmortalizada.

Con unos playoffs de ensueño, Guerrero Jr. es el gran responsable de que la Serie Mundial esté de vuelta en Canadá, el país donde nació en 1999 cuando su padre era figura de los Expos de Montreal.

Con seis jonrones en una sola postemporada, el toletero dominicano-canadiense ha igualado el récord total de cuadrangulares en playoffs para un pelotero de Toronto, que compartían José Bautista y Joe Carter.

Guerrero Jr. bombardeó primero a los Yanquis de Nueva York con tres jonrones en cuatro partidos, desterrando el histórico dominio de los "Bombarderos del Bronx" sobre Toronto.

Después castigó a los Marineros de Seattle con otro triplete de vuelacercas en una Serie de Campeonato resuelta el lunes en un dramático séptimo juego, de la que Guerrero Jr. fue elegido Jugador Más Valioso (MVP).

"He visto cada sacrificio, cada entrenamiento, cada lágrima. Hoy verlo ser MVP es la recompensa a todo eso. ¡Eres grande, hijo!", lo felicitó con entusiasmo su padre por Instagram.

"No quiero ser mejor que él"

Para Guerrero Jr. toda su carrera se basó en el ejemplo de grandeza que tuvo en casa.

"Yo no quiero ser mejor que mi papá, yo quiero ser igual que él", aclaró el pelotero un año atrás en una entrevista con Abriendo el Podcast.

"Si yo pongo los mismos números voy a estar en el Salón de la Fama, ¿para qué más?", expuso.

"Todo el mundo me decía que yo iba a ser mejor, pero lo único que gano con eso es decirle a mi papá que yo fui mejor, y no quiero hacerlo", aseguró. "Él fue la persona que me inspiró, el primero que me dio un bate y una pelota en la mano, y es la persona que yo admiro".

Guerrero Jr. cuenta ya con cinco elecciones para el Juego de las Estrellas y, con 26 años, tiene tiempo para alcanzar las nueve que obtuvo su padre hasta colgar el bate en 2011.

Muchas más curvas vivió para llevar de vuelta a los Azulejos a la Serie Mundial desde sus dos únicos títulos de 1992 y 1993.

El reto definitivo

Guerrero Jr. firmó su primer contrato con los Azulejos en 2015, cuando tenía 16 años, y cuando debutó en Las Mayores en 2019 ya era uno de los mayores prospectos del béisbol.

Sus primeras campañas fueron sólidas, pero en playoffs no ganó un solo partido de las series de comodines de 2020, 2022 y 2023.

Aun así, Guerrero Jr. y los Azulejos unieron su futuro a principios de este año al acordar una monumental extensión de 14 temporadas y 500 millones de dólares.

Afianzado como símbolo del béisbol en Canadá, el artillero empujó a los Azulejos hasta el primer lugar de la Liga Americana y, con la resurrección de George Springer, hasta el retorno al ansiado Clásico de Otoño.

"Nací aquí y crecí en Dominicana. Desde el momento en que firmé, sabía que iba a estar aquí toda mi carrera", dijo Guerrero Jr. "Siempre dije que el reto es traer la Serie Mundial de vuelta a Canadá".

Para escalar el último peldaño, Guerrero Jr. y los Azulejos se encontrarán con el peor rival posible, los Dodgers de Ohtani.

De la mano del astro japonés, protagonista la semana pasada de una de las mejores actuaciones de la historia, los vigentes campeones vienen arrasando en estos playoffs con nueve victorias en 10 partidos, un registro que no intimida a Guerrero Jr.

"Sé que tienen grandes jugadores, pero nosotros también", recordó. "En el campo es donde todo importa".

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Tres jugadores de los Marlins y 17 latinos son nominados al Guante de Oro en la MLB

Vladimir Guerrero Jr. y Springer lideran paliza de Toronto con cinco jonrones ante Seattle

Estrella dominicana, suspendida de por vida por MLB, firma para jugar en Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
CARTA DE RESPUESTA

Secretario del Tesoro reacciona ante cuestionamiento de senadora radical demócrata

El vicepresidente de Estados Unidos JD Vance junto al presidente de Israel Isaac Herzog
ALTO EL FUEGO

Estados Unidos defiende su plan para desarmar a Hamás y reconstruir Gaza

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
DINERO A LA VISTA

¿Tienes seguro con Progressive en Florida? Pronto recibirás un cheque de $300

Por DANIEL CASTROPÉ
Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.
BÉISBOL

Estrella dominicana, suspendida de por vida por MLB, firma para jugar en Venezuela

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"