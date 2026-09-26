sábado 26  de  septiembre 2026
BALONCESTO

Davion Mitchell recuperó su confianza de la mano de Erik Spoelstra

El jugador del Heat reveló que reprobó el examen de acondicionamiento del equipo el año pasado y destacó el trabajo de Spoelstra a la hora de apoyarlo

Davion Mitchell, del Heat de Miami, hace un tiro desde la larga distancia en un partido contra los Rockets de Houston, el 21 de marzo de 2026.

Davion Mitchell, del Heat de Miami, hace un tiro desde la larga distancia en un partido contra los Rockets de Houston, el 21 de marzo de 2026.

Kenneth Richmond / Getty Images vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

La prueba de pretemporada del Heat de Miami no es cosa de juegos. Mucho menos lo fue para Davion Mitchell, quien confesó hace poco que reprobó el examen el año pasado, cuando recién se había convertido en padre.

En una conversación reciente en el podcast "Deuce & Mo", el guardia explicó que el nacimiento de su hija complicó su preparación antes del campamento del equipo.

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"Cuando corrí el año pasado ni siquiera pasé", aseguró Mitchell sobre la prueba. "Ni siquiera estaba allí (en el Kaseya Center durante las semanas previas). Acababa de tener a una niña, a mi hija, y literalmente tuve que tomar un vuelo en la madrugada e ir al gimnasio. Fue duro el año pasado", agregó.

Mitchell explicó que la prueba de acondicionamiento del Heat requiere que los jugadores hagan cinco viajes por la cancha en un minuto, seguido por dos minutos de recuperación. Los participantes tienen que completar esa secuencia cinco veces.

"Es una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida", confesó. "Tienes que correrla en un minuto y solamente tienes un descanso de dos minutos. Debes hacerlo cinco veces".

El oriundo de Georgia, de 28 años de edad, comparó la prueba de acondicionamiento del Heat con la de otros equipos, en los que la misma se basa en solo tres viajes a través de la cancha. Para Mitchell, el test de Miami está entre las cosas más difíciles que ha hecho en su vida.

Sin embargo, más allá de la dificultad de la prueba como tal, la transición hacia la paternidad coincidió con un período de tiempo en el que no se sentía completamente preparado para el campamento.

Allí tuvo un papel importante el entrenador Erik Spoelstra. Según reveló Mitchell, durante ese verano estaba lidiando con presiones personales que le impedían enfocarse por completo en el campamento y que le hicieron complejo sentirse cómodo con su trabajo.

El jugador aseguró que Spoelstra se dio cuenta de que estaba atravesando por un momento difícil y continuó dándole oportunidades. Mitchell señaló que esa confianza lo ayudó a desarrollarse como jugador en un momento donde no se sentía bien consigo mismo.

"En verdad creyó en mí"

"Respeté a Spoelstra porque me puso allá afuera y me hizo crecer como jugador", contó. "En verdad creyó en mí. Estaba pasando por mucho mentalmente. Era difícil tener confianza en todo lo que estaba haciendo. No era baloncesto, era la vida. La gente no entiende que somos humanos".

Asimismo, Mitchell explicó que el presidente del conjunto, Pat Riley, también reconoció las difíciles circunstancias con las que tuvo que lidiar el jugador el año previo, pero dejó claro que el guardia necesitaba cumplir con las expectativas del equipo.

"Esta temporada será muy diferente. Mental y físicamente estoy mucho mejor", sentenció.

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