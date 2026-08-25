martes 25  de  agosto 2026
BALONCESTO

Klay Thompson llega al Heat con gran motivación y con mucho que probar

Cuatro veces campeón de la liga con los Warriors de Golden State, Klay Thompson se unió al Heat de Miami tras quedar en libertad de los Mavericks de Dallas

El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra (izq), y el nuevo jugador del equipo, Klay Thompson, durante la presentación oficial del escolta en el Kaseya Center, el 25 de agosto de 2026.

El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra (izq), y el nuevo jugador del equipo, Klay Thompson, durante la presentación oficial del escolta en el Kaseya Center, el 25 de agosto de 2026.

MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

MIAMI.- El escolta Klay Thompson expresó su deseo de ganar un nuevo campeonato de la NBA junto al griego Giannis Antetokounmpo, al ser presentado este martes como nuevo jugador del Heat de Miami.

Cuatro veces campeón de la liga con los Warriors de Golden State, Thompson se unió al Heat tras quedar en libertad de los Mavericks de Dallas, a los que defendió en las últimas dos temporadas.

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"Es una gran motivación, Giannis ya sabe lo que significa ganar", dijo Thompson en el acto en el Kaseya Center, la arena del Heat. "Cuando lo sientes por primera vez haces todo lo posible para volver, creo que tengo mucho que probar, siento que lo puedo hacer en un equipo ganador".

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La temporada 2026-2027 es "de redención para comprobar que todavía puedo rendir a este nivel, estoy muy emocionado", agregó Thompson, de 36 años y con trece de trayectoria en la NBA, once de ellos con Golden State.

El proyecto de Miami, que tiene a Antetokounmpo como principal figura, busca emular su época dorada, en la que ganó dos títulos de la NBA entre 2010 y 2014 de la mano de LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh.

"Vamos a dejar que este (nuevo) equipo escriba su propia historia", comentó el entrenador Erik Spoelstra. "En cinco semanas iniciaremos los trabajos y empezamos a construir una historia que ojalá termine de manera espectacular".

Conexión con la ciudad

La llegada de Thompson a Miami está marcada por una conexión inquebrantable con su padre, quien creció en esta ciudad, en agregado a la cercanía con las Bahamas, tierra de sus abuelos paternos.

"Estar tan cerca de las Bahamas es muy especial, puedo jugar frente a mis primos y mis tías, me siento como en mi segunda casa y eso realmente me motiva", destacó el escolta, dueño del récord de triples en un partido con 14.

Thompson lleva convertidos 2.899 tiros de tres puntos y busca superar los 3.000, cifra que solo han conseguido su excompañero en los Warriors, Stephen Curry, y "La Barba" James Harden.

En la pasada temporada, Thompson promedió 11,7 puntos, 2,1 rebotes y 1,4 asistencias. Fue su undécima campaña anotando por lo menos 200 triples.

FUENTE: AFP

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