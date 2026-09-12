La defensa: el arma silenciosa del Heat

El veterano Bam Adebayo, del Heat de Miami, trota por la cancha durante un partido contra los Rockets de Houston, el 21 de marzo de 2026.

Es fácil comprender la razón por la que el mundo del baloncesto está hablando de la temible ofensiva que presentará el Heat de Miami en la venidera temporada de la NBA ; sin embargo, a veces el arma principal de un equipo no es necesariamente la que recibe más atención.

Ese podría ser el caso con el combinado del sur de la Florida , que tras los arribos de figuras como Giannis Antetokounmpo y Klay Thompson durante el receso entre campañas ha recuperado un poco el brillo que había perdido en años recientes.

Pero la tropa de Erik Spoelstra tiene mucho más para ofrecer que un sólido ataque; de hecho, quizás la parte más aterradora del quinteto, por lo menos para sus rivales, esté en el área defensiva.

El equipo titular del Heat no presenta algún eslabón débil que sus contrincantes puedan atacar con seguridad. Tal vez Thompson pueda figurar como la alternativa más vulnerable en el quinteto, pero el exjugador de los Warriors de Golden State y Mavericks de Dallas tendrá muchos refuerzos a su alrededor.

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Davion Mitchell es uno de los mejores jugadores defensivos en su posición, mientras que Andrew Wiggins le brinda a Miami otra ala larga y atlética con la capacidad de asumir asignaciones complejas. Y si las ofensivas rivales logran superar esas dos barreras, todavía tendrán que lidiar con Antetokounmpo y Bam Adebayo.

Adebayo, quien se ha establecido como una de las grandes figuras de la organización en los últimos años, ha hecho básicamente de todo a la defensiva para el Heat en las temporadas más recientes. Ha recibido la asignación de cuidar el perímetro y de limpiar los errores de algunos compañeros, entre otras tareas.

El trabajo del veterano jugador ha sido tan sólido que a veces pareciera que Spoelstra ha utilizado sus servicios para cubrir hasta tres puestos al mismo tiempo. Pero ahora tendrá a la estrella griega a su lado y ese es un escenario que debería asustar al resto de la liga.

Ambos son jugadores sumamente versátiles que pueden proteger la pintura y que tienen la capacidad de defender lejos de la canasta. La combinación de los dos podría incluso sacar la mejor versión defensiva de cada uno, pues Antetokounmpo tendrá la puerta abierta para ser un defensor agresivo, sabiendo que Adebayo estará en algún lugar detrás de él.

Las ofensivas más talentosas de la NBA encontrarán, de una u otra manera, la forma de penetrar la defensa. Ejecutarán distintos movimientos hasta que consigan los enfrentamientos que desean y luego lo repetirán una y otra vez.

Pero la solidez defensiva que presenta Miami lleva a la interrogante de: ¿qué duelos querrán los demás equipos cuando choquen con el Heat?

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En el máximo nivel, es demasiado ambicioso aspirar a la perfección, así que los aficionados pueden esperar algunos compromisos en los que el marcador contrario se salga de control. Pero esos mismos fanáticos pueden tener la tranquilidad de que no será sencillo anotar contra su equipo.

Mitchell puede presionar a quien tenga el balón, Wiggins tiene la capacidad de lidiar con alas de gran tamaño y corpulencia, Adebayo puede intercambiar posiciones con eficacia y facilidad y Antetokounmpo puede ser el encargado de corregir los errores en las cercanías de la canasta.

La banca no se queda atrás

Y si el quinteto regular representa solidez defensiva, las opciones que tendrá Spoelstra desde el banquillo tampoco están muy atrás.

Pelle Larsson está bajo la lupa de muchos expertos que confían en que dará un gran paso al frente en su carrera durante la venidera temporada. Es un jugador bastante físico, que no muestra temor a la hora de cubrir a sus oponentes. El sueco se asoma como la pieza a la que Spoelstra puede acudir cuando Miami necesite más energía en la cancha.

También está Dru Smith, que no recibe ni cerca el reconocimiento mediático de otros jugadores de peso en la plantilla, pero que representa exactamente lo que Miami necesita en defensa. Presiona a los guardias, juega duro y no necesita del balón para impactar el juego.

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Asimismo, la directiva del Heat también se ha encargado de formar un roster de mayor tamaño y esa es otra carta que podría dejar en evidencia su peso a lo largo de una campaña de 82 juegos. Miami no debería verse ante la necesidad constante de compensar por tener a jugadores más pequeños que sus rivales en ciertas posiciones. Tienen tamaño legítimo de su lado, además de versatilidad.

Con este personal, bajo el mando de un entrenador con una sólida reputación como la de Spoelstra, la de Miami bien podría posicionarse como una de las cinco mejores defensas de la liga.

La ofensiva del Heat mejorará de forma considerable en el próximo torneo y los fanáticos tienen toda la razón para estar entusiasmados al respecto. Pero cuando se trata de ganar juegos, la defensa de Miami podría ser la que termine de marcar la diferencia.