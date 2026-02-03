martes 3  de  febrero 2026
Deschamps sale en defensa de Mbappé: “No necesita correr 11 km por partido”

Defensa total de Deschamps a Mbappé: el DT francés afirma que su impacto no se mide en kilómetros recorridos y respalda su liderazgo y rol clave, pese a las críticas en el Real Madrid

El delantero francés Kylian Mbappé habla durante una conferencia de prensa en vísperas del amistoso internacional del equipo contra Luxemburgo, en Longeville-les-Metz, al este de Francia, el 4 de junio de 2024.

El delantero francés Kylian Mbappé habla durante una conferencia de prensa en vísperas del amistoso internacional del equipo contra Luxemburgo, en Longeville-les-Metz, al este de Francia, el 4 de junio de 2024.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Didier Deschamps no esquivó el debate y decidió respaldar públicamente a su capitán. En medio de las críticas que rodean a Kylian Mbappé, especialmente por su desempeño físico en el Real Madrid, el seleccionador de Selección de Francia fue claro: no todos los futbolistas se miden por los kilómetros recorridos.

Durante un evento periodístico celebrado en Laval, Deschamps respondió con ironía cuando fue consultado sobre si Mbappé es el único que no corre con los Bleus. “Ese sería el caso del arquero”, lanzó el técnico, antes de profundizar en su análisis. “Algunos pueden correr menos que otros. Si quieres que haga un mínimo de 11 kilómetros por partido, no insistas, no los hará”.

El mensaje del entrenador francés apunta directamente a una de las críticas más repetidas hacia Mbappé desde su llegada a Madrid: su supuesto bajo compromiso defensivo y su distancia recorrida por encuentro. Para Deschamps, ese enfoque es reduccionista y no refleja el verdadero impacto del delantero.

Desde el cuerpo técnico francés reforzaron esa idea. Guy Stéphan, asistente del seleccionador, subrayó que el atacante “realiza muchas más carreras a alta intensidad”, un dato clave en el fútbol moderno, donde la explosividad y la capacidad de desequilibrio pesan tanto —o más— que el kilometraje total.

Además del aspecto físico, Deschamps defendió el rol de Mbappé dentro del vestuario. “Kylian te puede gustar o no, pero los jóvenes lo adoran. Les puedo asegurar que en el funcionamiento de la selección se comporta como un capitán”, afirmó, despejando cualquier duda sobre su liderazgo.

El respaldo del seleccionador francés no solo protege a su estrella, sino que también envía un mensaje claro al debate que rodea a Mbappé en el Real Madrid: su valor no se mide en números de GPS, sino en la capacidad de marcar diferencias cuando el partido lo exige.

