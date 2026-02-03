martes 3  de  febrero 2026
Fútbol Americano

La NFL volverá al Santiago Bernabéu en 2026 con un partido de temporada regular

La NFL confirma un acuerdo multianual para volver a Madrid en 2026 con un partido de temporada regular en el Santiago Bernabéu. España se consolida como mercado clave del fútbol americano

Representantes del Miami Dolphins posan con las camisas del equipo de NFL junto al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez en el Santiago Bernabéu de España&nbsp;

@RealMadrid
Por Pedro Felipe Hernández

La NFL ha confirmado oficialmente que Madrid volverá a acoger en 2026 un partido de temporada regular, nuevamente en el Santiago Bernabéu, gracias a un acuerdo multianual alcanzado con las principales instituciones madrileñas. El anuncio consolida a España como uno de los mercados estratégicos de expansión internacional de la liga de fútbol americano.

El regreso de la NFL a la capital española se produce tras el éxito del histórico Washington Commanders–Miami Dolphins, disputado en noviembre en el estadio del Real Madrid, un evento que marcó un antes y un después para este deporte en el país. Aunque los detalles económicos y la duración exacta del pacto no han sido desvelados, la liga ha confirmado que 2026 no será el último año en el que se celebre un partido oficial en Madrid.

Un acuerdo multianual que refuerza la apuesta por España

El convenio ha sido firmado con el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Real Madrid, lo que garantiza estabilidad y continuidad al proyecto. Desde la NFL destacan que este compromiso a largo plazo permitirá invertir de forma sostenida en el crecimiento del fútbol americano en España, tanto a nivel de aficionados como de formación.

“El NFL Madrid Game en el Bernabéu fue un momento clave para este deporte en España. Estamos encantados de confirmar que volveremos a disputar un partido de temporada regular en 2026 dentro de un pacto multianual”, señaló Rafa de los Santos, director de la NFL en España, en declaraciones difundidas por la propia liga.

¿Qué equipos podrían jugar en Madrid en 2026?

Aunque todavía no se ha anunciado el partido concreto, todo apunta a que uno de los protagonistas será Chicago Bears o Kansas City Chiefs, las dos franquicias que actualmente poseen derechos de marketing en España. Esta circunstancia aumenta las posibilidades de que alguno de estos equipos lidere el evento, reforzando el vínculo con la afición local.

La elección definitiva dependerá del calendario oficial y de la estrategia de la liga para seguir ampliando su base de seguidores en Europa.

Mirando a 2027 y más allá

Aunque no se ha hecho un anuncio oficial, la previsión es que el Santiago Bernabéu también acoja partidos de la NFL en 2027. Desde la organización consideran que Madrid ofrece una combinación ideal de infraestructura, proyección internacional y pasión deportiva.

“Este compromiso multianual subraya nuestra apuesta por el mercado español y nos permite seguir conectando con los aficionados durante todo el año”, añadió De los Santos, destacando además la inversión en programas como NFL Flag, orientados a la participación juvenil y al desarrollo del deporte desde la base.

Madrid se consolida en el mapa global de la NFL

Con este nuevo partido confirmado para 2026, Madrid se suma definitivamente al selecto grupo de ciudades europeas que forman parte del calendario internacional de la NFL, junto a Londres o Frankfurt. El Santiago Bernabéu, renovado y adaptado a grandes eventos, se posiciona así como uno de los escenarios clave para el crecimiento global de la liga.

La NFL no solo trae un espectáculo deportivo de primer nivel, sino también impacto económico, turístico y mediático, reforzando la imagen de Madrid como capital internacional del deporte.

