Director de Williams admite que "no es realista" pensar que su escudería ganará un título pronto

El piloto español de Williams, Carlos Sainz Jr., maneja durante el segundo día de ensayos en Baréin, el 27 de febrero de 2025.

GROVE.- La escudería británica de Fórmula 1 , Williams , ha progresado, pero "no es realista" aspirar al título en 2026 o 2027, reconoció este martes su director, James Vowles , en una entrevista a la AFP.

A pocos días del inicio de una nueva temporada marcada por una reforma del reglamento técnico, y desde la sede del equipo a un centenar de kilómetros al noroeste de Londres, el ingeniero británico de 46 años se mostró determinado a al menos igualar el 5º puesto en el Mundial de constructores 2025.

Con dos pilotos sólidos como el español Carlos Sainz Jr. y el tailandés Alex Albon, y monoplazas equipados con un motor Mercedes, Vowles se mostró optimista sobre el crecimiento de Williams, de la F1 y de sus 800 millones de aficionados.

PREGUNTA: Ustedes han renunciado a los primeros test privados de pretemporada a finales de enero en Barcelona debido a los retrasos del nuevo monoplaza FW48. ¿Eso les puede perjudicar de cara a los ensayos oficiales de Baréin a mediados de febrero?

RESPUESTA: "No ir a Barcelona fue una de las decisiones más difíciles de mi carrera. Pero fue la decisión correcta. Sobre la base del excelente trabajo de Mercedes, en el motor y en la caja de velocidades, tengo muchas esperanzas, es un conjunto fiable. Con seis días de ensayos en Baréin estaremos perfectamente preparados para Melbourne (para el primer Gran Premio, el 8 de marzo).

P: Con el contratiempo de Barcelona, ¿cuál es la perspectiva para 2026?

R: "Lo que no hay que hacer es sacar el monoplaza demasiado pronto. Habríamos tenido un auto para Barcelona, pero no estaría a la altura. Algunos elementos del coche son realmente impresionantes. ¿Estamos hoy al nivel de ganar el Mundial? ¡No! (Ser campeones del mundo) En 2027 no es realista".

P: ¿Dónde ve a Williams? ¿En el top 3, 4 o 5 como en 2025?

R: "Esperamos que 2025 sirva de punto de partida, de referencia. P5 (quinto puesto en la clasificación de constructores) es el nivel de base en el que quiero que estemos y desde el que progresemos. Pero es exponencialmente más difícil ser P4 y exponencialmente aún más duro ser P3, P2, P1. El camino hacia P2, P1 simplemente no está previsto para 2026. Aún nos queda trabajo.

Trato igualitario de pilotos

P: ¿Existe una estrategia para Sainz y Albon?

R: "Trataré de forma igualitaria a los dos pilotos. Eso no quiere decir siempre equitativamente. Si uno tiene un accidente y daña el monoplaza, podrá haber una diferencia de rendimiento en la siguiente carrera. Si uno tiene un fallo de motor y el otro no, no vamos a penalizar al segundo coche. Nuestro objetivo es dotar de rendimiento a los dos coches, a partes iguales, todo el año, porque los dos pueden llevarnos a una mejor posición en el Mundial. Alex y Carlos han firmado para más de un año. Quieren formar parte de un proyecto, es un acuerdo con ellos".

P: Teniendo en cuenta la evolución de la disciplina y el dinero que se mueve, ¿dónde ve la F1 en cinco años?

R: "La F1 seguirá creciendo. Está en un estado mucho mejor que el año pasado, que ya era excelente. Nuestra base de aficionados se amplía, son más jóvenes. 800 millones de pares de ojos quieren seguir el deporte. Es una cifra increíble que va a seguir aumentando".

FUENTE: AFP