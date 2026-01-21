miércoles 21  de  enero 2026
DEPORTES

Audi presenta el primer monoplaza de Fórmula 1 de su historia

El Audi R26, color gris metalizado y con tonos rojos en los anillos de la marca alemana, fue concebido para ser "el más elegante de la parrilla" de la Fórmula 1

Presentación oficial del monoplaza de la escudería alemana Audi rumbo a su primera temporada en la Fórmula 1, el 20 de enero de 2026.

Presentación oficial del monoplaza de la escudería alemana Audi rumbo a su primera temporada en la Fórmula 1, el 20 de enero de 2026.

TOBIAS SCHWARZ / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- El constructor alemán Audi, que debutará en la Fórmula 1 esta temporada después de haber adquirido a la escudería Sauber, presentó este martes el primer monoplaza de su historia con la ambición de "conquistar títulos de aquí al 2030".

El nuevo Audi R26, color gris metalizado y con tonos rojos en los cuatro anillos de la marca alemana y en el alerón trasero, fue concebido para ser "el más elegante de la parrilla".

Lee además
El piloto británico de McLaren, Lando Norris, pasa por el pit lane durante la sesión de entrenamientos del Gran Premio de Fórmula 1 de Sao Paulo en el circuito José Carlos Pace, también conocido como Interlagos, en Sao Paulo, Brasil, el 7 de noviembre de 2025.
DEPORTES

Fórmula 1 visitó Barranquilla para evaluar un Gran Premio, asegura alcalde
El piloto Charles Leclerc, de Ferrari, compite durante una sesión de calificación previa al Gran Premio de Hungría, el 2 de agosto de 2025.
MOTORES

Ferrari espera recuperar su grandeza con el próximo "big bang" en la Fórmula 1

"El reglamento 2026 creó el momento ideal para entrar en la Fórmula 1", declaró el italiano Mattia Binotto, patrón del proyecto.

En efecto, esta temporada se vivirá una evolución en los monoplazas, que deberán responder a un nuevo reglamento técnico que les hará más pequeños y ligeros. El motor, ya híbrido desde 2014, también cambiará con el aumento del aporte de energía eléctrica y el uso de carburantes 100% sostenibles.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por FORMULA 1® (@f1)

"Nuestro camino hacia la cumbre reposa sobre un plan claro, pero estará definido por nuestro ánimo: la resiliencia, la precisión y una curiosidad sin relajación. Construiremos un equipo que encarne esos valores. Estamos aquí para evolucionar y al final ganar", añadió el británico Jonathan Wheatley, director del equipo.

Al igual que los otros diez equipos de F1, este nuevo coche, que será pilotado por el alemán Nico Hülkenberg y el brasileño Gabriel Bortoleto, debutará en pista la semana que viene en los ensayos a puerta cerrada sobre el circuito de Barcelona-Cataluña.

Desaparece estatua de legendario golfista

Una estatua tamaño natural del gran golfista español Severiano Ballesteros desapareció de su localidad natal, Pedreña, en Cantabria, en el norte del país, en un supuesto robo.

Seve Ballesteros, que murió a los 54 años de un cáncer cerebral en 2011, ganó cinco Grand Slams entre 1979 y 1988.

La estatua, que representa la celebración del golfista español tras ganar el Abierto Británico en 1984, fue instalada en un parque del pueblo de Pedreña en 2017.

El alcalde de Marina de Cudeyo -a donde pertenece Pedreña-, Pedro Pérez, dijo que había "indignación, incredulidad y tristeza" tras el aparente robo de la escultura.

El ayuntamiento de Marina de Cudeyo anunció el lunes en sus redes sociales la desaparición de la figura.

"La Policía Local y la Guardia Civil han iniciado una investigación para tratar de esclarecer este lamentable suceso, en el que todo apunta a un robo", afirmó.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Arrestan en Estados Unidos a expiloto brasileño de la Fórmula 1

Red Bull presenta su nuevo monoplaza por todo lo alto y con un Verstappen motivado

Haas presenta su nuevo monoplaza para la temporada 2026 de la Fórmula 1

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, anuncia la constitución oficial de CUBAT Task Force para supervisar las empresas que negocian con el régimen de La Habana.
MÁS PRESIÓN

Hialeah activa "CUBAT Task Force" para investigar negocios con vínculos con la dictadura cubana

La modelo estadounidense Hailey Bieber llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York.  
CELEBRIDADES

Hailey Bieber dice que su hijo se parece a Justin Bieber

Renzo William Alegre, de 25 años.
CIUDADANÍA REVOCADA

Revocan ciudadanía estadounidense a inmigrante que mintió mientras cometía delitos sexuales

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en su discurso ante un auditorio abarrotado durante el Foro Económico Mundial de Davos Suiza.
DISCURSO

Trump pide en el Foro de Davos "negociaciones inmediatas" para adquirir Groenlandia

Imagen referencial. 
TEMPORADA DE IMPUESTOS

El IRS anuncia el inicio de la temporada de impuestos de 2026

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en su discurso ante un auditorio abarrotado durante el Foro Económico Mundial de Davos Suiza.
DISCURSO

Trump pide en el Foro de Davos "negociaciones inmediatas" para adquirir Groenlandia

Por Leonardo Morales
La exsecretaria de Estado Hillary Clinton, junto a su esposo el expresidente Bill Clinton.
Cámara Baja

Comité del Congreso vota hoy sobre proceso a los Clinton por negarse a declarar en caso Epstein

Imagen referencial de una patrulla de la policía en una escena del crimen.
ASESINATO

Crimen sacude a Orlando: terapeuta es asesinada a puñaladas dentro de su consultorio

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
CALIDAD SANITARIA

Florida destina más de $485 millones para fortalecer la formación en enfermería

Una gran tormenta invernal amenaza al sur EEUU y Canadá con fuertes nevadas y frío ártico
ALERTA

Una gran tormenta invernal amenaza al sur EEUU y Canadá con fuertes nevadas y frío ártico