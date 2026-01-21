Audi presenta el primer monoplaza de Fórmula 1 de su historia

Presentación oficial del monoplaza de la escudería alemana Audi rumbo a su primera temporada en la Fórmula 1, el 20 de enero de 2026.

PARÍS.- El constructor alemán Audi , que debutará en la Fórmula 1 esta temporada después de haber adquirido a la escudería Sauber , presentó este martes el primer monoplaza de su historia con la ambición de "conquistar títulos de aquí al 2030".

El nuevo Audi R26, color gris metalizado y con tonos rojos en los cuatro anillos de la marca alemana y en el alerón trasero, fue concebido para ser "el más elegante de la parrilla".

"El reglamento 2026 creó el momento ideal para entrar en la Fórmula 1", declaró el italiano Mattia Binotto, patrón del proyecto.

En efecto, esta temporada se vivirá una evolución en los monoplazas, que deberán responder a un nuevo reglamento técnico que les hará más pequeños y ligeros. El motor, ya híbrido desde 2014, también cambiará con el aumento del aporte de energía eléctrica y el uso de carburantes 100% sostenibles.

"Nuestro camino hacia la cumbre reposa sobre un plan claro, pero estará definido por nuestro ánimo: la resiliencia, la precisión y una curiosidad sin relajación. Construiremos un equipo que encarne esos valores. Estamos aquí para evolucionar y al final ganar", añadió el británico Jonathan Wheatley, director del equipo.

Al igual que los otros diez equipos de F1, este nuevo coche, que será pilotado por el alemán Nico Hülkenberg y el brasileño Gabriel Bortoleto, debutará en pista la semana que viene en los ensayos a puerta cerrada sobre el circuito de Barcelona-Cataluña.

Desaparece estatua de legendario golfista

Una estatua tamaño natural del gran golfista español Severiano Ballesteros desapareció de su localidad natal, Pedreña, en Cantabria, en el norte del país, en un supuesto robo.

Seve Ballesteros, que murió a los 54 años de un cáncer cerebral en 2011, ganó cinco Grand Slams entre 1979 y 1988.

La estatua, que representa la celebración del golfista español tras ganar el Abierto Británico en 1984, fue instalada en un parque del pueblo de Pedreña en 2017.

El alcalde de Marina de Cudeyo -a donde pertenece Pedreña-, Pedro Pérez, dijo que había "indignación, incredulidad y tristeza" tras el aparente robo de la escultura.

El ayuntamiento de Marina de Cudeyo anunció el lunes en sus redes sociales la desaparición de la figura.

"La Policía Local y la Guardia Civil han iniciado una investigación para tratar de esclarecer este lamentable suceso, en el que todo apunta a un robo", afirmó.

